Dell brengt Dell Pro-, Dell Pro Plus- en Dell Pro Premium-laptops uit

In de Pro-reeks brengt Dell drie nieuwe modellen uit. De Pro-laptops zijn bedoeld voor productiviteit en worden geleverd met Intel-processors. De duurdere modellen krijgen chips van de Arrow Lake- en Lunar Lake-generatie, terwijl de instapper een Intel-cpu van de 13e generatie krijgt.

De Dell Pro 14 en Dell Pro 16 zijn brede productlijnen, die de beschikking krijgen over veel verschillende processors: van de Core i3-1315U-, U300E-cpu of een Core-processor van de 100U-generatie tot chips uit de nieuwe 200U-generatie. Verder is er 8 tot 64GB geheugen aanwezig en maximaal 2TB opslag. De goedkoopste uitvoering krijg de beschikking over 256GB opslag, terwijl er ook opties zijn voor 512GB, 1TB en 2TB. Het besturingssysteem is Windows 11 of 11 Pro, terwijl er opvallend genoeg ook een optie is voor het verouderde Ubuntu 22.04 LTS.

Dell Pro 14 en 16Dell Pro 14 en 16Dell Pro 14 en 16Dell Pro 14 en 16

Dell Pro 14 en Pro 16

De Pro 14 krijgt een, zoals de naam aangeeft, een 14"-scherm, met een resolutie van 1920x1200 pixels. De goedkoopste versie kan niet het volledige sRGB-spectrum weergeven en heeft een helderheid van 300cd/m², terwijl een duurdere versie ook aanraakgevoelig is en wél alle sRGB-kleuren kan weergeven. De duurste versie heeft een helderheid van 400cd/m², maar geen touchondersteuning. Het 16"-model heeft dezelfde resolutie van 1920x1200 pixels, maar kan maar een deel van de sRGB-kleuren weergeven en de helderheid houdt op bij 300cd/m². Touch is wel een optie.

De Pro 13, 14 en 16 Plus zijn luxer uitgevoerd dan de Dell Pro-laptops zonder achtervoegsel. Deze modellen hebben een chassis van aluminium en op zijn minst een processor van de Intel Lunar Lake- (200V), of Arrow Lake (200U)-generatie. De Lunar Lake-varianten hebben maximaal 32GB geheugen, terwijl de Arrow Lake-versies tot 64GB DDR5-5600 meekrijgen.

Dell Pro 13 Plus en Pro 13 Plus 2-in-1Dell Pro 13 Plus en Pro 13 Plus 2-in-1Dell Pro 13 Plus en Pro 13 Plus 2-in-1Dell Pro 13 Plus en Pro 13 Plus 2-in-1

Dell Pro 13 Plus en Pro 13 Plus 2-in-1

Dell Pro 14 Plus en Pro 14 Plus 2-in-1Dell Pro 14 Plus en Pro 14 Plus 2-in-1Dell Pro 14 Plus en Pro 14 Plus 2-in-1Dell Pro 14 Plus en Pro 14 Plus 2-in-1Dell Pro 14 Plus en Pro 14 Plus 2-in-1Dell Pro 14 Plus en Pro 14 Plus 2-in-1

Dell Pro 14 Plus en Pro 14 Plus 2-in-1

Dell Pro 16 Plus en Pro 16 Plus 2-in-1Dell Pro 16 Plus en Pro 16 Plus 2-in-1Dell Pro 16 Plus en Pro 16 Plus 2-in-1Dell Pro 16 Plus en Pro 16 Plus 2-in-1

Dell Pro 16 Plus en Pro 16 Plus 2-in-1

Deze modellen krijgen beeldschermen met 16:10-verhouding en resoluties van 1920x1200 pixels. Daarbij hebben de 14"- en 16"-modellen ook de optie voor een paneel met een resolutie van 2560x1600 pixels en een hogere helderheid van 400cd/m². De 14"- en 16"-modellen komen ook als 2-in-1, waarbij het scherm om de laptop heen te klappen is. De Pro Plus-modellen worden ook met Windows 11 of Windows 11 Pro geleverd. Ubuntu 24.04 LTS is ook een optie.

