ASUS introduceert Zenbook-, Vivobook- en ExpertBook-laptops met Lunar Lake-cpu's

ASUS introduceert nieuwe laptops in de Zenbook-, Vivobook- en ExpertBook-series. Deze beschikken allemaal over nieuwe Intel Core Ultra Series 2-cpu's, die zijn gebaseerd op de Lunar Lake-architectuur.

ASUS introduceert onder meer een Zenbook S 14-laptop met Intel Core Ultra Series 2-cpu. Het betreft een kleinere 14"-variant van de tijdens Computex 2024 aangekondigde Zenbook S 16. Het nieuwe 14"-model beschikt over een oledscherm met een resolutie van 2880x1800 pixels en een refreshrate van 120Hz. De laptop krijgt ook opnieuw een behuizing van 'Ceraluminium', dat langer moet meegaan dan gewoon aluminium en oogt als keramiek.

ASUS levert de laptop naar eigen zeggen met maximaal een Intel Core Ultra 9 288V-cpu. Dat is het hoogst gepositioneerde model in de Lunar Lake-serie, die Intel tijdens de IFA in Berlijn officieel aankondigde. Alle processors in die serie beschikken over vier P-cores en vier LP-E-cores, maar verschillen onderling op het gebied van kloksnelheden, het aantal gpu-cores en de AI-rekenkracht van de npu. De Core Ultra 9 288V haalt boostclocks tot 5,1GHz op de P-cores, heeft een igpu met acht Xe-cores, een npu met 48Tops aan AI-rekenkracht en 32GB aan geïntegreerd Lpddr5x-8533-geheugen.

De S14 krijgt een adviesprijs vanaf 1400 dollar en komt eind september of begin oktober beschikbaar in de Benelux. De bestaande ZenBook S 16-laptop komt ook beschikbaar als Lunar Lake-variant, bevestigt het bedrijf. De adviesprijs daarvan werd echter niet vermeld in een persbericht van ASUS.

ASUS Zenbook S 14

Vivobook- en ExpertBook P-laptops met Lunar Lake

De Taiwanese fabrikant komt daarnaast met drie nieuwe Vivobook-laptops met een Lunar Lake-processor. Daaronder valt de Vivobook S 14, die beschikt over een behuizing van 1,39cm dik en volgens ASUS 1,3kg weegt. De laptop komt beschikbaar met maximaal een Intel Core Ultra 7-processor en haalt volgens de fabrikant een accuduur van maximaal 27 uur met zijn 75Wh-accu. Daarbij krijgt deze laptop een 14"-display, eveneens met resolutie van 2880x1800 pixels en een 120Hz-refreshrate.

Er komen daarnaast twee Vivobook Flip-varianten met Lunar Lake-processor beschikbaar. De Vivobook 14 Flip krijgt een 14"-full-hd-touchscreen dat 360 graden gekanteld kan worden, naast een 70Wh-accu en een cpu in de Core Ultra 7-serie. De Vivobook 16 Flip krijgt volgens ASUS een groter 16"-paneel met 2880x1800 pixels. De fabrikant noemt in zijn persbericht geen adviesprijs of releasedata voor de verschillende Vivobook-modellen.

ASUS toont verder drie ExpertBook P-laptops met Lunar Lake-soc, die zijn gericht op het bedrijfsleven. Het hoogst gepositioneerde model, de ExpertBook P5, beschikt over een 16:10-scherm met een resolutie van 2560x1600 pixels en een refreshrate van 144Hz, en wordt maximaal geleverd met een Core Ultra 7 268V. Er komen daarnaast lager gepositioneerde ExpertBook P3- en P1-laptops beschikbaar, maar de fabrikant deelt daar geen concrete specificaties van. Ook voor deze laptops noemt ASUS geen adviesprijzen of releasedata.

ASUS Vivobook 16 Flip en ExpertBook P5