ASUS ROG Zephyrus G14-laptop krijgt Ryzen 9 6900HS-cpu en RX 6800S-gpu

ASUS presenteert een nieuwe variant van zijn ROG Zephyrus G14. De gamelaptop met 14"-scherm krijgt nieuwe AMD-processors tot aan de Ryzen 9 en kan voorzien worden van een Radeon RX 6800S-videokaart. Ook toont ASUS nieuwe ROG Strix- en Scar-gamelaptops.

Net als zijn voorgangers is de 2022-uitvoering van de Zephyrus G14 een relatief kleine 14"-gamelaptop. Eerdere versies hadden ook AMD-processors, maar die werden gecombineerd met Nvidia RTX-videokaarten. Het nieuwe model krijgt een Radeon RX 6800S- of RX 6700S-gpu. De S-versies van de RX 6000-gpu's zijn zuinigere varianten met minder rekenkracht dan de 6000M-varianten. Beide gpu's hebben 8GB GDDR6-geheugen. Met behulp van AMD SmartShift tot 105W beschikbaar voor het aansturen van de gpu. Er is 80W gereserveerd voor de gpu en dat kan worden aangevuld met 25W van het budget voor de cpu.

ASUS stopt 35W-processors in de laptop. Dat gaat om de Ryzen 9 6900HS, Ryzen 7 6800HS of de Ryzen 5 6600HS. Er gaat maximaal 32GB aan DDR5-4800-geheugen in de laptop en de accu heeft een capaciteit van 76Wh.

De vernieuwde Zephyrus G14 is 18,5mm dik en weegt 1,65 kilogram. Het 14"-scherm is een lcd met een 16:10-verhouding en een resolutie van 2560x1600 pixels. Het paneel heeft een refreshrate van 120Hz, een responstijd van 3ms en een maximale helderheid van 500cd/m².

ASUS maakt wederom een variant met ledjes aan de achterkant van het scherm voor het weergeven van effecten. De fabrikant noemt dat een AniMe Matrix-scherm. Daarvoor gebrukt ASUS nu 1449 minileds, die verstopt zitten achter 14.969 gaatjes. Bij de voorganger waren dat 1215 leds en 6536 gaatjes.

ASUS ROG Strix G15 en G17 met AMD

ASUS vernieuwt ook zijn ROG Strix-gamelaptops. De G15 en G17 met respectievelijk een 15,6"- en 17,3"-scherm krijgen AMD-processors en er kan maximaal gekozen worden voor de Ryzen 9 6900HX. De videokaarten zijn afkomstig van Nvidia en ASUS gebruikt de nieuwe RTX 3070 Ti en RTX 3080 Ti. De videokaarten krijgen maximaal een tgp van 150W.

In de Strix-laptops zit maximaal 32GB aan DDR5-4800-geheugen en een 1TB-ssd. Er is ook een M.2-slot beschikbaar voor opslaguitbreiding. De laptops hebben Wi-Fi 6E, een 90Wh-accu en ondersteunen snelladen via USB-C.

ASUS biedt keuze uit een 240Hz-scherm met een resolutie van 2560x1440 pixels, of een full-hd-paneel met een refreshrate van 360Hz. Beide panelen hebben een responstijd van 3ms en ondersteunen adaptive sync.

ASUS ROG Strix Scar 15 en 17 met Intel

In de vernieuwde ROG Strix Scar-modellen stopt ASUS Intel-processors. Dat gaat om maximaal de Core i9-12900H. Ook deze laptops kunnen voorzien worden van maximaal een RTX 3080 Ti-gpu met een tgp van 150W.

Bij de Intel-laptops is het geheugen maximaal 64GB aan DDR5-4800 en er worden PCIe-ssd's tot 2TB meegeleverd. Ook hebben de Scar-uitvoeringen Thunderbolt 4-aansluitingen. De Scar 15 en 17 krijgen dezelfde schermopties als de Strix-modellen. Ook hebben ze dezelfde accucapaciteit.

TUF Gaming met AMD of Intel

In de TUF Gaming-serie verschijnen laptops met nieuwe AMD- en Intel-processors. De A15 en A17 krijgen maximaal een AMD Ryzen 7 6800H en bij de F15 en F17 is dat maximaal een Core i7-12700H van Intel. Beide series worden voorzien van RTX 30-gpu's met een tgp van maximaal 140W.

Er komen uitvoeringen met een schermresolutie van 2560x1440 pixels en een refreshrate van 165Hz en full-hd-varianten met 300Hz-panelen. Alleen de Intel-versies hebben Thunderbolt 4-poorten; de AMD-modellen moeten het doen met USB 3.2 Gen2-aansluitingen.

Allemaal met MUX-switch

ASUS benadrukt dat alle nieuwe gamelaptops voorzien zijn van een MUX-switch. Met zo'n multiplexer is het mogelijk om de geïntegreerde gpu van de processor uit te schakelen. Dat gebeurt hardwarematig; de connectie tussen het scherm en de gpu moet daarvoor aangepast worden. Ook is een reboot vereist. Het uitschakelen van de interne gpu kan een prestatiewinst in games opleveren, omdat frames dan niet meer via de igpu naar het scherm gestuurd worden. Jarrod's Tech toont dat aan met benchmarks. De techsite houdt in een lijst ook bij of laptops een MUX-switch hebben. Veel ASUS-modellen van de afgelopen jaren hadden die niet, blijkt daaruit.