Dell Pro Premium 13Dell Pro Premium 13Dell Pro Premium 13Dell Pro Premium 13

Dell Pro Premium 13

De meest luxe Dell Pro-modellen zijn die met het Premium-achtervoegsel. Deze laptops zijn gemaakt van magnesium en worden beschikbaar met 13,3"- en 14"-schermdiagonaal. Ze zijn ook relatief licht: 1071 gram voor het 13"-model en 1141 gram voor de 14"-er.

Dell Pro Premium 14Dell Pro Premium 14Dell Pro Premium 14Dell Pro Premium 14

Dell Pro Premium 14

Net als bij de andere Dell Pro-laptops is er de optie voor een resolutie van 1920x1200 pixels, met een helderheid van 300 of 400cd/m². Het 13,3"-model krijgt daarnaast een optie voor een aanraakgevoelig scherm met 2560x1600 pixels dat tot 500cd/m² gaat. Het 14"-model kan voorzien worden van een tandemoledpaneel met resolutie van 2880x1800 pixels. Deze laptops worden alleen van Intel Lunar Lake-processors voorzien en hebben 16 of 32GB werkgeheugen. De ssd is maximaal 2TB groot. Naast Windows 11 (Pro) kan Dell deze laptop opvallend genoeg ook met het flink verouderde Ubuntu 20.04 LTS leveren.

De USB-C-aansluitingen op de Dell Pro-laptops zijn modulair, net als bij de Pro Max-modellen. Het is nog niet bekend of alle mogelijke configuraties uit de Dell Pro-serie naar Nederland en België komen.

Door Jelle Stuip

Redacteur

Feedback • 06-01-2025 20:45 25

06-01-2025 • 20:45

25

Lees meer

Dell wijzigt, binnen jaar tijd, opnieuw de naamgeving voor zijn laptopseries
Dell wijzigt, binnen jaar tijd, opnieuw de naamgeving voor zijn laptopseries Nieuws van 30 maart 2026
Schenker maakt laptop waarbij i/o-boards en toetsenbord vervangbaar zijn
Schenker maakt laptop waarbij i/o-boards en toetsenbord vervangbaar zijn Nieuws van 7 januari 2026
Dell introduceert 14 Premium- en 16 Premium-laptops als opvolgers voor XPS-serie
Dell introduceert 14 Premium- en 16 Premium-laptops als opvolgers voor XPS-serie Nieuws van 26 juni 2025
Dell brengt zakelijke Pro Max-desktops met focus op AI-ontwikkelaars uit
Dell brengt zakelijke Pro Max-desktops met focus op AI-ontwikkelaars uit Nieuws van 20 maart 2025
Dell brengt twee 4k-ips-monitors met 3000:1-contrast uit vanaf 813 euro
Dell brengt twee 4k-ips-monitors met 3000:1-contrast uit vanaf 813 euro Nieuws van 27 februari 2025
Dell presenteert 4k-ips-monitors met 3000:1-contrast
Dell presenteert 4k-ips-monitors met 3000:1-contrast Nieuws van 6 januari 2025
Dell zal meer zakelijke AMD-laptops uitbrengen en maakt USB-C-poort modulair
Dell zal meer zakelijke AMD-laptops uitbrengen en maakt USB-C-poort modulair Nieuws van 6 januari 2025
Dell stopt met merken Inspiron, OptiPlex en XPS
Dell stopt met merken Inspiron, OptiPlex en XPS Nieuws van 6 januari 2025
Meer producten en artikelen
Laptops Dell CES 2025

Reacties (25)

-Moderatie-faq
25
25
19
0
0
4
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
fRiEtJeSaTe 6 januari 2025 20:51
Eindelijk meer laptops met Lunar Lake cpu’s. Ik zat er al een tijdje op te wachten (met name op de accuduur). De XPS 13 is een grappig ding maar zakelijk onbruikbaar.
geerttttt @fRiEtJeSaTe6 januari 2025 21:42
Ik blijf het bijzonder vinden dat blijkbaar zakelijke laptops niet mooi mogen zijn... Xps is een mooie serie van dell, maar deze pro lijn is saai, dik, grote bezels... Waarom?

