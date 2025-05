Microsoft voorziet zakelijke Surface Pro en Laptop van Intel Lunar Lake-cpu's

Microsoft introduceert nieuwe zakelijke versies van zijn Surface Pro 11 en Surface Laptop 7. Die waren voorheen alleen beschikbaar met een Snapdragon X-soc, maar zijn vanaf 18 februari ook leverbaar met Intel Lunar Lake-cpu's. Het bedrijf spreekt niet over een release voor consumenten.

Microsoft levert de nieuwe, zakelijke variant van de Surface Laptop 7 voor het eerst met een Lunar Lake-chip van Intel, iets waarover al langer geruchten rondgingen. Tot op heden was die alleen beschikbaar met een Qualcomm Snapdragon X Plus of Elite. De Lunar Lake-variant van de Surface Laptop komt ook ditmaal beschikbaar in twee varianten: een met een 13,8"-scherm en een andere met een 15"-paneel.

De fabrikant zegt dat die laatste variant een accuduur van 22 uur haalt bij het afspelen van lokaal opgeslagen videocontent. De fabrikant zegt daarnaast dat de Surface Laptop for Business Wi-Fi 7 ondersteunt en later dit jaar ook beschikbaar komt met optionele 5G-ondersteuning. Over dat laatste deelt Microsoft 'in de komende maanden' meer details. De fabrikant zegt dat het apparaat op 18 februari uitkomt voor een adviesprijs van 1500 dollar. Een europrijs wordt niet genoemd, maar omgerekend en met btw zou dat neerkomen op ongeveer 1742 euro.

De zakelijke versie van de Surface Pro 11 komt vanaf 18 februari ook beschikbaar met een Intel Lunar Lake-chip. Net als zijn huidige Snapdragon X-tegenhanger krijgt deze een ontwerp met touchscreen en magnetisch afneembaar toetsenbord, zodat het apparaat ook kan functioneren als een soort tablet. Het apparaat wordt geleverd met een 13"-scherm, dat optioneel voorzien kan worden van een oledpaneel. Ook deze Surface Pro komt vanaf 18 februari beschikbaar vanaf 1500 dollar.

Er gingen al langer geruchten rond over de komst van Surface-apparaten met een Lunar Lake-cpu van Intel, waarbij al werd gesteld dat ze dit jaar beschikbaar zouden komen. Microsoft spreekt vooralsnog echter alleen over zakelijke Surface-apparaten. Het is niet bekend of en wanneer de fabrikant later ook zijn Surface-apparaten voor consumenten gaat voorzien van Lunar Lake.