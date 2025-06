Intel opent frontale aanval op Qualcomm

Lunar Lake, de aankomende generatie Intel-cpu's voor laptops, is Intels directe antwoord op de aanvallen die het deze zomer te verduren kreeg. Eerst van Qualcomm, dat krachtige Snapdragon-socs voor laptops uitbracht, gebaseerd op Arm uiteraard, en daarna van AMD. In juni schreven we al een uitgebreide preview over de techniek van Lunar Lake. Vandaag brengt Intel de cpu's officieel uit aan de vooravond van de IFA-beurs. Dat betekent dat we eindelijk meer te weten komen over de prestaties en natuurlijk over alle laptops die de verschillende fabrikanten om Lunar Lake heen bouwen.

Intel-cores van concurrent TSMC

In zekere zin is Lunar Lake een logische doorontwikkeling van Meteor Lake, maar de andere keuzes die Intel maakt, zijn stuk voor stuk vrij revolutionair te noemen. Om te beginnen bestaat Meteor Lake uit drie dies die Intel tiles noemt; AMD zou ze chiplets noemen. De tiles met actieve logica komen niet uit Intels eigen fabrieken, maar uit die van concurrent TSMC.

Volgens Intel waren TSMC's nodes voor dit product de geschiktste. Naast imagoverlies voor Intels chipproductieafdeling leverde dat ook het nodige extra werk op. Het ontwerp van de P-cores was bijvoorbeeld nooit bedacht om elders dan bij Intel zelf geproduceerd te worden, wat een grondig herontwerp op transistorniveau vereiste.

De grootste die van Lunar Lake is de computetile, waarin onder meer de cpu-cores, de geïntegreerde gpu en de npu zitten. Deze tile wordt gefabriceerd op TSMC N3B, een van de geavanceerdste nodes die de Taiwanese chipfabrikant op dit moment aanbiedt. De platformtile, met daarin bijvoorbeeld de PCI-Express-controllers, wordt gemaakt op het oudere TSMC N6-proces.

Minder complex dan Meteor Lake

In vergelijking met Meteor Lake, dat op de markt werd gebracht als Core Ultra 100-serie, is Lunar Lake minder complex opgebouwd. Het aantal verschillende tiles is teruggebracht en ook beschikt Lunar Lake niet langer over drie soorten cores. Bij Meteor Lake konden processen worden ondergebracht op de P-cores, de E-cores en de speciale low-power-E-cores, die zich buiten de computetile bevonden. In de nieuwe generatie zijn alleen nog P-cores en LP-E-cores aanwezig. Die LP-E-cores zijn niet direct aangesloten op de snelle ringbus, maar communiceren met de rest van het systeem via de interne fabric, die weliswaar langzamer maar ook zuiniger is. Van elk type heeft Lunar Lake er vier, wat het totale aantal cores op acht brengt.

Nieuwe P- en E-cores met forse ipc-verbeteringen

Acht is meteen ook het totale aantal threads, want zoals we in onze Lunar Lake preview al uitgebreid uit de doeken deden, neemt Intel bij de nieuwe P-core 'Lion Cove' afscheid van Hyper-Threading. Volgens Intel is de efficiëntiewinst van deze keuze belangrijker voor dit product dan de prestatiewinst in multithreaded workloads. Daarbij gaat het zowel om efficiëntie in energiegebruik als om efficiëntie in het gebruik van chipoppervlakte. Smt vereist immers een grotendeels dubbel uitgevoerde frontend van de processorcore en die extra transistors gebruiken ook ruimte en stroom als je ze niet benut.

Ten opzichte van 'Redwood Cove', de P-core in Meteor Lake, zou Lion Cove een 14 procent hogere ipc bieden. De generatie-op-generatievooruitgang van de E-core, Skymont, is met 68 procent nog veel en veel hoger. Volgens Intel heeft Skymont dezelfde ipc als Raptor Cove, de P-core in de 13de en 14de generaties Intel Core-processors. Daarbij is de architectuur natuurlijk wel veel meer geënt op energiegebruik, waardoor de kloksnelheden minder hoog zijn. Hetzelfde piekprestatieniveau ga je dan ook niet bereiken, maar op lagere kloksnelheden is de nieuwe E-core dus vergelijkbaar met een twee jaar oude P-core, bij een veel lager stroomverbruik.

