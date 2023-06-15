Intel haalt 'i' uit toekomstige Core-processornamen, komt met Core Ultra-merk

Intel kondigt een rebrand voor zijn consumentenprocessors aan. Het bedrijf haalt de 'i' uit zijn productnamen, waarmee toekomstige chips uitkomen als Core 3, 5, 7 en 9. Het bedrijf introduceert ook een Core Ultra-merk. De wijzigingen worden later dit jaar doorgevoerd.

De grootste wijziging in Intels rebrand betreft het verwijderen van het 'i'-voorvoegsel uit zijn processornamen. Core i3 wordt bijvoorbeeld opgevolgd door Core 3, Core i5 wordt Core 5 en de Core i7-serie wordt hernoemd naar Core 7. Het bedrijf introduceert zijn toekomstige cpu's in twee varianten: mainstreammodellen en premiumvarianten. Voor die laatste chips kondigt Intel een nieuw Core Ultra-merk aan, dat wordt gereserveerd voor Intels 'geavanceerdste consumentenprocessors'. Intel zou later dit jaar bijvoorbeeld met Core Ultra 5-, 7- of 9-chips kunnen komen.

Intel gaat vanaf Meteor Lake ook niet langer een generatie aangeven in de namen van zijn productseries. Momenteel heet de Raptor Lake-serie officieel bijvoorbeeld '13th Gen Core'. Het bedrijf blijft de generaties wel in de modelnamen van individuele processors verwerken. Daarbij gaat Intel de modelnummers aanpassen, maar hoe die er exact uit gaan zien, wil Intel nog niet bekendmaken.

Het bedrijf introduceert de Core-naamswijziging officieel bij de release van Meteor Lake, Intels komende cpu-generatie die voor later dit jaar op de planning staat. Die processorserie is vermoedelijk alleen bedoeld voor laptops; Intel heeft de desktopvarianten volgens eerdere geruchten geschrapt ten faveure van een Raptor Lake-refresh. Tweakers wist dat tijdens Computex te bevestigen op basis van eigen bronnen. De eerste Core Ultra-chips verschijnen op hun beurt in de tweede helft van dit jaar, meldt Intel.

Dit is de eerste merkwijziging die Intel in jaren doorvoert in zijn series consumentenprocessors. De chipmaker introduceerde het Core i-merk in 2008, met de release van het Nehalem-platform. Daarvoor had het bedrijf onder meer de Core 2 Duo- en Core 2 Quad-series. Intel zegt dat het bedrijf zijn processornamen met de wijziging wil 'versimpelen'. De wijzigingen worden doorgevoerd in alle toekomstige cpu-series van Intel, dus zowel voor laptops als voor desktops.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

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15-06-2023 • 15:00

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Reacties (117)

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Koen88 15 juni 2023 15:04
Of er wel of geen i staat zal mij worst wezen, wat ik wel een slechte zaak vind is het laten vallen van de generatie in de benaming en het creëren van een extra Ultra lijn. Alsof het nog niet lastig genoeg was om er precies achter te komen wat voor CPU je mee van doen hebt...
AuteurAverageNL Nieuwsredacteur @Koen8815 juni 2023 15:13
Dat gaat écht puur om de namen van complete processorseries, als ik de materialen van Intel goed begrijp. Raptor Lake heet officieel de 'Intel 13th Gen Core'-serie, bijvoorbeeld. Bij Alder Lake was dat 'Intel 12th Gen Core', Rocket Lake en Tiger Lake waren 'Intel 11th Gen Core', en zo verder. Daar gaan ze dit jaar mee stoppen

De generatie blijft dus wél gewoon in de productnummers van losse processors staan, zoals ook in het artikel staat. De '13th Gen Intel Core i9-13900K' zou onder de nieuwe naamgeving bijvoorbeeld de 'Intel Core 9-13900K' gaan heten :)

[Reactie gewijzigd door AverageNL op 22 juli 2024 18:20]

JDx @AverageNL15 juni 2023 15:24
Of Core Ultra 9-13900K?

