Google tegen gebruikers bètaprogramma: Android 15 komt in oktober uit

Android 15 zal in oktober uitkomen, zo heeft Google gezegd tegen gebruikers van het bètaprogramma. De developerpreview is er sinds de winter; de eerste bèta kwam afgelopen voorjaar uit.

Gebruikers die uit het bètaprogramma willen, krijgen een scherm met een downgrade naar Android 14. Daarin staat dat gebruikers die op de stabiele versie wachten, die in oktober kunnen verwachten, meldt Android Authority. Google heeft niet eerder een maand genoemd voor de release van Android 15.

Android 15 komt later in het jaar uit dan sommige eerdere versies van Android. De stabiele versies kwamen ook weleens uit in augustus of september. Android 15 heeft diverse nieuwe functies, zoals Private Space. Daarmee kunnen gebruikers Android-apps verbergen in een aparte omgeving, die alleen toegankelijk is na authenticatie met een pincode of vingerafdruk. Ook komen er App Pairs. Gebruikers met een tablet of foldable kunnen daarmee twee apps selecteren om die naast elkaar weer te geven. Vervolgens kan daarvoor op het thuisscherm een snelkoppeling worden geplaatst die die combinatie in één keer opent.

Er is ook een verbeterde Predictive Back-functie. Daarmee kunnen gebruikers een preview zien als ze terug 'navigeren' door op hun scherm naar rechts te swipen. Daarnaast komt er in Android ondersteuning voor sms'en via satellieten als er geen mobiele verbinding of wifi beschikbaar is.

Android 15 komt als eerste uit voor Googles eigen Pixel-telefoons. De Pixel 6 en nieuwer krijgen de upgrade. Fabrikanten van andere smartphones volgen doorgaans in de maanden erna.