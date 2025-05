Microsoft Surface Laptop 7

Een Surface Laptop is toch altijd een beetje een bijzondere computer om te reviewen, want het is de hardware die Microsoft bij zijn Windows-software bedacht heeft, net als Apple dat met zijn Macs doet. De Surface Laptops die ik in het verleden testte, voelden aan als mooi afgewerkte producten, waarop Windows inderdaad goed tot zijn recht kwam. Echt 'unieke' Surface-functionaliteit, waarin de laptops zouden verschillen van andere merken, hoefde je niet te verwachten. Verder bleek de Surface-hardware over het algemeen duur en waren upgrades ook kostbaar. Zelf je Surface-apparaat repareren werd bij eerdere generaties vrijwel onmogelijk gemaakt, maar dat tij begint te keren. Het grootste verschil ten opzichte van zijn voorganger is dat deze zevende generatie Surface Laptop van een Qualcomm Snapdragon-processor is voorzien. Genoeg veranderingen, dus hoe bevalt de zevende generatie van de Surface Laptop?

Exterieur

Als je hem vast hebt, voelt de Surface Laptop 7 aan als een solide blok metaal. De behuizing is fraai afgewerkt, de twee delen sluiten perfect op elkaar aan en het scharnier opent soepel, maar weet het scherm wel netjes op een plek te houden. De Laptop 7 voelt echt aan als een premiumproduct.

Ons reviewsample heeft de kleur duinzand, maar je kunt hem ook in blauw, grijs en zwart krijgen. De behuizing heeft een iets ander design dan de eerdere Surface Laptops. Dat kun je het makkelijkste herkennen aan de tweede USB-C-aansluiting aan de linkerkant. Het zijn allebei USB4-poorten, die je ook kunt gebruiken om de laptop op te laden. De USB-poort heeft een maximale overdrachtssnelheid van 5Gbit/s en verder is er een hoofdtelefoonaansluiting aanwezig. Aan de rechterkant zit de speciale Surface-aansluiting, waar je eventueel een Surface Dock op kunt aansluiten. De bijgeleverde lader gebruikt die aansluiting ook.

De Laptop 7 heeft voor het eerst ook een haptisch touchpad. Apple gebruikt dat in zijn MacBooks al geruime tijd, maar op Windows-laptops komen we ze niet vaak tegen. De touchpad werkt erg fijn, dankzij het glazen oppervlak. Doordat het oppervlak van de touchpad zelf niet beweegt, voelt een muisklik hetzelfde aan, op welke plek van de touchpad je hem ook maakt. Het toetsenbord heeft een duidelijke aanslag en tijdens het typen voel je weer, hoe hard je aanslag ook is, dat dit een laptop is die stevig in elkaar zit. Bij goedkopere laptops wil de behuizing nog wel eens meebewegen, maar in het geval van de Laptop 7 zijn het alleen de toetsen die je indrukt.

Benchmarks

Je kunt de Surface Laptop krijgen met een Snapdragon X Plus-, of X Elite-processor. De laatste heeft twee cores meer en het gaat bovendien om de X1E-80-100. Die processor heeft een hogere boost, dan de X1E-78-100, die we in de meeste Windows-laptops met Arm aantreffen.

Gebruik je alle cores, dan is de snelheid niet echt overtuigend, want vrijwel alle andere laptops met Snapdragon X die we tot nu toe getest hebben, zijn vlotter. Gebruik je slechts één core, dan verandert dat en kan de Laptop 7 goed gebruik maken van zijn boost naar 4GHz, terwijl de laptops met X1E-78-100 op 3,4GHz blijven hangen. Over het algemeen zijn de prestaties van de Laptop 7 niet bijzonder indrukwekkend. Hij is niet langzaam, maar andere fabrikanten weten meer snelheid uit een, op papier, langzamere processor te halen.

De reden dat de prestaties lager liggen is omdat Microsoft duidelijk de nadruk op efficiëntie legt. De Laptop 7 is een van de stilste systemen die we tot nu toe getest hebben en in het dagelijks gebruik merk je dat echt. De ventilator hoor je nauwelijks aanslaan. Dat was al het geval bij de meeste Windows-laptops met Snapdragon-processor, maar de Surface Laptop doet er nog een schepje bovenop.

Die efficiëntie zie je ook terug in de accuduur. De Surface Laptop 7 haalt een voorbeeldige zestien en een half uur, bij browsen, terwijl de accu met 54Wh relatief klein is. Tijdens PCMark, dat een zwaardere belasting oplevert en bovendien niet voor Arm-hardware geoptimaliseerd is, komt de Surface Laptop alsnog op vijf uur uit.

Het beeldscherm bij de Laptop 7 heeft een iets grotere diagonaal gekregen ten opzichte van zijn voorganger; 13,8", in plaats van 13,5". Daarnaast is de resolutie hoger geworden en is nu 2304x1536 pixels, in plaats van 2256x1504 pixels. De beeldverhouding is met 3:2 hetzelfde gebleven en de beeldkwaliteit is bijzonder goed. De maximale helderheid is bijna 600cd/m², terwijl de kalibratie netjes is. De refresh rate is bovendien 120Hz, waardoor bewegende beelden, bijvoorbeeld tijdens scrollen, er scherper uitzien.

Er was een tijd dat Microsoft de Surface Laptop letterlijk dichtlijmde, maar die tijden zijn voorbij. De zevende generatie is makkelijk open te maken en QR-codes wijzen je richting reparatiehandleidingen. De M.2-ssd is eenvoudig te vervangen, maar let er wel op dat Microsoft gebruik maakt van een vrij exotisch 30mm lang exemplaar.

Conclusie

De zevende generatie van de Surface Laptop is een plezier om mee te werken. Dat komt doordat hij een stevige behuizing heeft, met een fijn toetsenbord en touchpad, terwijl het scherm dankzij zijn hoge helderheid in vrijwel alle omstandigheden goed afleesbaar is en bovendien scherp oogt tijdens bewegingen, dankzij de 120Hz refreshrate. Ook fijn is de efficiëntie van de processor, waardoor je de koeling tijdens licht gebruik nooit zult horen, en het geluid bij zware belasting erg meevalt. Bij licht gebruik heb je bovendien een lange accuduur. De zuinige afstelling van de processor heeft ook wel een nadeel, want Microsoft weet er, vooral bij multicore-toepassingen, niet dezelfde snelheid uit te halen als veel van zijn concurrenten.

Toch is de Surface Laptop 7 een aanrader. Gelet op de premiumuitstraling, het goede scherm en de accuduur, valt de prijs ten opzichte van de concurrentie alles mee. De instapper met Snapdragon Plus-processor, 256GB opslag en 16GB werkgeheugen kost 1200 euro. De door ons geteste versie met X Elite, 16GB geheugen en 512GB opslag kost wel meteen 1650 euro. Niet goedkoop, maar je krijgt wel een hele mooie laptop voor dat geld. Het is alleen wel jammer dat het bij 16GB ophoudt, tenminste, voor de 13,8"-versie. Er is ook een 15"-uitvoering en een Surface Pro, de tablet dus, die je met Snapdragon X Elite en 32GB kunt krijgen.