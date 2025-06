Dell brengt nieuwe versie van XPS 13-laptop uit met Intels Lunar Lake-socs

Dell brengt een nieuwe versie van de XPS 13 uit met daarin Intels nieuwe Lunar Lake-cpu. Die komt in varianten met een full-hd+- of een qhd+-scherm uit. De modellen hebben een Intel Arc-gpu aan boord. Het is nog niet bekend wanneer de laptops beschikbaar komen.

Intel toonde de nieuwe versies van de XPS 13 9350 op de IFA-beurs. Het gaat om aangepaste versies van de bestaande modellen die nog Intel Core i-cpu's hebben, waarbij die socs zijn vervangen door Intels nieuwe mobiele Lunar Lake-processors. Tweakers schreef eerder al een achtergrond over die nieuwe socs, die specifiek voor laptops zijn gemaakt.

De nieuwe XPS 13 is in verschillende varianten leverbaar. Dat is met Intel Core Ultra 5 226V, verschillende varianten van de Ultra 7 of met de Ultra 9-processors van de Lunar Lake-generatie. De modellen onderscheiden zich met name in de maximale snelheid van de cpu-cores, het aantal gpu-cores en het aantal TOPS dat de npu kan halen. Verder zijn alle modellen beschikbaar met 16GB of 32GB aan Lpddr5x-geheugen.

In alle drie de modellen zit een Intel Arc-gpu. Verder komen er modellen op de markt met drie verschillende displays. Het model met de Core Ultra 5 heeft een full-hd+-scherm met een resolutie van 1920x1200 pixels en een maximale helderheid van 500cd/m². De modellen met een Ultra 7-processor hebben een qhd+-scherm met resolutie van 2560x1600 pixels en dezelfde helderheid. Die modellen hebben verder ondersteuning voor DisplayHDR 400. Het topmodel, met de Ultra 9-processor, heeft een oledscherm met een resolutie van 2880x1880 pixels en een maximale helderheid van 400cd/m².

Alle modellen hebben USB-C-poorten met Thunderbolt 4- en DisplayPort 2.1-ondersteuning. De accu is 55Wh groot en de modellen hebben verder een full-hd-webcam aan boord. De laptops worden geleverd met een 512GB, 1TB, 2TB of 4TB PCIe 4-ssd voor opslag. Het is niet bekend wanneer de nieuwe XPS-modellen beschikbaar zijn en wat die kosten; Intel zegt alleen dat dat 'binnenkort' is.

Inspiron

Dell heeft verder ook een nieuwe Inspiron 14-laptop uitgebracht die geen Lunar Lake, maar een Snapdragon X Plus-soc bevat. De Inspiron 14 5441 heeft de Snapdragon X Plus X1P-64-100 of de X1P-42-100, de twee nieuwe varianten van de goedkopere X Plus-socs die het bedrijf eerder deze week toonde. Die bevatten beide een Andreno-gpu en een Hegaxon-npu van Qualcomm zelf. De Inspiron-laptop heeft een 14"-scherm met een resolutie van 1920x1200 en een maximale helderheid van 300cd/m². Verder heeft het model 16GB aan Lpddr5x-geheugen en wordt het geleverd met 256GB, 512GB of 1TB aan opslag. De laptop heeft verder twee USB-C-poorten voor Power Delivery en DisplayPort, een USB 3.2 Gen 1 Type A-poort en een microSD-kaartlezer. De Inspiron komt op 24 september beschikbaar, maar de prijs is niet bekend.

Latitude

Tot slot komt Dell met een nieuwe versie van de zakelijke Latitude 5455. Ook dat is een nieuwe versie van het bestaande model, met dit keer een Snapdragon X Plus. Net als de Inspiron is dat model in twee varianten beschikbaar. Het apparaat heeft een 14" scherm met dezelfde 1920x1200-resolutie en maximale beeldhelderheid als de Inspiron 14. Ook het geheugen is gelijk, maar dat model is alleen te koop met een ssd van 1TB. Verder heeft de laptop een extra vingerafdrukscanner. Ook de nieuwe Latitude komt op 24 september beschikbaar.