Goed om te weten is dat de werking van Intels Thread Director, die aan het besturingssysteem hint op welke soort cores een proces het beste kan draaien, bij Lunar Lake is omgedraaid. Processen draaien in principe op de E-cores, tenzij ze baat hebben bij een 'upgrade' naar de P-cores.

Geïntegreerd geheugen

De Intel Lunar Lake-processors zijn voor het eerst voorzien van on-package dram. Dat zijn de twee geheugenchips die je bovenaan de processor ziet zitten. De aan ons getoonde samples waren steeds voorzien van Micron-chips, maar voor de daadwerkelijke productieruns koopt Intel ook dram in bij Samsung en SK Hynix.

Het integreren van het geheugen doet bijvoorbeeld Apple met zijn M-serie socs al langer en heeft duidelijke voordelen als het op de prestaties en het energiegebruik aankomt. De dram-latency ligt volgens Intel op ongeveer 90ns, wat veertig procent sneller is dan bij voorganger Meteor Lake. Daarnaast is de kloksnelheid met 8533MT/s relatief hoog voor het gebruikte Lpddr5x-geheugen.

Elk model in de line-up, behalve het absolute topmodel, zal beschikbaar komen in varianten met 16 en 32GB geheugen. De versies met 16GB dram eindigen steeds op een 6, de varianten met 32GB ram op een 8. Het belangrijkste nadeel laat zich raden: je kunt deze geheugenchips na aankoop niet meer upgraden. Een verzachtende omstandigheid is wel dat Lunar Lake vooral terecht zal komen in zeer dunne, lichte laptops, die sowieso al vaak op het moederbord gesoldeerd geheugen gebruikten in plaats van SO-DIMM-slots.

De eerste benchmarks

Nu wat dan echt nieuw is: de eerste benchmarks! Die moet je zoals gebruikelijk met een korreltje zout nemen, want ze zijn afkomstig van Intel zelf. Later zullen we in ons eigen testlab onafhankelijke tests van de eerste Lunar Lake-laptops uitvoeren.

Intel hamert vooral op de sterk verbeterde prestaties in verhouding tot het energiegebruik. Tijdens de Procyon Office-benchmark, die allerhande kantoorapplicaties test, zou het energiegebruik van de nieuwe Core Ultra 9 288V ruim de helft lager liggen dan bij een Core Ultra 7 165H van de vorige generatie, en zelfs wat lager dan bij de Snapdragon X1 Elite. Ook tijdens andere workloads, zoals webbrowsen en het afspelen van YouTube-video's, komt Intel uit op een energiegebruik dat tussen de 30 en 50 procent lager ligt dan bij de vorige generatie laptopchips.

Het energiegebruik vertaalt zich bij laptops natuurlijk direct naar werktijd op de accu. Dat zou bij de Lunar Lake-processors fors verbeterd moeten zijn en daarmee 'on par' met wat Qualcomm en AMD voor elkaar weten te boksen. In een identieke laptop met uitsluitend een ander moederbord en andere processor kwam Intel voor zijn nieuwe Core Ultra 7 268V uit op 20,1 uur in de eerdergenoemde Office-test, tegenover 18,4 uur voor dezelfde laptop met een Snapdragon-processor. Wel won de Snapdragon-laptop met 12,7 uur in een test van een Teams-meeting met negen deelnemers, tegenover 10,7 uur voor de nieuwe Intel-chip. Intel heeft dus niet op elk punt de overhand, al lachte de presentator dat gauw weg door te stellen dat hij toch liever geen dertien uur in een videomeeting zat.