Wanneer die Ultra er tussen komt is juist de vraag. Wordt Ultra de basis en zonder Ultra voor laptops bijvoorbeeld of wordt Core de basis en moet extra betalen voor een Ultra (die het maximale uit de processor kan halen).

Bij auto's maken ze het nog lastiger, een 318 was geen 1.8 meer en een 35 TFSI geen 3.5 liter.

[Reactie gewijzigd door JDx op 22 juli 2024 18:20]

catfish @JDx15 juni 2023 17:23
Het zou mij logisch lijken als de K variant de Ultra wordt.

Het verschil tussen een i5-13500 en i5-13600 is eigenlijk te verwaarlozen. (Ik vraag mij soms af waarom zoveel varianten nodig zijn.) Maar de K-versie wil je wel aanduiden, want die heeft wel iets extra.
In dat opzicht wordt het voor de gemiddelde consument duidelijker.
Cyberpuppy @catfish16 juni 2023 14:53
Heeft volgens mij iets met het productieproces te maken. Niet iedere chip is even perfect als die uit de machine komt. En in plaats van alles wat niet voldoet in de prullenbak te mikken zijn er verschillende series. De beste chips worden dan gebruikt voor bijv. de K serie.
MSalters @Cyberpuppy17 juni 2023 01:06
Klopt; dit heet binning. Intel deed dat als met de 80386 eind vorige eeuw.
Indifstublatia @MSalters19 juni 2023 22:00
Zelfde indertijd met de Core i7-4770K en de i7-4771.
Mijn i7-4771 was zeer goed overklokbaar en draaide erg lekker en vlot, net als een normale overgeklokte 4770K. Volgens mij zijn alle niet goed uit de machine gekomen 4770K's hernoemd naar de 4771.

Ik had het geluk dat ik 'm lekker kon opzwepen :)
BlaDeKke @JDx15 juni 2023 15:42
Dat is gedaan om cilinderinhoud uit de marketing te halen. Zoals stofzuigers nu ook niet meer gekocht worden om hun wattage.

Edit: Ik ben me bewust van de regelgeving dat is waarom ik het aanhaal.

En een zakloze stofzuiger is bs. Ook dyson zonder zak. Er zit gewoon een gigantische onvervangbare luchtfilter in. Eens die vol zit ben je klaar. Check ave op yt.

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 22 juli 2024 18:20]

dabronsg @BlaDeKke15 juni 2023 15:49
Stofzuigers zijn door Europese regelgeving begrenst op 899 Watt vermogen. (Verbruik)

nieuws: EU doet stofzuigers van 900W en meer in de ban
Ayporos @dabronsg15 juni 2023 16:46
Gadver.. zo betuttelend.
Dus nu moet ik in plaats van 10 minuten met een 1800W stofzuiger 30 minuten met een 900W stofzuiger (omdat ik 3x over hetzelfde stukje moet voor ie t opzuigt)?... zuinig joh! :+
e.dewaal @Ayporos15 juni 2023 17:22
Nee, dat is gedaan omdat verbruikswattage door consumenten gekoppeld werd aan zuigkracht. Door zuinigere technieken is het mogelijk om een hogere zuigkracht te creëren met hetzelfde of minder vermogen.

Om het terug te trekken naar de intel serie (bron):
Intel i7 2600K: 662 Cinebench R15, 95W tdp (q1'11)
Intel i7 4790K: 836 Cinebench R15, 88W tdp (q2'14)
Intel i7 7700K: 960 Cinebench R15, 91W tdp (q1'17)
Intel i7 8700K: 1230 Cinebench R15, 95W tdp (q4'17)
Het verbruik blijft gelijk, maar de benchmarkscore (kracht) is wel dusdanig omhoog gegaan.

