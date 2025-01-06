Dell brengt Dell Pro-, Dell Pro Plus- en Dell Pro Premium-laptops uit

In de Pro-reeks brengt Dell drie nieuwe modellen uit. De Pro-laptops zijn bedoeld voor productiviteit en worden geleverd met Intel-processors. De duurdere modellen krijgen chips van de Arrow Lake- en Lunar Lake-generatie, terwijl de instapper een Intel-cpu van de 13e generatie krijgt.

De Dell Pro 14 en Dell Pro 16 zijn brede productlijnen, die de beschikking krijgen over veel verschillende processors: van de Core i3-1315U-, U300E-cpu of een Core-processor van de 100U-generatie tot chips uit de nieuwe 200U-generatie. Verder is er 8 tot 64GB geheugen aanwezig en maximaal 2TB opslag. De goedkoopste uitvoering krijg de beschikking over 256GB opslag, terwijl er ook opties zijn voor 512GB, 1TB en 2TB. Het besturingssysteem is Windows 11 of 11 Pro, terwijl er opvallend genoeg ook een optie is voor het verouderde Ubuntu 22.04 LTS.

Dell Pro 14 en Pro 16

De Pro 14 krijgt een, zoals de naam aangeeft, een 14"-scherm, met een resolutie van 1920x1200 pixels. De goedkoopste versie kan niet het volledige sRGB-spectrum weergeven en heeft een helderheid van 300cd/m², terwijl een duurdere versie ook aanraakgevoelig is en wél alle sRGB-kleuren kan weergeven. De duurste versie heeft een helderheid van 400cd/m², maar geen touchondersteuning. Het 16"-model heeft dezelfde resolutie van 1920x1200 pixels, maar kan maar een deel van de sRGB-kleuren weergeven en de helderheid houdt op bij 300cd/m². Touch is wel een optie.

De Pro 13, 14 en 16 Plus zijn luxer uitgevoerd dan de Dell Pro-laptops zonder achtervoegsel. Deze modellen hebben een chassis van aluminium en op zijn minst een processor van de Intel Lunar Lake- (200V), of Arrow Lake (200U)-generatie. De Lunar Lake-varianten hebben maximaal 32GB geheugen, terwijl de Arrow Lake-versies tot 64GB DDR5-5600 meekrijgen.

Dell Pro 13 Plus en Pro 13 Plus 2-in-1

Dell Pro 14 Plus en Pro 14 Plus 2-in-1

Dell Pro 16 Plus en Pro 16 Plus 2-in-1

Deze modellen krijgen beeldschermen met 16:10-verhouding en resoluties van 1920x1200 pixels. Daarbij hebben de 14"- en 16"-modellen ook de optie voor een paneel met een resolutie van 2560x1600 pixels en een hogere helderheid van 400cd/m². De 14"- en 16"-modellen komen ook als 2-in-1, waarbij het scherm om de laptop heen te klappen is. De Pro Plus-modellen worden ook met Windows 11 of Windows 11 Pro geleverd. Ubuntu 24.04 LTS is ook een optie.

Dell Pro Premium 13

De meest luxe Dell Pro-modellen zijn die met het Premium-achtervoegsel. Deze laptops zijn gemaakt van magnesium en worden beschikbaar met 13,3"- en 14"-schermdiagonaal. Ze zijn ook relatief licht: 1071 gram voor het 13"-model en 1141 gram voor de 14"-er.

Dell Pro Premium 14

Net als bij de andere Dell Pro-laptops is er de optie voor een resolutie van 1920x1200 pixels, met een helderheid van 300 of 400cd/m². Het 13,3"-model krijgt daarnaast een optie voor een aanraakgevoelig scherm met 2560x1600 pixels dat tot 500cd/m² gaat. Het 14"-model kan voorzien worden van een tandemoledpaneel met resolutie van 2880x1800 pixels. Deze laptops worden alleen van Intel Lunar Lake-processors voorzien en hebben 16 of 32GB werkgeheugen. De ssd is maximaal 2TB groot. Naast Windows 11 (Pro) kan Dell deze laptop opvallend genoeg ook met het flink verouderde Ubuntu 20.04 LTS leveren.

De USB-C-aansluitingen op de Dell Pro-laptops zijn modulair, net als bij de Pro Max-modellen. Het is nog niet bekend of alle mogelijke configuraties uit de Dell Pro-serie naar Nederland en België komen.