Als het puur om singlethreaded prestaties gaat, zoals in de Cinebench 24 ST-test, is Lunar Lake met zijn Lion Cove P-cores volgens Intel sneller dan de opties van Qualcomm en AMD. Multithreaded heeft Lunar Lake het vanzelfsprekend moeilijker, onder meer door het verlies van Hyper-Threading. Toch zou Lunar Lake in de vermogensklasse waarvoor het bedoeld is altijd vlotter moeten zijn dan Meteor Lake. Bij een vermogen van 9W is de 8C/8T-configuratie van Lunar Lake volgens Intel 22 procent sneller dan de 2P+8E+2LPE-configuratie van de Meteor Lake U-serie. De krachtigere Meteor Lake-configuratie, met 6P+8E+2LPE en een totaal van 22 threads, is tot ongeveer 20W langzamer dan Lunar Lake met maar 8 threads. Pas daarboven wordt de Meteor Lake-chip met veel meer cores sneller.

Verder deelde Intel benchmarks van de geïntegreerde gpu. Die heeft evenveel cores als die van Meteor Lake, maar zou door de drastische aanpassingen in de interne werking gemiddeld 31 procent sneller zijn over een selectie van tientallen games. Naast de Xe2-architectuur is natuurlijk ook het snellere geïntegreerde werkgeheugen gunstig voor het prestatieniveau van de igpu, want dat wordt deels gebruikt als videogeheugen. In vergelijking met de AMD Ryzen AI 9 HX 370, het topmodel van AMD's Strix Point-line-up, zou de nieuwe Arc-igpu 16 procent sneller zijn in dezelfde set games.

Tenslotte is ook de npu flink versneld, wat voor een groot deel komt door het toevoegen van meer rekeneenheden en het verhogen van de klokfrequentie. Deze AI-processor zou ruim viermaal zo snel zijn als die in Meteor Lake en voldoet daarmee aan Microsofts Copilot+-standaard. Wel moet Microsoft nog een update uitrollen om de diverse modellen die daarvan onderdeel uitmaken te laten werken op Lunar Lake; een teken dat de aloude liefde tussen Microsoft en Intel wat bekoeld lijkt te zijn sinds het Surface-event met een hoofdrol voor Qualcomms Arm-chips.

Line-up

Intels Lunar Lake-aanbod bestaat bij release uit negen modellen, van topmodel Core Ultra 9 288V tot de Core Ultra 5 226V. Wat de V betekent? Dat kon Intel ons zelf ook niet vertellen, maar het is in elk geval een makkelijke manier om uit te vogelen dat je van doen hebt met een Lunar Lake-chip.

Alle negen de modellen hebben dezelfde cpu-coreconfiguratie, met vier P-cores en vier LP-E-cores. Aangezien beide soorten cores geen Hyper-Threading ondersteunen, strandt het aantal threads dus op acht. De maximale turbokloksnelheid van de P-cores varieert tussen de 4,5 en 5,1GHz afhankelijk van het model. Daarnaast hebben de Core Ultra 7- en 9-modellen meer L3-cache, namelijk 12MB versus 8MB, en een iets snellere Arc 140V-igpu met de volledige acht Xe-cores. De Core Ultra 5's moeten het doen met zeven Xe-cores onder de typeaanduiding Arc 130V. Ook de rekenkracht van de npu loopt ietsje uiteen, maar blijft altijd boven de 40Tops-grens die benodigd is voor Copilot+.

De tdp van de processors is standaard 17W, behalve bij het Core Ultra 9-topmodel, dat standaard op 30W draait. Fabrikanten mogen echter een lagere tdp kiezen als dat beter past bij de mogelijkheden op het gebied van stroomtoevoer en koeling. Daarvoor hanteert Intel wel een minimum van 8W, of 17W bij het topmodel. De maximum turbo power, voor de kenner misschien beter bekend als PL2, is voor alle modellen 37W. Dat is flink lager dan voorheen; bij de Meteor Lake-serie met twee P-cores was dat 57W en bij de modellen met zes P-cores zelfs ruim boven de 100W. Volgens Intel houden de prestaties van Lunar Lake boven de 37W simpelweg op met schalen bij het toevoegen van meer vermogen, omdat er bij het ontwerp specifieke keuzes zijn gemaakt die vooral goed werken tussen de 10 en 30W.