En voor Cinebench R20:
Intel i7 5960X: 308 punten, 140W tdp (q3'14)
Intel i7 7700K: 473 punten, 91W tdp (q1'17)
Intel i7 10700K: 517 punten, 95W tdp (q2'20)
Intel i7 13700K: 819 punten, 125W processor Base Power, 253W maximum turbo power (q4'22)
Hier zie je ook dat intel de laatste tijd niet meer de TDP noemt, maar een base power en een turbo power. Verder blijf je zien dat de punten niet linear gelijk te trekken zijn met de tdp.

Ik ben mij ervan bewust dat tdp iets anders is dan het daadwerkelijke verbruik, maar het is wel een vergelijkbaar getal.

[Reactie gewijzigd door e.dewaal op 22 juli 2024 18:20]

eitjeappeltje @e.dewaal15 juni 2023 19:27
Dan zouden ze gewoon moeten verplichten dat vermogen op een stofzuiger het zuigend vermogen is en niet het opgenomen vermogen. Dan weet je tenminste wat je koopt bij vergelijkend warenonderzoek. En dan moet een stofzuiger met meer dan 900 Watt zuigvermogen prima kunnen wat mij betreft. Of het nuttig is, is iets anders. Ik heb een spotgoedkope zakloze stofzuiger die het al jaren super goed doet. Die moet heel wat jaren aan stroom extra verbruiken wil die duurder uitvallen dan een overprijsde Dyson. Geen idee wat het vermogen van dat ding is. Het is een stofzuiger en het ding zuigt dus doel bereikt. :P

[Reactie gewijzigd door eitjeappeltje op 22 juli 2024 18:20]

Andreas01 @eitjeappeltje15 juni 2023 21:22
Het zuigvermogen kun je bij stofzuigers vergelijken door een letter die de zuigkracht aanduidt, geloof van A (meeste zuigkracht) tot F. Dacht dat de meeste gangbare stofzuigers rond de C zitten.
Verwijderd @Ayporos15 juni 2023 16:57
Je even beter verdiepen in de regelgeving.
Fabrikanten worden nu gedwongen om beter werkende stofzuigers te ontwikkelen en niet een 5000 watt energie vretend monster .
De huidige 900 watt doen het beter dan de oude 1800 watt zuigers dus je spaart tijd en energie 8-)
PCG2020 @Verwijderd15 juni 2023 17:23
Ayporos wil gewoon een Nuitgang en daarna weer lekker veel elektriciteit en aardgas gebruiken, betalen met guldens en de koloniën overzee terugveroveren :+
Argantonis @PCG202016 juni 2023 07:42
En doen alsof klimaatverandering allemaal de schuld is van andere landen en het tegelijkertijd allemaal wel mee zal vallen.
Ayporos @PCG202015 juni 2023 20:11
Nee hoor.
Ik ben gewoon geen fan van de nanny state... en het opgenomen vermogen van een stofzuiger limiteren tot 900W is, in mijn optiek, toch wel het toppunt van nanny state.

Laat ze met nuttigere dingen bezig houden, zoals right to repair bijvoorbeeld. Dát is een goed voorbeeld van waar overheidsregelgeving nodig is omdat een puur kapitalistische markt niet voldoende werkt.
Ons opzadelen met prut stofzuigers is niet nuttig.

p.s. volgens mij is de term waar je naar zocht 'Nexit', niet 'Nuitgang'... of was dat opzettelijk? ;)

[Reactie gewijzigd door Ayporos op 22 juli 2024 18:20]

Aldy @Ayporos16 juni 2023 13:47
Sommige mensen hebben die betutteling nodig omdat ze anders nog steeds met een 1800 W stofzuigen, terwijl 900 W niet alleen meer dan voldoende is, maar zelfs beter zuigt.
PolarBear @Ayporos16 juni 2023 08:35
Laat ze met nuttigere dingen bezig houden, zoals right to repair bijvoorbeeld. Dát is een goed voorbeeld van waar overheidsregelgeving nodig is omdat een puur kapitalistische markt niet voldoende werkt.
Dat doen ze óók. Een overheid kan heel veel dingen tegelijk doen, het argument laat ze nuttigere dingen doen is zelden steekhoudend.
Ons opzadelen met prut stofzuigers is niet nuttig.
Beperken van vermogen zal innovatie in de hand werken in plaats van een nutteloze vermogens race.
dabronsg @Verwijderd15 juni 2023 17:44
Niet helemaal waar. Mijn 1200 Watt bouwstofzuiger werkt beter dan de twee stofzuigers van 850 Watt die ik sindsdien versleten en vervloekt heb.

