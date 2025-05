Onaangekondigde Intel Arrow Lake-laptopchip met 16 cores verschijnt in Geekbench

De onaangekondigde Intel Core Ultra 9 285H is voor het eerst verschenen in de Geekbench-database. Deze laptop-cpu is gebaseerd op de Arrow Lake-architectuur en krijgt een 45W-tdp. De cpu komt in het eerste kwartaal van 2025 uit.

Intel Core Ultra 9 285H beschikt over zestien cores, zo blijkt uit de Geekbench-listing die werd opgemerkt door VideoCardz. De benchmark vermeldt twee clusters: een met zes P-cores en een met tien E-cores. Daarnaast krijgt de processor volgens de listing een boostclock van maximaal 5,4GHz, 8MB L2-cache, 24MB L3-cache en dus een tdp van 45W. Daarmee worden eerdere uitgelekte specificaties, die werden gedeeld door leaker Jaykihn, grotendeels bevestigd.

De Geekbench-listing toont onder meer een singlecorescore van 2665 punten, naast een multicorescore van 15.330. Volgens Wccftech is de nieuwe processor sneller dan de voorgaande Core Ultra 9 185H, die is gebaseerd op de Meteor Lake-architectuur en scores van respectievelijk 2241 en 11.948 moet halen. Het is niet bekend hoe betrouwbaar deze scores zijn, aangezien de Arrow Lake-laptop-cpu nog niet op de markt is en mogelijk nog verder geoptimaliseerd moet worden.

De Core Ultra 9 285H wordt naar verwachting het topmodel in Intels komende Arrow Lake-H-processorserie. De chipmaker brengt die in het eerste kwartaal van 2025 uit. Intel komt dan ook met een hoger gepositioneerde Arrow Lake-HX-serie. Chips in die reeks krijgen maximaal 24 cores. Dat komt meer overeen met Intels Arrow Lake-desktopprocessors, die vorige maand op de markt kwamen.