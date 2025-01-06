AMD Ryzen Z2-line-up voor gaminghandhelds bestaat uit drie modellen, tot 16 CU's

AMD heeft tijdens de CES drie socs in de Z2-serie aangekondigd, bedoeld voor gebruik in gaminghandhelds. Het topmodel lijkt compleet nieuw, terwijl de andere twee afgeleiden lijken te zijn van bestaande processors.

Het krachtigste model is de Z2 Extreme. Deze processor beschikt over acht cores die aan zestien threads kunnen werken, opgedeeld in drie volledige Zen 5-cores en vijf zuinigere Zen 5c-cores. De kloksnelheid ligt op 2GHz, met een boost naar 5GHz. De ingebouwde gpu is gebaseerd op de RDNA 3.5-architectuur en beschikt over zestien compute-units. Ten opzichte van het huidige topmodel, de Z1 Extreme, heeft de Z2 Extreme daarmee fors meer grafische rekenkracht. De soc heeft afhankelijk van de configuratie een opgenomen vermogen tussen de 15 en 35W.

Het reguliere Z2-model lijkt een rebrand van de Ryzen Z1 Extreme te zijn, die onder meer gebruikt is in de ROG Ally van ASUS. Net als die bestaande chip heeft deze soc acht cores en zestien threads met een kloksnelheid van 3,3GHz en boostclock van 5,1GHz. Vermoedelijk gaat het hier om Zen 4-cores, in plaats van de nieuwere Zen 5-architectuur. Er is 24MB cache aanwezig; de gpu is ditmaal van de RDNA 3-generatie en heeft twaalf compute-units.

Tot slot is er ook nog een instapmodel, de Ryzen Z2 Go. Deze beschikt over de helft van het aantal cores, heeft een oudere RDNA 2-gpu en lagere kloksnelheden. Het lijkt hier te gaan om een variant op de Ryzen 7 6800U, een chip op basis van het Zen3+-ontwerp. Volgens eerdere geruchten zal de Ryzen Z2 Go gebruikt worden in Lenovo's aankomende Legion Go S-gaminghandheld.

Cores / threads Architectuur Boost / base Cache Gpu CU's Tdp
AMD Ryzen Z2 Extreme 8 / 16 Zen 5/5c 5,0 / 2,0GHz 24MB RDNA 3.5 16 15 - 35W
AMD Ryzen Z2 8 / 16 Zen 4 5,1 / 3,3GHz 24MB RDNA 3 12 15 - 30W
AMD Ryzen Z2 Go 4 / 8 Zen 3+ 4,3 / 3,0GHz 10MB RDNA 2 12 15 - 30W

Door Wout Funnekotter

Hoofdredacteur

Feedback • 06-01-2025 20:45
13 • submitter: venqwish

06-01-2025 • 20:45

13

Submitter: venqwish

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Reacties (13)

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Loller1 6 januari 2025 21:28
De Z2 is dus praktisch gewoon de Z1 Extreme met een nieuwe naam, en de Z2 Go duikt nog eens onder de Z1. Dus wat nieuwe ervaringen mogelijk maken betreft is dit maar een heel beperkte release. Zelfs de Z2 Extreme moet met zijn 5c cores wat onderdoen voor de Z1 Extreme (die gewoon 8 volwaardge Zen 4 cores kreeg) wat top-of-the-line zijn betreft.
MrFax @Loller16 januari 2025 21:34
Als je Zen5c onder vind doen voor in een handheld denk ik niet dat je begrijpt hoe goed Zen5c wel niet is.

Het zijn geen E-cores zoals in Intel: Het heeft alle features van een Zen 5 core, maar op een lagere voltage en iets lagere frequency. De IPC is ook hetzelfde. Het enige waar je tegenaan loopt is dat Zen5c cores iets minder L3 cache hebben.

Die lagere voltage kan wel een gamechanger zijn voor stroomverbruik en TDP in handhelds.

Je hoeft je bij Zen5c geen zorgen te maken dat deze onbruikbaar zijn in gaming zoals bij Intel: Zelfs AVX512 zit gewoon in Zen5c.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 6 januari 2025 21:37]

Finraziel @Loller16 januari 2025 23:43
Los van wat mrfax zegt was het nou ook niet dat bij de meeste games de cpu kant van de Z1e nou het probleem zou zijn. Helemaal prima dus als de grootste bulk van de verbetering in de gpu kant gaat zitten. De Steam Deck heeft maar 4 cores en ook daar is het meestal niet de cpu die voor problemen zorgt. Eigenlijk was de Z1e gewoon al een beetje uit balans met een te zware nadruk op de cpu kant voor gaming.
continue12345 6 januari 2025 21:32
Ik hou het bij de SteamDeck ben echt fan heeft me het plezier in gaming terug gegeven. Wacht netjes tot daar een opvolger voor komt, maar voorlopig games genoeg.
AquaSheep 6 januari 2025 21:36
Mocht je hopen op een Steam Deck met een Z2 dan moet ik je helaas teleurstellen. Er komt géén Steam Deck uit met Z2 jammer genoeg
https://bsky.app/profile/...social/post/3lf36y66ggs2b
There is and will be no Z2 Steam Deck. Guessing the slide was meant to say the series is meant for products like that, not announcing anything specific.

[Reactie gewijzigd door AquaSheep op 6 januari 2025 21:37]

SuperDre @AquaSheep6 januari 2025 23:11
Nee, die gebruiken ze voor Deckard....
twowheeler @AquaSheep6 januari 2025 23:46
Prima, volgende deck gaat weer een grote stap zijn, geen update
mrtl 6 januari 2025 20:53
Verschillende architecturen onder dezelfde naam uitbrengen is volksverlakkerij.
MrFax @mrtl6 januari 2025 21:30
De Z2 Go is exclusief voor de Lenovo Legion Go S voor snelle SteamOS compatibiliteit. Waarom? De Steam Deck heeft ook een RDNA2 GPU.

Dat kan gewoon geen toeval zijn. :)

Het toevoegen van RDNA3 aan SteamOS zou veel extra QA in beslag nemen. Ze zijn er mee bezig natuurlijk, maar ik denk dat het plaatsen van een RDNA2-chip een stuk makkelijker is om de SteamOS-device zo snel mogelijk uit te brengen voor Lenovo.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 6 januari 2025 21:32]

3dmaster @MrFax6 januari 2025 23:56
SteamOS werkt prima met RDNA3, amd drivers zitten gewoon in de linux kernel.
MrFax @3dmaster7 januari 2025 01:13
Dat klopt, maar dat was dan ook niet mijn punt.
Chris4554 @MrFax7 januari 2025 02:28
He? SteamOS werkt in de vorm van Nobara, Bazzite en nog wat andere varianten al lang prima op RDNA 3. Waarom zouden hobbyisten dit voor gratis voor elkaar krijgen, en Valve, AMD en Lenovo niet?
MrFax @Chris45547 januari 2025 02:32
Klopt, voor hobbyisten is het natuurlijk fijn, maar dat maakt het vanuit een fabrikant QA-standpunt natuurlijk niet het slimst om meer architecturen aan de QA toe te voegen ;)

Nu blijf je in principe hangen op RDNA2 en dus valt er weinig extra te testen, want het zijn gewoon dezelfde chips als de Steam Deck. (oke Zen3+ ipv Zen2, maar CPU-wise maakt het niet heel veel verschil uit. De GPU is het echte testwerk).

[Reactie gewijzigd door MrFax op 7 januari 2025 02:33]


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