Er zijn er die hard zuigen, maar als er weerstand ondervonden wordt is het meestal over.
Aldy @dabronsg16 juni 2023 13:57
Die limiet in wattage geldt voor consumentenproducten. En jouw 1200 W bouwstofzuiger heeft meer zuigvermogen dan die 1800 W waar al eerder over gesproken is. Ook jouw stofzuiger kan al meer dan de oude bouwstofzuigers, want ook die hadden een hoger wattage. De vergelijking gaat daardoor niet op.
En voor de mensen die denken dan koop ik een bouwstofzuiger, niet doen, want die kunnen dingen die jij niet nodig hebt, maar er wel voor betaalt.
Cyberpuppy @Verwijderd16 juni 2023 14:51
Ja want iedereen loopt de hele dag te stofzuigen. Dat gaat echt verschil maken in het totale verbruik
Verwijderd @Cyberpuppy16 juni 2023 18:52
Dat is nou net de gedachtengang die ons geen steek verder helpt in de strijd tegen de klimaatverandering 8)7 |:(
BiLLY_daKid @Verwijderd15 juni 2023 17:39
Dat zou ik wel in een praktijktest willen zien. Mijn oude 1800w trekt de bekant de plinten van de muur, waar de Philips cycloon van mijn moeder de hagelslag nog laat liggen.
Gorlimtouk @BiLLY_daKid16 juni 2023 07:58
zou zelf ook 't liefste zien dat ze CFM of m3/min en Pa (dus volume en onderdruk) zouden moeten vermelden bij vergelijkingssites en consumentenbond-testen en nog beter: als de M3/min op het label moet komen te staan: dan kun je écht appels en peren vergelijken.
klein volume met hoge onderdruk kun je letterlijk je straatsteen nog mee optillen.
hoog volume met lage onderdruk kun je alle bladeren van de straat mee naar binnenzuigen.
maar dan in huis.. bij beide is 't vermogen dan wel mogelijk gelijk..
Koen88 @AverageNL15 juni 2023 15:26
Ah, helder. Hopelijk gaat men dan de Ultra benaming hanteren voor wat nu XE, X, K, HX en HK is, en wordt de hoeveelheid SKUs teruggeschroefd zodat er weer overzicht ontstaat door deze rebranding.
d3x @Koen8815 juni 2023 17:02
overzicht bij intel in SKU? dat mis je dan toch al de laatste X jaren zou ik denken.

Elke versie heeft al of niet actieve features en andere dingen aan of af staan met al of niet nr extensies als x,s,k,f,g whatever. De enige constante zijn de hondertjes vanachter.

In server wereld is het nog net even erger.

resultaat 101 SKU, vroeger konden ze zich dat permiteren, in hun dalende marktvolume zullen zo hopelijk wel eens beginnen nadenken. Hier zit trouwens ook heel wat e-waste achter.

[Reactie gewijzigd door d3x op 22 juli 2024 18:20]

fredv @AverageNL17 juni 2023 15:44
ntel
StackMySwitchUp @Koen8815 juni 2023 15:09
Ik denk dat het net als destijds naar verloop van tijd wel weer duidelijk wordt. Die generatie zit ook al in het modelnummer, en dat lijkt te blijven.
Wat ik stom vond is dat ze naast de i3, i5, i7, i9 ook pentium, celeron en atom processoren hadden. Als ze die nu ook lekker uitfaseren en een beetje logisch gaan nummeren tussen de 3,5,7,9 en ultra, dan wordt iedereen daar vast blij van.
sfranken @StackMySwitchUp15 juni 2023 16:15
Laat ze alsjeblieft lekker die Pentium, Celeron en Atom namen behouden! Anders word het straks "Intel Core 3 13500" en "Intel Core 3 13550" ofzo. Dat maakt het voor consumenten en ons absoluut niet makkelijker.

