Belgische overheid legt regels op aan influencers die online reclame maken

De Federale Overheidsdienst van Economie heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor influencers. De online contentmakers zijn namelijk wettelijk verplicht om duidelijk aan te geven wanneer ze reclame maken.

"Contentcreators hebben vaak een groot bereik en worden daarom door merken of organisaties ingezet om reclameboodschappen op te nemen in hun content. Maar voor de gemiddelde volger van een contentcreator is het niet altijd duidelijk wat de eigen mening van de contentcreator is en wat ingegeven werd door commerciële samenwerkingen", schrijft de FOD Economie.

De overheidsdienst legt in het bericht uit wanneer het een post als reclame beschouwt. Zo is een post reclame als een product of dienst op de voorgrond staat en wanneer de influencer daar voordeel van ontvangt, zoals geld. Een expliciete overeenkomst tussen de influencer en het bedrijf, zoals een contract, is niet nodig.

Om te verduidelijken dat ze reclame maken, moeten contentmakers hun post voorzien van een melding. Die moet voor hun publiek in een oogopslag duidelijk maken dat het om reclame gaat en moet duidelijk zichtbaar zijn. Ook moet de melding in dezelfde taal zijn als het bericht.

De FOD benadrukt dat contentmakers die regelmatig reclame maakt voor merken worden beschouwd als onderneming en zich moeten registreren bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Een aantal gegevens van de registratie moeten zichtbaar zijn op hun sociale mediapagina’s en websites, zoals het ondernemingsnummer, het adres van de onderneming en het e-mailadres. Hoe vaak een influencer reclame moet maken om als onderneming te worden beschouwd, staat niet in het bericht. Verder laat de overheidsdienst weten dat er een meldpunt is voor online sluikreclame bij de Economische Inspectie.