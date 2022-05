Vanaf nu kun je officieel een laptop met de op de CES aangekondigde AMD Ryzen 6000-processors aanschaffen. Tenminste, als je voor een processor met het achtervoegsel HS wil gaan, wat zoveel betekent als 'krachtige chip' uit de H-serie, maar dan met een lagere tdp van 35W. Dit type processors wordt vooral toegepast in gaminglaptops die toch vrij dun en licht zijn. Een van die laptops, de nieuwste editie van de ASUS ROG Zephyrus G14, bereikte gisteren het Tweakers-testlab. Op het nippertje kunnen we je nu dus de eerste benchmarks van een laptop met zo'n nieuwe processor presenteren.

Een die shot van de Rembrandt-chip voor de Ryzen 6000-laptopprocessors

De processors die AMD vanaf nu verkoopt, zijn om precies te zijn de Ryzen 9 6980HS, de 6900HS (zoals aanwezig in de door ons geteste laptop), de Ryzen 7 6800HS​ en de Ryzen 5 6600HS. In onderstaande tabel van de complete Ryzen 6000-line-up hebben we ze cursief gemaakt. Het is dus nog even wachten op de andere delen van de line-up, zoals de H-serie met een tdp van 45W en de U-serie met juist een veel lager verbruik van 15 tot 28W. Die volgen allebei pas in maart.

AMD Gpu Cpu-cores Threads Kloksnelh. Max boostclock CU's Tdp Ryzen 9 6980HX Radeon 680M 8 16 3,3GHz 5GHz 12 45W Ryzen 9 6980HS Radeon 680M 8 16 3,3GHz 5GHz 12 35W Ryzen 9 6900HX Radeon 680M 8 16 3,3GHz 4,9GHz 12 45W Ryzen 9 6900HS​ Radeon 680M 8 16 3,3GHz 4,9GHz 12 35W Ryzen 7 6800H​ Radeon 680M 8 16 3,2GHz 4,7GHz 12 45W Ryzen 7 6800HS​ Radeon 680M 8 16 3,2GHz 4,7GHz 12 35W Ryzen 5 6600H​ Radeon 660M 6 12 3,3GHz 4,5GHz 6 45W Ryzen 5 6600HS​ Radeon 660M 6 12 3,3GHz 4,5GHz 6 35W