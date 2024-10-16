Microsoft Surface Laptop met Intel Lunar Lake-cpu verschijnt op tweedehandssite

Een Microsoft Surface Laptop met Intel Lunar Lake-cpu is verschenen op de Chinese tweedehandssite Goofish. Volgens de verkoper zou het om een Laptop 7 met Intel Core Ultra 7 268V-processor gaan. De laptop zou begin volgend jaar in de verkoop gaan.

De Goofish-listing vermeldt dat het om een Surface Laptop 7-model zou gaan met Lunar Lake-cpu, 32GB geheugen en 1TB-ssd. Deze laptop zou ongeveer 19000 yuan kosten, omgerekend zou dat zo'n 2450 euro zijn. De listing is inmiddels offline gehaald, maar Windows Central zegt op basis van bronnen te kunnen bevestigen dat Microsoft aan zo'n Surface Laptop werkt.

Microsoft kondigde de Surface Laptop 7 in mei aan. Deze kreeg een Qualcomm Snapdragon X-soc, in plaats van de Intel Cora Ultra-processors van voorgaande generaties. Windows Central zegt op basis van de anonieme bronnen dat het nog niet bekend is of de Lunar Lake-Surface Laptop inderdaad een Laptop 7 wordt, zoals de Goofish-listing vermeldt, of dat het om een Laptop 8 zal gaan. Overigens zou de Lunar Lake-Laptop wel een vergelijkbaar ontwerp als de Laptop 7 moeten krijgen. Het is niet duidelijk wie de Goofish-listing heeft aangemaakt of hoe diegene aan de laptop kwam.