Of, als ze die namen écht weg willen hebben, introduceer dan een "core 1" of een "core 2". Iets zegt me dat dat niet gaat gebeuren, maar dat zou IMHO wel een stuk duidelijkheid geven. Of doe het zoals AMD het doet..
sus @StackMySwitchUp15 juni 2023 15:43
Die pentiums zijn anders nog best leuke dingetjes voor een pc die niets bijzonders hoeft te kunnen.

De celeron en atom mogen ze inderdaad heel rap afvoeren.
joeyhelmond0492 @sus15 juni 2023 15:57
Vond pentium altijd fijn voor low powered diy servertjes. Ze waren niet al te snel, maar ook niet al te sloom, werden niet al te warm en veel stroom verbruikte ze niet. Pentium mag van mij wel blijven
d3x @joeyhelmond049215 juni 2023 17:03
ik vermoed dat je dan enkel de pentium kent na de rebranding vanuit het core platform?

In de GHZ race tijd van single cpu oplossingen en de eerste dual zijnde Pentium D waaren de Pentiums echte heethoofden en slurpers.

[Reactie gewijzigd door d3x op 22 juli 2024 18:20]

StackMySwitchUp @d3x15 juni 2023 17:16
Dit dus :)
joeyhelmond0492 @d3x15 juni 2023 21:16
ken ze beide, de nieuwere rebranded pentiums, de oudere die ik meermaals ben tegengekomen in IBM ThinkCentre PC's (Pentium 4 geloof ik?) en de oudere pentium insteek kaarten. Ik had het in dit geval over de rebranded pentiums die ik regelmatig in laptops tegenkom. Energie zuinig, vreten niet al te veel stroom maar zijn ook verre van snel.
StackMySwitchUp @sus15 juni 2023 17:21
Het is mij te doen om de merknamen en niet zozeer wat voor chipje daar achter hangt. Pentium is ook weer een rebrand en bestaat al 30 jaar ofzo, celeron idem en atom was vroeger ook een ding. Nu is het 1 verwarrende zooi en zoek ik liever maar gewoon benchmarks op.
Uruk-Hai @Koen8815 juni 2023 15:13
Op het zevende plaatje is te zien dat de processorgeneratie in de benaming blijft bestaan.
CAPSLOCK2000 @Koen8815 juni 2023 15:49
Alsof het nog niet lastig genoeg was om er precies achter te komen wat voor CPU je mee van doen hebt...
Dat is nou net de bedoeling. Hoe meer onzekerheid hoe meer mensen voor de zekerheid toch maar een snellere/duurdere CPU kopen dan ze eigenlijk nodig hebben. Het doel van productnamen is meer producten verkopen. De klant informeren is op z'n best een middel daartoe, niet het echte doel.
sdk1985
@Koen8815 juni 2023 16:41
Of er wel of geen i staat zal mij worst wezen, wat ik wel een slechte zaak vind is het laten vallen van de generatie in de benaming en het creëren van een extra Ultra lijn. Alsof het nog niet lastig genoeg was om er precies achter te komen wat voor CPU je mee van doen hebt...
Tja zo lang er geen prestatie score in de naam is verwerkt blijft dat zeer lastig lijkt mij. Er is toch niks zinnigs van te zeggen.

