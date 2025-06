AMD Ryzen Z2 Extreme-processor voor gaminghandhelds komt begin 2025 uit

AMD wil begin 2025 de Ryzen Z2 Extreme uitbrengen. Deze processor wordt net zoals zijn voorganger gericht op gaminghandhelds. De fabrikant heeft nog geen informatie onthuld over de specificaties of de eerste apparaten waar de cpu in wordt gebruikt.

De fabrikant heeft de komst van zijn nieuwste Extreme-chip bevestigd tijdens een Q&A-sessie met Microsoft op de IFA-beurs, die Digital Trends en Tom’s hardware konden bijwonen. AMD werkt naar eigen zeggen met verschillende oem-partners samen en verwacht dat de eerste producten begin 2025 op de markt komen.

AMD heeft geen concrete specificaties bekendgemaakt. Het is aannemelijk dat er net zoals bij de Ryzen AI 300-serie wordt gebruikgemaakt van Zen 5(c)-processorkernen en een RDNA 3.5-igpu. Daarnaast heeft Jack Huynh, Senior Vice President en General Manager Computing and Graphics bij AMD, aangegeven dat hij graag drie uur lang games zou willen spelen op een enkele acculading. In welke mate deze stelling is gerelateerd aan de efficiëntie van de Ryzen Z2 Extreme is niet duidelijk.