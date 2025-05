Vlaamse waakhond geeft eerste boete aan influencer voor ads op sociale media

De Vlaamse Regulator voor de Media heeft voor het eerst een boete uitgeschreven aan een influencer voor het maken van reclame via sociale media zonder dat expliciet kenbaar te maken. Vlogger Sarah Puttemans krijgt een boete van 2000 euro.

Op basis van artikel 53 van het Mediadecreet mogen influencers alleen gesponsorde content maken als dit als zodanig herkenbaar is en dat was volgens de VRM niet zo. De influencer kreeg eerder al eens een waarschuwing voor het maken van sluikreclame en zou daaropvolgend in drie video's reclame hebben gemaakt zonder dat nadrukkelijk te vermelden. In twee van de drie gevallen ontkent de persoon in kwestie dit niet. In het derde geval beweerde de vlogger simpelweg voor een evenement te zijn uitgenodigd. De VRM stelt dat dit de promotie van het evenement betreft en dus onder de regels valt.

Volgens VRT is het voor het eerst dat een influencer een boete krijgt voor het overtreden van het Mediadecreet. In de afgelopen twee jaar deelde de VRM al tweemaal een waarschuwing uit aan meerdere influencers voor vergelijkbare vergrijpen.

Het is niet alleen in Vlaanderen verboden om gesponsorde content te maken zonder daar transparant over te zijn. Veel sociale media vereisen dat influencers dit kenbaar maken en onder meer de Amerikaanse SEC deelde al eens een boete uit voor het niet vermelden van sponsors. Ook in Nederland riskeren influencers een boete als zij niet kenbaar maken dat er reclame in content voorkomt, al treedt het Commissariaat voor de Media daar volgens de NOS vooralsnog niet of nauwelijks tegen op.