HP heeft er ook een handje van, hp envy, elitebook, mooi spul! Zakelijk? ZBook! Leuke specs, maar wel een zwarte koelkast op accustroom...

De CEO van Shell rijdt toch ook in een luxe mooie leaseauto en niet in een VW Transporter?
fRiEtJeSaTe @geerttttt6 januari 2025 21:47
Mooi hoeft niet in de weg te staan van praktisch. Op het moment dat een laptop je zakelijke productiviteit hindert gaat er iets mis. Overigens begrijp ik van de Dell acc.mgr. dat de XPS niet als zakelijk in de markt is gezet.
josje94 @fRiEtJeSaTe6 januari 2025 23:11
Dat klopt, dat is de precision, die er in de 5000 reeks hetzelfde uitziet als een XPS.
BugBoy
@fRiEtJeSaTe6 januari 2025 23:31
Ik heb ze allemaal gehad. Eerst een XPS 15, daarna de Precision 5510 en nu toch weer gekozen voor een "ouderwets" bakbeest (Precision 7560). Die XPS was een mooie laptop, maar inderdaad een mooie laptop voor de veeleisende consument.

Voor mijn werk net iets te licht, maar voor veel accountmanagers was die laptop al overkill. Daarna de Precision 5510 gekocht. Die was krachtiger en ook de koeling was net even wat beter. Eigenlijk gewoon de "workstation" versie van de XPS15. Nadeel van die XPS en Precision vond ik ook dat ze in het begin prachtig waren. Maar de zachte delen werden plakkerig na 5 jaar. Toen werden ze niet meer dagelijks gebruikt, maar toch jammer.

Nu een dikke kist (Precision 7560) en dat is echt super. Gewoon weer ingebouwde UTP, veel aansluitingen, supergoede koeling, zeer uitbreidbaar (zitten nu 3 SSD's in) en oerdegelijk. Eigenlijk gewoon een desktop, maar dan eentje die je mee kan nemen. Nu staat die veel thuis, dus gewicht is niet het belangrijkste. Laptop is ook van 1.5m hoog uit de sleve op het beton (parkeergarage) gedonderd. Flink kras op de hoek, maar alles nog recht en alles doet het. Wel zo fijn als je in de VS bent voor werk en zo'n apparaat overleeft zo'n klap.

Deze is nu 3,5 jaar oud, maar kan nog een tijd mee. Ander voordeel van zo'n bakbeest is dat die lijkt op een laptop van 10 jaar geleden. Denk dat ik hem in de trein laat liggen, dat niemand hem meeneemt ;) Ik hoop dat Dell dit soort laptops in het assortiment houdt.
tvtech @BugBoy8 januari 2025 09:35
Ik had voor mijn huidige Precision 3470 een xps 9550. Best een fijne laptop. Maar we wilden een workstation laptop, met een on board utp connectie. Dat is dan ook wel het enige waar ik positief over ben bij de Precision. Het is een trage, dikke laptop. Accu is in 4 uur leeg en dat met een Intel Core i7 1270P. Er is pas fatsoenlijk mee te werken als je er 32 GB ram in hebt. Scherm is aardig en de trackpad beter dan menige andere laptop maar komt niet in de buurt van een Macbook. Voor dit bedrag hadden we een Macbook Air met een beter scherm, accu en trackpad. Maarja, we zitten in een Windows omgeving en de voor rest van het bedrijf was er geen budget voor Macbooks.
Arjant2 @fRiEtJeSaTe6 januari 2025 20:57
Waarom is een XPS 13 onbruikbaar zakelijk?
fRiEtJeSaTe @Arjant26 januari 2025 21:08
Capacative row met nb. de delete knop erin (hallo Dell wat waren jullie denkende), bijna geen geen travel op toetsenbord, onzichtbare trackpad, alleen 2 usb-c poorten. Accuduur ok maar had nog veel gekund. (zie Qualcomm)

[Reactie gewijzigd door fRiEtJeSaTe op 6 januari 2025 21:10]

