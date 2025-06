Intel Arrow Lake-desktopprocessors verschijnen bij Britse webshop

Intels aankomende Arrow Lake-processors voor de desktop zijn opgedoken bij een Britse webwinkel. Het gaat om de productpagina's en prijzen van de overklokbare K- en KF-varianten. Volgens geruchten worden ze begin oktober verwacht.

Op de website van LambdaTek zijn de Core 5 Ultra 245K(F), de Core Ultra 7 265K(F) en de Core Ultra 9 285K terug te vinden. Opvallend is dat er net zoals bij een recent gelekte tabel met specificaties geen KF-variant van de Core Ultra 9 wordt genoemd. Het KF-achtervoegsel verwijst naar het gebrek aan een geïntegreerde gpu. Daarnaast komen de turbokloksnelheden overeen met de geruchtenstroom.

Bij dezelfde webwinkel komen de prijzen grofweg overeen met die van hun voorgangers, de Core i5-14600K(F), i7-14700K(F) en de i9-14900K. De Core Ultra 9 285K wijkt af met een meerprijs van ongeveer 30 pond. Het is niet duidelijk of de prijzen placeholders zijn.

Intel gaat naar verwachting de eerste Arrow Lake-processors uitbrengen op 10 oktober. De aankondigingsdatum is voorlopig niet bekend, aangezien het Innovation 2024-evenement van 24 en 25 september niet doorgaat. De fabrikant heeft in ieder geval bevestigd dat dit uitstel geen impact heeft op de planning van aankomende producten. Intel heeft eerder dit jaar zelf beloofd dat Arrow Lake in het vierde kwartaal van dit jaar op de markt komt.