ASUS Zephyrus Duo 16-laptop kan wisselen tussen 4k met 120Hz en fhd+ met 240Hz

ASUS Republic of Gamers introduceert de Zephyrus Duo 16-gamelaptop met twee schermen. Er komt een variant met scherm dat kan wisselen tussen 4k+-weergave met 120Hz en fhd+-weergave met 240Hz. Ook is er een optie voor een 1600p-miniledpaneel met 512 zones.

De ROG Zephyrus Duo 16 is de opvolger van de Zephyrus Duo 15 en zoals de naam aangeeft, heeft het nieuwe model een groter scherm. Net als de voorganger heeft de Zephyrus Duo op de behuizing een tweede scherm met een ultrabreedbeeldverhouding. Er komen varianten met 3840x1100 pixels en met 1920x550 pixels. Dat scherm zit boven het toetsenbord en kan iets omhoog geklapt worden. Ook kan het tweede scherm iets naar achteren geschoven geworden. Volgens ASUS sluit het daardoor bij gebruik beter aan op het primaire scherm.

ASUS geeft de Zephyrus Duo 16 voor het primaire scherm nieuw 16"-panelen met een beeldverhouding van 16:10. Er is een ROG Nebuala-scherm met een zogenaamd dual spec-paneel. Dat paneel heeft een resolutie van 3840x2400 pixels en haalt daarbij een refreshrate van 120Hz. Er kan ook geschakeld worden naar een profiel met een resolutie van 1920x1200 pixels, waarbij de refreshrate tot 240Hz gaat. ASUS stelt dat de parameters via de drivers in het paneel aangepast. Dit scherm heeft een maximale helderheid van 500cd/m² en een contrastverhouding van 1200:1.

De andere optie is een ROG Nebula HDR-scherm. Dat is een miniledpaneel met een refreshrate van 120Hz en een resolutie van 2560x1600 pixels. De verlichting bestaat uit 512 dimbare zones en de maximale helderheid gaat tot 1000cd/m². Volgens ASUS is de contrastverhouding 100.000:1. Dit scherm krijgt een VESA DisplayHDR 1000-certificering. Beide panelen hebben een responstijd van 3ms.

ASUS stopt nieuwe AMD Ryzen-processors in de Zephyrus Duo 16, waaronder de Ryzen 9 6980HX. De videokaart is maximaal een RTX 3080 Ti met een tgp van 150W. Er zit tot 64GB DDR5-4800 in de laptop en een PCIe-ssd van maximaal 4TB. Wanneer het nieuwe Zephyrus-topmodel uitkomt en tegen welke prijs, is nog niet bekendgemaakt.

ASUS ROG Flow Z13-gametablet

Verder presenteert ASUS de ROG Flow Z13; een gametablet die lijkt op een Microsoft Surface-achtig apparaat. Het gaat om een tablet met een los toetsenbord. Vorig jaar bracht ASUS de ROG Flow X13 uit; dat was een convertible, waarbij het toetsenbord niet losgekoppeld kon worden. De Z13 is niet de opvolger, maar een nieuw model. ASUS brengt ook een nieuwe versie van de X13 uit.

De Flow Z13 is 12mm dun en weegt 1,1kg. Aan de achterkant zit een ingebouwde kickstand waarmee de tablet tot 170 graden gekanteld kan worden. Het meegeleverde toetsenbord heeft een aansluiting die werkt met magneten en doet ook dienst als cover. In de tablet zit een 56Wh-accu en aan de achterkant zit een 8-megapixelcamera.

In de Flow X13 gebruikt ASUS processors van AMD, maar voor de Z13 stapt de fabrikant over naar Intel. De gametablet krijgt een Intel Alder Lake-processor en daarmee krijgt de tablet ook ondersteuning voor Thunderbolt 4 en Wi-Fi 6E. In de tablet zit maximaal een RTX 3050 Ti-videokaart. De koeling werkt met een vapor chamber die 44 procent van het moederbord beslaat.

Het 13"-scherm heeft een 16:10-verhouding en er is keuze uit een 4k+-paneel met een refreshrate van 60Hz of een fhd+-scherm dat tot 120Hz gaat. Beide schermen hebben een maximale helderheid van 500cd/m².

Net als de Flow X13 kan de Flow Z13 aangesloten worden op het XG Mobile-station. Dat is een compacte propriëtaire externe gpu van ASUS. Daar zit maximaal een mobiele versie van de RTX 3080 in, maar ASUS zegt dat er ook een variant zal verschijnen met nieuwe Radeon-gpu's. Het is nog niet bekend wanneer de ROG Flow Z13 op de markt komt en wat het apparaat gaat kosten.