Cartman! @fRiEtJeSaTe6 januari 2025 23:21
Ik gebruik m'n xps 13 zakelijk en bevalt uitstekend, het is maar net wat je nodig hebt :)
heian 6 januari 2025 21:06
Ik vraag me af waarom sommige laptops met een verouderde Ubuntu geleverd worden. Krijg toch het gevoel dat het misschien geen standaard .iso file die geinstalleerd is.
Als je er dan zelf een standaard 24.04 LTS op zet, dan werkt opeens niet alles.
tomvld @heian6 januari 2025 23:40
Voor mij werkt alles van Ubuntu 24.04lts perfect op mijn XPS15.. zelfs een 9560...
SillieWous @heian6 januari 2025 23:45
Wat ik interessanter vind is dat ze verschillende versies hebben? De Pro krijgt 22.04, de Pro Plus 24.04, en de Pro Plus Premium 20.04. Wat is daar de logica achter?! :?
SirLenncelot @heian6 januari 2025 21:34
Wel benieuwd wat dan de reden is, je kunt de oudere versie natuurlijk eenvoudig upgraden of breekt er dan vanalles?
Frash 6 januari 2025 20:46
Doe mij maar zo'n Dell Pro Max Premium Plus laptop
Pepper92 @Frash6 januari 2025 21:13
Echt hoor. 2x gelezen en dacht nu een overzicht te hebben, wordt in de laatste alinea ook nog de pro Max genoemd? Dus Pro, Pro Plus, Pro Premium en Pro Max?
x280 6 januari 2025 21:39
Laat me raden, ze komen volgend jaar met de Ultra ? Kom op mensen waarom moet iedereen hetzelfde gaan doen als Apple ..

XPS was gewoon OKE. Tot dat jullie zelf alles XPS zijn gaan noemen ... Dat is niet de bedoeling.
pim 6 januari 2025 22:24
Geen van deze laptops kan een 4k video afspelen zoals ie bedoelt is.. op een 4k scherm.

Mijn xps laptop uit 2015 heeft wel een 4k scherm. Bizar dat ik met een nieuwe dell laptop er kwa specificaties op achteruit zou gaan, 10 jaar later.

Edit: Eigenlijk zouden laptops de PPI(pixels per inch) moeten vermelden. Op telefoons zou de ppi dan een veel hoger gemiddelde hebben.

[Reactie gewijzigd door pim op 7 januari 2025 09:36]

Rataplan_ 6 januari 2025 23:36
Yuck... geen dedicated pageup/pagedown toetsen, meteen een no-go voor mij. Op kantoor prik je waarschijnlijk je docking eraan, met een los toetsenbord wat naar je zin is. Maar onderweg.. als ik een document type, of aan het scripten ben oid, ik wil dat gewoon niet onder van die functietoetsen hebben zitten. Als ik om me heen kijk zijn toch veel mensen gewoon in Word en Excel bezig, daarbij zijn dat soort toetsen toch haast inmisbaar?
Ik heb om deze reden na lang zoeken uiteindelijk een HP Pavilion Plus gekozen, die aan de rand een extra rij toetsen heeft. Een verademing ten opzicht van de Elitebook bv, die dat ook niet hebben. De Envy dan weer wel, maar die vond ik persoonlijk niet fijn typen.
Tweakmans 6 januari 2025 23:45
Hoe moet je deze Pro/Plus lijn eigenlijk zien? Als iets dat naast de zakelijke Latitude-reeks bestaat?
KKose 7 januari 2025 00:53
Wachtend op dell pro ultra..
3dmaster 7 januari 2025 09:13
En wederom lijkt Dell niet in de gaten te hebben dat het mobiele platform van AMD bestaat. Waarom blijven ze de Ryzens als 2e rangs behandelen voor de goedkope consumentenreeks.
kikker81 @3dmaster7 januari 2025 14:02
Omdat intel ze daar goed voor betaald?
cool_deepblue @3dmaster7 januari 2025 17:46
Dell gaat "later" laptops uitbrengen met AMD processoren: nieuws: Dell zal meer zakelijke AMD-laptops uitbrengen en maakt USB-C-poort m...
jelle810 6 januari 2025 21:46
Vaarwel dunne bezels.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.