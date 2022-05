Met de introductie van AMD's Ryzen-processors in 2017 barstte de serieuze processorstrijd tussen Intel en AMD los. Aanvankelijk was de AMD-chip vooral op desktops een succes, maar langzaam maar zeker wist de fabrikant wiens aandeel op de laptopmarkt tot dan toe erg klein was, meer terrein te veroveren. Met de Zen 2- en Zen 3-generatie werd dat aandeel groter en op zowel desktop als laptop wist AMD Intel in ieder geval af te troeven als het om aantallen processorcores ging en in veel gevallen ook ronduit op snelheid.

Het antwoord van Intel kwam eind 2021 in de vorm van Alder Lake, de eerste desktopprocessor met big.Little-architectuur waarbij snelle Performance-cores en zuinige Efficiency-cores gecombineerd worden. Bij de laptops moesten we daar iets langer op wachten, maar sinds kort zijn de eerste met de twaalfde generatie Intel Core-processors verkrijgbaar. De eerste laptop die we met de nieuwe hardware konden krijgen, is de ASUS G733ZW, ook wel de Scar 17 genoemd. De laptop is voorzien van de snelste Core i9 Alder Lake-processor en heeft als kers op de taart ook een RTX 3070 Ti-videokaart aan boord.

Om te beginnen kijken we naar de buitenkant van de Scar 17. Dat is, zoals de naam al aangeeft, een 17,3"-laptop. We komen in ons testlab niet veel 17"-laptops tegen en dit voelde in eerste instantie aan als een flinke jongen, maar eigenlijk valt dat best mee. De schermranden heeft ASUS smal gehouden en dat zorgt ervoor dat de laptop voor een 17"-er niet groot is.

Die smalle rand komt wel met een prijs, want terwijl andere fabrikanten, ook in hun gamelaptops, de webcams aan het upgraden zijn van 720p- naar 1080p-exemplaren, heeft ASUS de onvoorstelbare keuze gemaakt om ook in 2022 de Scar 17 helemaal niet van een webcam te voorzien. Dat is iets wat we vorig jaar bij vier verschillende ASUS-gamelaptops ook al tegenkwamen.

De webcamloze behuizing komt ons dus bekend voor. Met die behuizing is verder niet veel mis. Ze is grotendeels van plastic gemaakt en alleen de achterkant van het scherm is van metaal gemaakt. De C-cover, het deel van de behuizing waarin het toetsenbord zit, is gedeeltelijk van zwart plastic gemaakt en deels van een enigszins doorzichtig soort kunststof. Samen met de rgb-verlichting rondom en achter op het scherm geef het de Scar 17 de uitstraling die we van gamelaptops gewend zijn. Het geheel voelt degelijk aan en voor een laptop die 3000 euro kost, mag je dat ook wel verwachten.

Uiteraard is de behuizing rijkelijk voorzien van in- en uitstroomopeningen voor de ventilators. De i9-processor en RTX 3070 Ti-videokaart genereren behoorlijk veel warmte tijdens het gamen en die moet worden afgevoerd. Voor een deel wordt die hete lucht aan de rechterkant de behuizing uitgeblazen. Bij veel rechtshandige gamers zal dat de plek zijn waar je hand zich bevindt tijdens het gamen met een muis. Wij moesten tijdens het gamen onze houding aanpassen en onze hand verder bij de laptop vandaan halen, omdat de hete lucht het erg oncomfortabel maakte.

De aansluitingen zijn aan de achter- en linkerkant van de behuizing geplaatst. Het lijkt erop dat ASUS op die manier rekening heeft gehouden met rechtshandige gamers. Zij kunnen zo hun externe muis leggen aan de laptopkant waar geen aansluitingen zitten. Links bevinden zich twee USB-A-aansluitingen met een maximale overdrachtssnelheid van 5Gbit/s, naast een jackaansluiting. Aan de achterkant zitten twee USB-C-aansluitingen die op 10Gbit/s werken en waarvan er één Thunderbolt 4 ondersteunt. Verder zijn een HDMI 2.1-aansluiting en een 2,5Gbit/s-ethernetaansluiting aanwezig. Een kaartlezer ontbreekt.

In de rechterkant van de behuizing zit, tot slot, nog de Keystone geschoven. De Keystone is een NFC-tag die op ons overkomt als het digitale equivalent van de zaklantaarn onder de dekens, zodat je stiekem een boek kunt lezen, terwijl je van je moeder nu echt moet slapen. Aan de Keystone kun je je ASUS-account koppelen om vervolgens in de Armoury Crate-softwareprofielen voor de ventilators en rgb-verlichting in te stellen en zelfs een verborgen map te maken om gevoelige bestanden in op te slaan. Hoor je je moeder de trap op komen, dan trek je de Keystone uit de laptop en wordt de map verborgen, gaat de verlichting uit en gaan de ventilators zo stil mogelijk draaien. De Keystone is een aardig extraatje dat wij niet zo snel zouden gebruiken, maar misschien zijn we de doelgroep dan ook niet.

Toetsenbord en touchpad en Armor Caps

Voor de gebruikers die de buitenkant van hun gamelaptop ook willen personaliseren, heeft ASUS een klein deel van de behuizing verwijderbaar gemaakt. Op het scharnier zit de 'armor cap', een plastic afdekking die magnetisch vastklikt. Er worden drie armor caps bij de laptop geleverd, maar ASUS stelt .stl- en .obj-files beschikbaar, zodat je het onderdeel ook zelf kunt printen.

Het toetsenbord van de Scar 17 is voorzien van een numeriek toetsenblok en heeft achtergrondverlichting die per toets is in te stellen. Uiteraard kun je daarvoor kiezen uit alle kleuren van de regenboog en zijn er bepaalde effecten in de bijgeleverde software ingebouwd. De toetsen hebben een nauwelijks waarneembaar kuiltje en hebben veel travel, waardoor het prettig tikken is op de Scar 17.

De touchpad zit iets uit het midden van de laptopbehuizing, maar recht onder het alfanumerieke toetsenbordgedeelte. Het oppervlak van de touchpad is van glas gemaakt en in deze prijsklasse verwachten we niets anders. De touchpad is bovendien lekker groot en in combinatie met het prettig tikkende toetsenbord kun je prima werken op de Scar 17.