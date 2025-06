Google test instelling limiet opladen tot 80 procent in Android 15-bèta

Google test een oplaadinstelling in de Android 15-bètaversie QPR1 Beta 2, waarbij het toestel tot maximaal 80 procent opgeladen wordt. De functie zat al in een eerdere bètaversie van het besturingssysteem, maar werkte toen nog niet.

Gebruikers van de betreffende bètaversie kunnen in de testversie in de Instellingen onder de optie Batterij een schakelaar vinden om 'limiteer tot 80 procent' in te schakelen, zo merkt AndroidPolice op. Deze functie dient als alternatief op de bestaande optie Aangepast opladen, waarbij een Android-toestel dynamisch opgeladen wordt op basis van het oplaadgedrag van de gebruiker. Android begrenst daarmee in de praktijk bijvoorbeeld het oplaadvermogen als een toestel in de nacht aan een oplader aangesloten wordt. Met de nieuwe functie kan de gebruiker in plaats daarvan voor een concrete begrenzing van 80 procent kiezen. Vermoedelijk komt de functie met de publieke release van Android 15 in oktober uit.