Immers al zou je aangeven hoeveel cores een cpu heeft in de naamgeving, dan nog heb je wisselende clocksnelheden. Daarnaast ook nog eens wisselende prestatie per Mhz tussen architecturen. Maar ook binnen een architectuur kan het wisselen want je hebt verschillende type cores (effeciency cores, performance cores) én bij bepaalde cpu's is bijvoorbeeld AVX uitgeschakeld.
jcnwillemsen @Koen8816 juni 2023 16:17
hehe indeed, en ik weet zeker dat hier een hele hoop mensen lang mee bezig zijn geweest.. ' lets remove the i' , Yes! thats it!
DDX 15 juni 2023 15:27
Maar is een ultra 5 dan beter dan een normale 7 ?
Ultra voor geavanceerdste consumentenprocessors, zou je zeggen hou dat dan voor de ultra 9 ofzo.

Het is nu al lastig, straks heb je dus nog meer 'keus', nu soms voor sommige eindgebruikers al: een i7 is beter dan een i5 dus ik wil echt een laptop met een i7.
En dan maakt het niet uit als die i7 een oudere lijn is of minder cores...

[Reactie gewijzigd door DDX op 22 juli 2024 18:20]

Jdewit @DDX15 juni 2023 15:29
Denk vooral dat dat de reden is, om het nog complexer te maken.
Dennism
@DDX15 juni 2023 15:54
Dat zal inderdaad een belangrijke vraag worden. Waar ik op hoop, maar dat zal wel ijdele hoop zijn denk ik is dat straks een:

9 altijd betere basis specs heeft dan een 7, een 7 altijd betere specs heeft dan een 5, een 5 altijd betere specs heeft dan een 3.

Denk hierbij aan het aantal cores en (boost) snelheden.

En dat dan Ultra gebruikt wordt om bepaalde extra features te duiden.

Bijvoorbeeld een 5 is wat bijvoorbeeld een i5 nu is qua basis eigenschappen.
En een i5 Ultra heeft dan bijvoorbeeld als extra een AI processor on die of bijvoorbeeld een grotere cache als onderscheidende eigenschap.

Maar zo makkelijk zal het allemaal vast niet gaan worden, het zal vast net zo verwarrend worden voor de gemiddelde consument als AMD's laatste aanpassing van hun naming scheme vorig jaar. Wat ook enkel als doel lijkt te te hebben de consument zoveel mogelijk te verwarren, zie ook: nieuws: AMD gaat naamgeving van Ryzen Mobile-processors vanaf volgend jaar aa...

[Reactie gewijzigd door Dennism op 22 juli 2024 18:20]

d3x @Dennism15 juni 2023 21:22
mja de AMD namgeving is vooral wacko op mobile gebied, op desktop gaaa het nog eneigzins ok met X en geen X en dan per 100 tjes wat cores bij. Ik denk echter dat ze net hetzelfde gaan doen bij intel, want eiegnlijk was het nu al zover dat er AL en RL SKU zijn in de 13th. En aangezien ze her en der wat aan het mixen zijn van komende architecturen willen ze graag alles verdoezelen.... tot zover de duidelijke generaties... het was makelijker in de +++++ tijden :P
Genosha @DDX15 juni 2023 19:35
Ik denk eerder dat de Ultra lijn de CPUs worden die wel te overklokken zijn, met een aanzienlijk hoger prijskaartje dan op dit moment.
Alxndr 15 juni 2023 15:32
Laat dan 'Core' ook gewoon direct vallen, gewoon 3, 5, 7, 9. Iemand hier een idee waarom er ooit gekozen is voor alleen oneven nummers en waarom de 1 ontbreekt?

