Microsoft Surface Laptop met Intel Lunar Lake-cpu verschijnt op tweedehandssite

Een Microsoft Surface Laptop met Intel Lunar Lake-cpu is verschenen op de Chinese tweedehandssite Goofish. Volgens de verkoper zou het om een Laptop 7 met Intel Core Ultra 7 268V-processor gaan. De laptop zou begin volgend jaar in de verkoop gaan.

De Goofish-listing vermeldt dat het om een Surface Laptop 7-model zou gaan met Lunar Lake-cpu, 32GB geheugen en 1TB-ssd. Deze laptop zou ongeveer 19000 yuan kosten, omgerekend zou dat zo'n 2450 euro zijn. De listing is inmiddels offline gehaald, maar Windows Central zegt op basis van bronnen te kunnen bevestigen dat Microsoft aan zo'n Surface Laptop werkt.

Microsoft kondigde de Surface Laptop 7 in mei aan. Deze kreeg een Qualcomm Snapdragon X-soc, in plaats van de Intel Cora Ultra-processors van voorgaande generaties. Windows Central zegt op basis van de anonieme bronnen dat het nog niet bekend is of de Lunar Lake-Surface Laptop inderdaad een Laptop 7 wordt, zoals de Goofish-listing vermeldt, of dat het om een Laptop 8 zal gaan. Overigens zou de Lunar Lake-Laptop wel een vergelijkbaar ontwerp als de Laptop 7 moeten krijgen. Het is niet duidelijk wie de Goofish-listing heeft aangemaakt of hoe diegene aan de laptop kwam.

Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC
De Microsoft Surface Laptop 7 die Microsoft eerder dit jaar aankondigde

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 16-10-2024 19:31 16

16-10-2024 • 19:31

16

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Reacties (16)

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Bossie 16 oktober 2024 19:35
Dat klinkt als een betere deal dan de huidge ARM modellen, tenzij de genoemde prijs een indicatie is van de daadwerkelijke prijs.
Blokker_1999
@Bossie16 oktober 2024 19:38
Ik verwacht niet dat de Intel modellen echt goedkoper gaan zijn dan de SD. Surface devices zijn nooit echt goedkoop geweest. En de huidige arm modellen zijn zeker niet slecht, als ze bij je benodigdheden passen.
witterholt @Blokker_199916 oktober 2024 19:41
Eens, ik ben blij met mijn Surface Pro 11. Het voelt allemaal vloeiend aan en de accuduur is flink verbeterd.
Alleen de npu wordt nog weinig gebruikt.

[Reactie gewijzigd door witterholt op 16 oktober 2024 19:43]

roy-vdmeer @witterholt25 oktober 2024 22:01
Ik twijfel of ik er goed aan doe om Surface pro 11 aan te schaffen voor zakelijk gebruik aangezien nog veel software nog niet native draaien. Heb je hier last van of valt het mee?
witterholt @roy-vdmeer25 oktober 2024 23:10
Daar heb ik geen last van. Kijk maar eens op https://windowsonarm.org/ hoeveel bekende applicaties inmiddels al native voor ARM zijn.
dasiro @Bossie17 oktober 2024 20:38
deze prijs kan op geen enkele manier een indicatie zijn, aangezien het in China is, een pre-productie exemplaar betreft en een one-off is, waarvoor ze kunnen vragen wat ze willen.
Blokker_1999
16 oktober 2024 19:39
Zou MS het dan niet de Surface Laptop 8 gaan noemen als ze bijna een jaar na de huidige 7 op de markt gaan komen? Lijkt me een beetje vreemd om na zoveel tijd een bijkomende lijn modellen te introduceren met een totaal andere architectuur eronder.
MarcoC @Blokker_199916 oktober 2024 20:03
De Surface Laptop 6 Business werd in april aangekondigd met Intel Meteor Lake + oud design. Ik vermoed dat zoiets ook voor deze Lunar Lake-editie zal gebeuren.
SpitfireNL 16 oktober 2024 19:40
Hierom heb ik nog goede hoop dat er toch een nieuwe Surface pro gaat komen met een intel processor.
Soldaatje 16 oktober 2024 19:48
Ik zou zoiets niet durven kopen, voor je het weet mag je voorkomen bij de officier van justitie voor heling. Tenzij het allemaal legaal is natuurlijk, maar dat lijkt me wat onwaarschijnlijk als deze pas begin volgend jaar officieel te verkrijgen is.
MaxxBass 17 oktober 2024 11:26
In hoeverre is het van belang dat dit op een 2e hands site staat? Ik begrijp de titel niet...
Ga er dan vanuit dat de site zowel nieuw als 2e hands verkoopt.
panterarosso @MaxxBass17 oktober 2024 12:47
het is een niet uitgebrachte, niet eens aangekondigd model.
michaelkamen 16 oktober 2024 21:53
Ik hoop nog steeds op een nieuwe Surface (laptop) met discrete GPU, ter vervanging van m'n Surface Laptop Studio...
Roel1966 16 oktober 2024 23:03
Op zich mooie laptops maar een beetje jammer dat ze wel meteen zo prijzig zijn en ik mij ook even af vraag hoe het zit met reparatie.
heudeldepreu @Roel196617 oktober 2024 09:04
Repairability is op den duur enorm verbeterd. De Laptop 7 krijgt een 8/10 op IFIXIT. De originele surface laptop die ik hier heb liggen is amper te repareren. Bij garantie werden deze ook alleen maar omgeruild, nooit gerepareerd.
Roel1966 @heudeldepreu17 oktober 2024 19:11
Ah oke, ja daar stond mij iets van bij dat die eerdere surface laptops bijna on-reparabel waren.

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