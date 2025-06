AMD Ryzen AI 7 Pro 360-laptopchip met acht Zen 5-cores verschijnt online

Er zijn details van een onaangekondigde AMD Ryzen AI 7 Pro 360-laptopprocessor online verschenen. Dat lijkt de eerste Zen 5-laptopchip met acht kernen te betreffen. Naar verwachting kondigt AMD zijn Ryzen AI 300 Pro-serie in oktober aan.

De Ryzen AI 7 Pro 360-apu is onder meer verschenen in de database van Geekbench, zo merkte VideoCardz op. Daaruit blijkt onder meer dat de processor beschikt over acht Zen 5-cores. Het zou daarmee de eerste laptopchip op basis van die architectuur zijn die over dat aantal cores beschikt; momenteel biedt AMD alleen Ryzen AI 300-chips met tien of twaalf kernen.

De chip heeft daarnaast een Radeon 880M-igpu, die is gebaseerd op de RDNA 3.5-architectuur en beschikt over twaalf compute-units. De listing noemt een baseclock van 2,0GHz, maar vermoedelijk wordt de releaseversie van de chip hoger geklokt.

AMD kondigde zijn Ryzen AI 300-serie in juni aan tijdens de Computex in Taiwan. De chips zijn gebaseerd op de Zen 5-architectuur en beschikken ook over een krachtigere npu, die tot 50Tops aan AI-rekenkracht moet bieden. Pro-varianten van AMD's processors zijn doorgaans bedoeld voor bedrijven. Ze krijgen bijvoorbeeld extra beveiligingsfuncties ten opzichte van hun 'non-Pro'-tegenhangers. Vermoedelijk kondigt AMD de Ryzen AI Pro 300-chips in oktober aan.