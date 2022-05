Op de CES van 2020 was ASUS' ROG Zephrus G14 één van de sterren van de show. Met zijn dikte van 2cm en gewicht van 1,7kg zou de zilvergrijze gaminglaptop niet hebben misstaan op het gemiddelde kantoor, ware het niet dat er onder de kap van dit apparaat veel meer rekenkracht schuilging. Op dezelfde beurs presenteerde een herrijzend AMD zijn nieuwe Ryzen 4000-cpu's voor laptops, en ASUS had AMD weten te strikken om een speciale zuinige variant uit de serie, de Ryzen 4900HS, een aantal maanden exclusief beschikbaar te stellen. Op die manier werd de slanke ROG Zephyrus G14 mogelijk, die verder ook een high-end Nvidia Geforce RTX-videokaart en een 1440p-display kon bevatten. Ondanks de hoge snelheid bleek de accuduur heel behoorlijk en de prijs was met 1800 euro niet enorm hoog voor een machine met unieke afmetingen en specificaties.

Onverrassend genoeg bleek de ROG Zephyrus G14 één van de succesvolste laptops in de line-up van ASUS. Dit jaar komt de fabrikant met een spirituele opvolger die nog kleiner is: de ROG Flow X13. Binnenin de ROG Flow X13 zit opnieuw een bijzondere AMD-processor, in de vorm van de Ryzen 9 5980HS. Het absolute topmodel uit de nieuwe Ryzen 5000-serie belooft opnieuw zowel erg zuinig als erg snel te zijn. Gelet op de erg dunne behuizing kon ASUS onmogelijk een snellere videokaart inbouwen dan de Nvidia Geforce GTX 1650. Dat is een prima entry-level oplossing, maar hij is niet in staat tot goede framerates op hoge resoluties en kwaliteitsinstellingen. Het idee is dat je de ROG Flow X13 gebruikt met de ROG XG Mobile, een zeer compact egpu-kastje met daarin een mobiele Nvidia Geforce RTX 3080. Gecombineerd wegen de laptop en egpu slechts 2,3kg, evenveel als een ASUS ROG Strix Scar 15-laptop zonder accessoires.

Goedkoop is de ROG Flow X13 allicht niet. De adviesprijs van de hierboven genoemde snelle configuratie met high-end AMD-processor, 4k-display en meegeleverde RTX 3080-egpu bedraagt liefst 3300 euro. Op moment van schrijven is de laptop niet eens op voorraad, pas later in het tweede kwartaal moeten de leveringen gaan plaatsvinden. Sowieso kunnen laptops met een ingebouwde RTX 3080 en Ryzen 5000-processor honderden euro's goedkoper zijn. Op dit moment ligt er wel een variant van de ROG Flow X13 met een full hd-scherm, iets minder snelle Ryzen-cpu en zonder het meegeleverde egpu-kastje in de winkels voor 1600 euro. De ROG XG Mobile lijkt vooralsnog niet los te koop maar kost naar verluidt meer dan 1000 euro. Ondanks het enorme prijsverschil tussen beide uitvoeringen kun je dus misschien beter meteen voor de hele set gaan, als je interesse hebt in dit bijzondere concept.