De eerste laptops met Lunar Lake

Voorafgaand aan het launch event van Lunar Lake konden laptopfabrikanten hun nieuwste modellen op basis van de nieuwe processors alvast laten zien. Hieronder geven we een overzicht van wat de verschillende laptopmakers hadden meegenomen, inclusief een klein voorproefje van de eerste gaminghandheld op basis van de nieuwe chip. HP en Lenovo waren de opvallende afwezigen; van in ieder geval die laatste weten we dat we later deze week nog aankondigingen kunnen verwachten, als de IFA-beurs in Berlijn officieel is begonnen.

Acer: Swift 14 AI

Acer toonde de Lunar Lake-editie van de Swift 14 AI. De Taiwanese fabrikant introduceerde eerder al uitvoeringen van deze laptop met een Qualcomm Snapdragon X-processor en een AMD Ryzen AI 300-cpu. De body met Lunar Lake is echter wat dunner en lichter dan de andere varianten. In de getoonde configuratie weegt hij slechts 1,26 kilo.

Bovenop de standaardfeatures van Copilot+ heeft Acer nog wat eigen AI-toepassingen bedacht, bijvoorbeeld een functie die de laptop automatisch ontwaakt en inlogt als een geregistreerd gezicht voor de infraroodwebcam verschijnt. Loop je weg, dan vergrendelt de laptop zichzelf weer binnen enkele seconden. De getoonde demo werkte nog niet helemaal vlekkeloos, maar maakte dan ook gebruik van prereleasesoftware.

ASUS: Zenbook S 14

Samen met de Ryzen AI 300-processors introduceerde ASUS eerder dit jaar de Zenbook S 16. Ter ere van de Lunar Lake-release komt ASUS nu met een kleiner broertje van deze slanke laptop, die zich laat kenmerken door het 'ceraluminium'-materiaal op de deksel. De 14"-versie weegt 1,2 kilo en dat is misschien niet recordbrekend, maar nog altijd relatief licht voor een laptop van dit formaat, zeker als je bedenkt dat er een forse 72Wh-accu in zit. Daardoor moet de laptop het zelfs in de configuratie met 3K-oledscherm ruim twintig uur uithouden op een acculading.

Dell: XPS 13

Dell voorziet vooralsnog alleen zijn kleinste premiumlaptop van een upgrade naar Lunar Lake, namelijk de XPS 13. Daarvoor gebruikt het praktisch dezelfde body als bij de Meteor Lake-versie, wat op zijn beurt weer een doorontwikkeling was van het grote herontwerp dat bij Alder Lake (12th Gen Core) in gebruik werd genomen. Het ontwerp met een praktisch randloos toetsenbord en onzichtbaar touchpad doet nog altijd enigszins futuristisch aan, dus echt toe aan een nieuwe lik verf was het design ook nog niet. Dell geeft deze release wel wat extra sjeu door de notebook in twee kleuren uit te brengen: wit en donkergrijs.

Deze fabrikant geeft een accuduur van maximaal 26 uur op, gemeten bij het afspelen van video met de simpelste schermoptie (full-hd-ips). Ten opzichte van de vorige generatie met een even grote accu zegt Dell consistent een verbetering van rond de 30 procent in accuduur te zien. Luxere varianten zijn ook beschikbaar met 1440p-resolutie, touch en zelfs een 3K-oledpaneel.

MSI: Prestige 13 AI+ Evo en eerste blik op Claw 8

MSI kon claimen de dunste en lichtste laptop meegenomen te hebben, want de Prestige 13 AI+ Evo weegt minder dan een kilo: 990 gram om precies te zijn. Dat krijgt de fabrikant onder meer voor elkaar door een magnesium-aluminiumlegering te gebruiken voor het chassis. Helaas is er hierdoor ook wat minder ruimte beschikbaar voor een grote accu, waardoor die bij videoplayback 'slechts' 20 uur bedraagt.

