‘Opvolger Intel Core i3-14100 krijgt dubbel zoveel cores’

Volgens geruchten werkt Intel aan een Core Ultra 3-processor met 8 cores. Dat is dubbel zoveel als zijn voorgangers, zoals de Core i3-14100. Er zijn nog geen details bekend over de verdeling van het type cores of welke architecturen er worden gebruikt.

X-gebruiker Raichu geeft aan dat deze sku de Core Ultra 3 205 of 215 zou heten, aldus VideoCardz. De leaker suggereert een configuratie van 4 P-cores en 4 E-cores, maar dat wordt niet bevestigd. Indien Intel daadwerkelijk een dergelijk model op de markt brengt zou het de eerste keer zijn dat een i3-desktopprocessor E-cores aan boord heeft.

Sinds mei doen er geruchten de ronde dat Intel geen Core Ultra 3-cpu’s zou willen uitbrengen, maar in plaats daarvan huidige Raptor Lake-gebaseerde i3-chips wil blijven verkopen. Het valt dus nog te bezien of deze Core Ultra 3-processor de Raptor Cove- en Gracemont-architecturen gebruikt of kiest voor de nieuwere Lion Cove- en Skymont-architecturen van Arrow Lake.

Intel heeft recent bevestigd dat er later dit jaar meer informatie wordt gedeeld over Arrow Lake, de volgende generatie desktopprocessors. De eerste modellen uit deze productlijn moeten in het vierde kwartaal van dit jaar op de markt komen. De kans dat de Core Ultra 3-lijn voor begin volgend jaar aan bod komt lijkt echter eerder klein.