Google lijkt te werken aan synchroniseren meldingen tussen Android-apparaten

Google lijkt te werken aan een manier om notificaties te synchroniseren tussen verschillende Android-apparaten. Dat zou moeten gebeuren als onderdeel van 'cross device services', zoals tethering.

Android Authority kwam een verwijzing tegen naar een Sync Across Devices-instelling in het Notificaties-instellingenmenu van de nieuwe Android 15-bèta. Er staat verder geen uitleg bij, maar volgens de site kan het de status van notificaties synchroniseren tussen apparaten. Een gewiste melding op het ene apparaat zou daardoor automatisch verdwijnen bij het andere apparaat. Dat komt vooral van pas bij klanten met meerdere apparaten, zoals een smartphone en een tablet. Of de functie ook gaat werken met Chrome OS, is onbekend.