Daarnaast toonde MSI ook de eerste gaminghandheld met een Lunar Lake-processor. De Claw 8 werd voor het eerst werkend gedemonstreerd; op Computex in juni viel er alleen een non-functioneel model te zien achter glas. Inmiddels is MSI de handheld druk aan het finetunen. Het grote verschil met vrijwel alle andere handhelds blijft dat MSI geen Ryzen Z1-processor gebruikt, maar een chip van Intel. Tot nu toe was dat vooral een nadeel als het om de prestaties ging, maar met de verbeteringen aan de igpu van Lunar Lake zou de Claw 8 zijn concurrentie moeten kunnen verslaan, zo onthulde een woordvoerder tegenover Tweakers.

Naast de nieuwe cpu heeft de nieuwe Claw een veel grotere accu van 80Wh, waarmee de capaciteit gelijk is aan die van de ROG Ally X. De originele Claw had nog een 53Wh-accu. Ook is er een tweede Thunderbolt 4-poort toegevoegd, zodat je tegelijk kunt opladen en een accessoire aangesloten kunt houden.

Verder krijgt de Claw 8 een groter scherm van 8 inch - vandaar de naam - waar de voorganger nog een 7"-paneel had. De 120Hz-refreshrate en full-hd-schermresolutie zijn in principe gelijk gebleven, maar doordat het nu om een 16:10-paneel gaat krijg je er wel wat pixels in de hoogte bij. Daar was de software op dit moment nog niet klaar voor, maar MSI heeft nog ruim de tijd om dat op orde te brengen: de Claw 8 komt pas begin 2025 beschikbaar.

Samsung: Galaxy Book 5 Pro 360

Samsung presenteerde de 16"-versie van zijn Galaxy Book 5 Pro 360. Vooral de integratie met andere apparaten van dit merk moet consumenten overhalen om voor een Samsung-laptop met Lunar Lake te kiezen. Zo liet een woordvoerder zien dat met een Galaxy Fold-smartphone gemaakte foto's vrijwel onmiddellijk beschikbaar waren op de laptop en dat een Galaxy-tablet eenvoudig draadloos gekoppeld kon worden om als tweede scherm te gebruiken. Zoals de naam al duidelijk maakt, kan het scharnier van de Galaxy Book volledig omklappen, al is de resulterende tablet dan wel érg groot.

Verkrijgbaarheid en voorlopige conclusie

Intel staat het zijn partners vanaf nu toe om preorders aan te nemen voor laptops met een Lunar Lake-processor, al is dat in onze regio niet zo gebruikelijk. Vanaf 24 september mogen de notebooks daadwerkelijk worden uitgeleverd. De meeste fabrikanten gaven aan daar ook daadwerkelijk op te mikken, al zou het kunnen dat bepaalde configuraties pas eind september of begin oktober de winkels bereiken.

Onze eerste indruk van Lunar Lake is dat het zonder meer een agressieve generatie is. Onze eerdere preview had niet voor niets als titel dat geen huisje meer heilig was bij deze generatie: chips van TSMC in plaats van uit eigen fabriek, het afscheid van Hyper-Threading en geen extern, potentieel upgradebaar geheugen meer.

Nu we de eerste benchmarks hebben gezien, kunnen we daaraan toevoegen dat Lunar Lake sterk geoptimaliseerd is om op een specifiek vermogen goed en efficiënt te presteren. Schalen boven de pakweg 35W doet de chip echter niet. In de klasse van dunne, lichte laptops met een lange accuduur kan dat precies zijn wat Intel nodig heeft als antwoord op Qualcomms Arm-processors, maar dit is geen concept dat een-op-een naar andere segmenten kan worden gekopieerd.

Het wordt hoe dan ook razend interessant om te zien wat Lunar Lake in de praktijk gaat betekenen voor de laptops die ermee worden uitgerust. Dat gaan we in de komende weken natuurlijk op de proef stellen in ons testlab. Bovendien is na Qualcomm, AMD en Intel het laptopgeweld voor dit jaar nog niet voorbij, want binnenkort worden de eerste Macbooks met Apple's M4-chip verwacht. Vier bedrijven die vechten om de beste processor te maken voor in jouw toekomstige laptop; als consument hadden we hier vijf jaar geleden alleen maar van kunnen dromen.