ASUS ROG Flow X16-convertible met miniledscherm en RTX 3070 Ti kost 3199 euro

ASUS introduceert de ROG Flow X16, een gamelaptop met een scherm dat 360 graden is te kantelen. Net als de kleinere Flow X13 is het apparaat compatibel met de ROG XG Mobile. Dat is een compacte externe gpu. Er komen drie versies uit, met prijzen vanaf 2299 euro.

De ASUS ROG Flow X16 is een grotere variant van de eerder dit jaar uitgebrachte ROG Flow X13. Het nieuwe model heeft een 16"-scherm met een 16:10-verhouding en een resolutie van 2560x1600 pixels. Het paneel heeft een refreshrate van 165Hz en een responstijd van 3ms. In de duurste uitvoering zit een paneel met miniledbacklight met een maximale helderheid van 1100cd/m². Bij alle uitvoeringen zijn de schermen touchscreens met Gorilla Glass ter bescherming.

ASUS voorziet de ROG Flow X16 van AMD Ryzen-processors, tot aan de Ryzen 9 6900HS. Er zit maximaal een RTX 3070 Ti-gpu in de laptop. De behuizing is 19,4mm dik en het gewicht is volgens de fabrikant minder dan twee kilogram. In de behuizing zitten drie ventilatoren. De convertible kan gecombineerd worden met de XG Mobile. De 2022-versie van die externe gpu bevat maximaal een Radeon RX 6850M XT-gpu met 12GB GDDR6.

Model ROG Flow X16 GV601RW ROG Flow X16 GV601RM ROG Flow X16 GV601RE Scherm 16", 2560x1600px

165Hz, 3ms, miniled 16", 2560x1600px

165Hz, 3ms 16", 2560x1600px

165Hz, 3ms Processor AMD Ryzen 9 6900HS AMD Ryzen 6800HS AMD Ryzen 6800HS Videokaart RTX 3070 Ti 8GB RTX 3060 6GB RTX 3050 Ti 4GB Ram 32GB DDR5-4800 16GB DDR5-4800 16GB DDR5-4800 Ssd 1TB 1TB 1TB Adviesprijs 3199 euro 2499 euro 2299 euro

ASUS ROG Strix Scar 17 SE met Intel Core i9-12950HX

Ook introduceert ASUS de ROG Strix SCAR 17 SE. Deze gamelaptop krijgt een Intel Core i9-12950HX-processor. Die 65W-chip is vrijwel gelijk aan de Core i9-12900K voor desktop-pc's. ASUS rust de laptop uit met een vapor chamber voor de koeling en een HDMI 2.1-aansluiting.

In Nederland en België verschijnen er configuraties met 32GB DDR5-4800, 1TB tot 4TB aan ssd's en een RTX 3080 Ti- of RTX 3070 Ti-videokaart. De laptop heeft een 17,3"-scherm met een resolutie van 2560x1440 pixels, een refreshrate van 240Hz en een responstijd van 3ms. Het goedkoopste model kost 3099 euro; de versie met 4TB opslag en een RTX 3080 Ti krijgt een adviesprijs van 4599 euro.

ASUS brengt de ROG Strix Scar 17 SE en de Flow X16 uit in het tweede kwartaal. Wanneer de laptops precies in de winkels liggen, is nog niet bekend.