AMD Ryzen Z2-line-up voor gaminghandhelds bestaat uit drie modellen, tot 16 CU's

AMD heeft tijdens de CES drie socs in de Z2-serie aangekondigd, bedoeld voor gebruik in gaminghandhelds. Het topmodel lijkt compleet nieuw, terwijl de andere twee afgeleiden lijken te zijn van bestaande processors.

Het krachtigste model is de Z2 Extreme. Deze processor beschikt over acht cores die aan zestien threads kunnen werken, opgedeeld in drie volledige Zen 5-cores en vijf zuinigere Zen 5c-cores. De kloksnelheid ligt op 2GHz, met een boost naar 5GHz. De ingebouwde gpu is gebaseerd op de RDNA 3.5-architectuur en beschikt over zestien compute-units. Ten opzichte van het huidige topmodel, de Z1 Extreme, heeft de Z2 Extreme daarmee fors meer grafische rekenkracht. De soc heeft afhankelijk van de configuratie een opgenomen vermogen tussen de 15 en 35W.

Het reguliere Z2-model lijkt een rebrand van de Ryzen Z1 Extreme te zijn, die onder meer gebruikt is in de ROG Ally van ASUS. Net als die bestaande chip heeft deze soc acht cores en zestien threads met een kloksnelheid van 3,3GHz en boostclock van 5,1GHz. Vermoedelijk gaat het hier om Zen 4-cores, in plaats van de nieuwere Zen 5-architectuur. Er is 24MB cache aanwezig; de gpu is ditmaal van de RDNA 3-generatie en heeft twaalf compute-units.

Tot slot is er ook nog een instapmodel, de Ryzen Z2 Go. Deze beschikt over de helft van het aantal cores, heeft een oudere RDNA 2-gpu en lagere kloksnelheden. Het lijkt hier te gaan om een variant op de Ryzen 7 6800U, een chip op basis van het Zen3+-ontwerp. Volgens eerdere geruchten zal de Ryzen Z2 Go gebruikt worden in Lenovo's aankomende Legion Go S-gaminghandheld.