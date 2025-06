Intel laat cpu-chiplet van Lunar Lake door TSMC maken en schrapt hyperthreading

Intel heeft tijdens Computex 2024 in Taiwan meer details over zijn komende Lunar Lake-cpu's gedeeld. De chipmaker bevestigt eerdere geruchten dat de chips geen hyperthreading ondersteunen. De compute-tile met P-cores wordt daarnaast gemaakt door TSMC.

Gelsinger vertelt tijdens zijn keynote op Computex dat de Lunar Lake-architectuur hyperthreading schrapt uit de krachtige Performance-cores. Deze techniek, die Intel in 2002 voor het eerst gebruikte in een Pentium 4-cpu, laat een processorcore twee taken tegelijkertijd uitvoeren. De chipmaker doet dat naar eigen zeggen met een oog op zuinigheid.

Intel zegt dat hyperthreading gemiddeld dertig procent prestatiewinst oplevert tegen twintig procent extra stroomgebruik. Het bedrijf zegt echter dat de belangrijkste functie van hyperthreading al wordt vervuld door de nieuwe en efficiëntere E-cores, die werden geïntroduceerd in de Alder Lake-architectuur uit 2021. Lunar Lake is, als laptopchip, vooral gericht op efficiëntie. Volgens de fabrikant kan een P-core zonder hyperthreading vijftien procent zuiniger functioneren en tien procent minder chipoppervlak innemen dan een mét HT. Dit betekent dan ook niet dat hyperthreading definitief wordt verwijderd uit al Intels toekomstige cpu's.

De Intel-topman bevestigt tijdens zijn Computex-keynote ook dat de Compute-tile voor Lunar Lake wordt gemaakt op de N3B-node van TSMC. Die 'tile', de term die Intel gebruikt voor chiplets, bevat de P-cores van de processor. Het is voor het eerst dat de fabrikant die laat produceren door een externe foundry, waar het deze kernen voorheen altijd in zijn eigen fabrieken liet maken. De overstap past binnen de IDM 2.0-strategie van Intel, waarmee het bedrijf al aankondigde dat het een deel van zijn interne productie zou uitbesteden naar andere bedrijven. Intel week eerder al uit naar TSMC voor de productie van zijn Arc-gpu's, maar nooit eerder voor zijn processorcores.

Naast het gebrek aan hyperthreading, voegt Intel verschillende andere verbeteringen door. Zo biedt de nieuwe igpu een sneakpeek op de volgende generatie Arc-videokaarten en is de npu ook fors sneller. Tweakers publiceerde op dinsdag een uitgebreid achtergrondverhaal, waarin wordt ingegaan op de komende en sterk veranderde processorarchitectuur.