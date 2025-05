Leaker deelt specs Intel Arrow Lake-cpu's, chips verschijnen op 10 oktober

Leaker Benchlife heeft een tabel met specificaties van de Intel Core Ultra 200-line-up laten uitlekken. Intel blijkt drie varianten van de Intel Core Ultra 9-, Core Ultra 7- en Core Ultra 5-reeks te willen uitbrengen. De Arrow Lake-chips zouden op 10 oktober op de markt verschijnen.

De tabel die leaker Benchlife heeft gedeeld, bevat informatie over veertien verschillende Arrow Lake-chips. Het topmodel is de Core Ultra 9 285K. Deze sku heeft een tdp van 125W, telt acht performancerekenkernen en zestien efficiënte rekenkernen. De basiskloksnelheid van de P-cores ligt op 3,7GHz. Bij de E-cores is dat 3,2GHz. De chip ondersteunt Thermal Velocity Boost, ofwel TVB, en daarmee kan de kloksnelheid van een enkele P-core opgetrokken worden tot 5,7GHz. Bij Turbo Boost Max Technology 3, kortweg TBMT 3.0, worden de kloksnelheden van twee rekenkernen van deze chip opgetrokken tot 5,6GHz en bij Turbo Boost 2, ofwel TBT 2.0, wordt de kloksnelheid van een enkele P-core van de 285K opgetrokken tot 5,5GHz.

Intel zou ook een Intel Core Ultra 9 en Core Ultra 9 285T op de markt willen brengen. De eerste chip heeft een tdp van 65W, terwijl de 285T een tdp van 35W krijgt. De verschillende kloksnelheden liggen bij deze chips lager, terwijl de 285T geen Turbo Velocity Boost ondersteunt.

Het Amerikaanse chipbedrijf zal ook vijf sku’s van de Core Ultra 7-lijn uitbrengen: de Core Ultra 7 265K, 265 KF, 265, 265F en 265T. De F- en KF-varianten hebben geen geïntegreerde Arc-gpu aan boord. Elk van deze chips zou in totaal twintig rekenkernen meekrijgen, waarvan acht P-cores en twaalf E-cores. De Intel Ultra Core 5-reeks bestaat uit zes sku’s: de 245K, 245KF, 245, 235, 225 en 225F. De 245K en 245KF hebben een tdp van 125W en veertien rekenkernen. De overige chips uit deze reeks hebben dan weer een tdp van 65W.