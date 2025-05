Intel kondigt Lunar Lake-laptopprocessors op 3 september officieel aan

Intel kondigt zijn komende Lunar Lake-laptopprocessors op 3 september officieel aan. Het bedrijf houdt dan een presentatie voorafgaand aan de IFA-beurs in Berlijn. Wanneer de eerste laptops met Lunar Lake-chips daadwerkelijk verschijnen, is nog niet bekend.

Intel houdt zijn Lunar Lake-event op dinsdag 3 september om 18.00 uur Nederlandse tijd. De aankondiging is dan live te volgen op de website van de chipmaker, zo bevestigt Intel in een persbericht. De fabrikant gaat tijdens dat evenement onder andere nieuwe details over de efficiëntie en prestaties van de chip delen.

Het is niet bekend wanneer de eerste laptops met Lunar Lake precies op de markt komen. Een woordvoerder van de chipmaker zegt tegen The Verge 'meer details over de beschikbaarheid' van zijn komende laptop-cpu's te delen tijdens het event op 3 september. Intel zei eerder dat de processors in het derde kwartaal uitkomen, dus uiterlijk 21 september.

Tijdens de Computex in Taiwan werden al de eerste concrete details over de Lunar Lake-architectuur gedeeld. De processors krijgen een geheel nieuwe opbouw, bestaande uit meerdere losse 'tiles', ook wel chiplets. De cpu's ondersteunen geen hyperthreading, ook niet op de snellere P-cores. Het bedrijf doet dat vooral vanwege de efficiëntie. Volgens Intel kan een P-core zonder hyperthreading vijftien procent zuiniger functioneren en tien procent minder chipoppervlakte innemen dan een P-core mét HT.

De Lunar Lake-chiplets met cpu-kernen worden daarnaast geproduceerd door TSMC op het N3B-procedé en dus niet in de fabrieken van Intel zelf. Dat past binnen Intels IDM 2.0-strategie, die de chipmaker in 2021 aankondigde. Daarmee gaat de fabrikant chips produceren voor andere bedrijven en een deel van zijn eigen producten uitbesteden aan externe foundry's, zoals dus TSMC. Intels chipproductiedivisie staat tegenwoordig ook los van zijn bedrijfstak die producten als cpu's ontwerpt.