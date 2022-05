Grote Nederlandse influencers moeten vanaf 1 juli duidelijk zijn over reclame

Video-uploaders met meer dan een half miljoen volgers vallen vanaf 1 juli onder toezicht van het Commissariaat voor de Media. Deze overheidsorganisatie gaat er op letten dat de influencers duidelijk zijn over reclame in video's en dat ze minderjarigen beschermen.

Het Commissariaat voor de Media spreekt over invloedrijke youtubers, TikTok'ers en instagrammers, die vanaf juli onder zijn toezicht vallen en zich vanaf dan moeten houden aan de Mediawet. Deze uploaders moeten dan duidelijk zijn over commerciële boodschappen in hun video's, ze moeten minderjarigen beschermen tegen schadelijke content en ze moeten aangeven wie sponsor is van een video.

Over reclame zegt het Commissariaat onder meer dat sluikreclame verboden is, net als het gebruik van subliminale technieken. Ook mogen de influencers geen reclame maken voor medische handelingen. Met het aangeven van gesponsorde content bedoelt de overheidsinstantie dat influencers aan het begin of het einde van een video moeten aangeven dat en door wie een video is gesponsord. Video's met nieuws, actualiteiten of politieke informatie mogen niet gesponsord worden. Vergelijkbare regels gelden voor productplaatsing.

Daarnaast moet een deel van alle uploads bestaan uit Europese producties, moeten uploaders redactiestatuten hebben en moeten ze maatregelen nemen 'om de toegankelijkheid voor met name visueel en auditief gehandicapten te verbeteren'. De uploaders mogen ook niet aanzetten tot geweld, haat of terroristische misdrijven.

Vooralsnog vallen alleen grote video-uploaders die geld verdienen aan hun uploads en minimaal een half miljoen volgers hebben, onder de regels. Deze uploaders moeten zich ook aanmelden bij het Commissariaat en bij het Nicam, de organisatie achter Kijkwijzer.

Het toezicht wordt stapsgewijs ingevoerd. Later zullen kleinere uploaders waarschijnlijk ook onder het toezicht vallen. "Op basis van praktijkervaring en eventuele extra regelgeving past het Commissariaat voor de Media het toezicht op video-uploaders van tijd tot tijd aan", schrijft de organisatie.

Uploaders die de Mediawet overtreden, kunnen een boete krijgen. Hoe hoog die kan zijn, is niet bekend. Het toezicht van het Nederlandse Commissariaat is onderdeel van nieuwe Europese regels. Daarom publiceerde de Belgische overheid vorige maand vergelijkbare regels over influencers die online reclame maken. Het Commissariaat voor de Media zei eind 2020 dat influencers onder nieuwe regels zouden vallen.