Google brengt bèta 1 van Android 13 uit voor Pixel 4 en nieuwer

Google heeft bèta 1 van Android 13 vrijgegeven voor eigenaren van nieuwere Google Pixel-toestellen. Het is gebruikelijk dat Google de eerste publieke bèta van de nieuwe versie van zijn os vrijgeeft tijdens zijn I/O-ontwikkelaarsevenement, maar nu haalt het eerder de trekker over.

Een prominente nieuwe feature van Android 13 is dat gebruikers meer fijnmazige toestemmingen kunnen verlenen aan apps. Zo is er geen toestemmingsvariabele meer voor de opslagruimte; dat is nu opgedeeld in afbeeldingen, video en audio. Zo kan verzekerd worden dat een gallery-app bijvoorbeeld niet bij audiobestanden kan, wat ook niet nodig is voor het functioneren, maar wel mogelijk was met de opslagpermissie van Android 12 en lager.

Voor ontwikkelaars heeft Google betere error reporting geïntroduceerd. Het systeem moet meer details leveren wanneer een app vastloopt om te proberen te voorkomen dat ontwikkelaars met lege handen zitten. Ook voor ontwikkelaars is er anticipatory audio routing, wat media-apps helpt om ervoor te zorgen dat hun audio goed afgespeeld wordt, op het bedoelde output-apparaat.

Er was al een developer preview van Android 13 beschikbaar, maar deze nieuwe versie is meer gericht op de eindgebruiker en is daarom ook binnen het Android-systeem over the air te downloaden. Wie op de developer preview zit, krijgt deze update ook. Alle data op je telefoon wissen is ook niet nodig om aan de bèta deel te nemen, dat is alleen vereist als men terug wil naar Android 12.

De bèta is beschikbaar voor eigenaren van de Pixel 4 en nieuwer, tot en met de Pixel 6 en 6 Pro. Officieel worden de Pixel 3a en Pixel 3a XL nog minstens tot en met mei voorzien van beveiligingsupdates en versie-upgrades, maar toch vallen deze toestellen voor deze bèta buiten de boot.

Android-kenner en voormalig XDA-redacteur Mishaal Rahman heeft een uitgebreid overzicht gemaakt van alles dat nieuw is in Android 13 tot nu toe. Het valt te verwachten dat Google tijdens I/O 2022, op 11 en 12 mei, nog meer noemenswaardige features van Android 13 zal onthullen. Het bedrijf schat dat er platform stability zal zijn vanaf juni; dan wordt de derde bèta verwacht. De release van Android 13 wordt pas na juli van dit jaar verwacht.