Ik vraag me af wat zo'n geintje nou kost voor een bedrijf als Intel, zullen een boel dure koppen een boel uren aan kwijt geweest zijn. (Ik snap dat het in verhouding met hun milarden omzet/winst de afgelopen 15 jaar natuurlijk echt helemaal niets voorstelt, maar dan nog, het zal wel in de miljoenen lopen?)
Finalchaos @Alxndr15 juni 2023 16:52
Ik denk dat men begonnen is bij Intel Core i3 en (uiteindelijk 5,7 en 9) omdat je voorheen eerst Intel pentiums had.
Toen kwam de Intel Dual (2) Core.
De Intel Core i3 etc was dus de direkte opvolger en zodoende een begrijpelijke benaming op dat moment.
Natuurlijk heeft wel alles te maken om steeds nieuwe generaties te pushen en de hele 3, 5, 7 en 9 is voornamelijk om tegen 'kleine' verbeterde prestaties om meer geld te genereren.
Alles voor winstmaximalisatie en meer moneyz voor de dikkoppen.
Minder voor het loonslaafvolk.
d3x @Finalchaos15 juni 2023 21:26
nee deze noemde core2duo en core2quad in hun termen. Vanaf de core serie, direct erna hebben ze dit hernoemd om opvolging te hebben.. tada de 2000 serie, 3000 serie en dan hebben ze ook de i erbij gesmeten met 3-5-7 en later 9
MSalters @Alxndr17 juni 2023 01:14
Het voordeel daarvan is dat je later er nog modellen tussen, onder en boven kunt schuiven. Zie BMW: de 1-Reihe kwam na de 3-Reihe, net zoals de 4-Reihe.
rene_fb 15 juni 2023 15:37
Maar wat is nu het verschil tussen wel en niet Ultra?
(3/5/7/9 zal wel in de huidige lijn liggen)
Verbruggen 15 juni 2023 15:46
Wat mij betreft was het hoog nodig om de benaming te veranderen. Ik zie tè vaak mensen het hebben over hun "krachtige i5" pc en verwachten van alles te kunnen, en dan blijkt dat het in de soep loopt omdat het een van de eerste generaties betreft.

Of dit de beste manier is, is natuurlijk een ander punt. Enerzijds is 3 5 7 9 natuurlijk een direct herkenbare segment ordering, anderzijds blijft er een bos van vergelijkbare benamingen (ook icm de concurrentie) bestaan.
svenM @Verbruggen15 juni 2023 16:52
Ja zo ben ik ook al mensen tegen gekomen, en een u van een i7 is ook niet hetzelfde als een Hq...
Maar dat gaat hier niet mee opgelost zijn. 3 5 7 9 blijft over de generaties lopen dus je Intel core 3 is ook niet dezelfde als een core 3 van 5 jaar later.
Sinester @Verbruggen15 juni 2023 16:54
Wat mij betreft was het hoog nodig om de benaming te veranderen. Ik zie tè vaak mensen het hebben over hun "krachtige i5" pc en verwachten van alles te kunnen, en dan blijkt dat het in de soep loopt omdat het een van de eerste generaties betreft.
Hoe veranderd dat als de CPU's straks Core 5 14600 heet? dan gaat dat waarschijnlijk bij die mensen die nu i5 zeggen gewoon worden, ik heb een Core 5.. in de eerste jaren is dat duidelijk daarna net zo onduidelijk als met de i ervoor

Verder wordt het nu misschien alleen maar onduidelijker, bijvoorbeeld een Core 5 Ultra die sneller is als een Core 7
the_leonater 15 juni 2023 16:01
Voor mij is het niet zo lastig omdat ik de model en type reeksen als hardware liefhebber zowat uit mijn hoofd ken.
Maar voor de gewone consument is het merk Core-i echt zeer onoverzichtelijk en niet te doen.
Het enige dat intel heeft is dat ze de casebatch bij iedere generatie cpu's iets veranderen.

Ik maak regelmatig bij reparaties bij klanten mee die maar niet begrijpen waarom de computer te langzaam is voor de taken die uitgevoerd moeten worden, want er zit immers een ''zeer krachtige'' core i7 in.
Wat ik maar moeizaam uitgelegd krijg, was dat dat systeem vaak al zo'n 10 tot 15 jaar oud is en zich niet meer kan meten met de nieuwste core i7's.

Zo verkoop ik zelf ook sneller core i7 systemen met een zwaar verouderde 3770/4770, dan een moderne core i3, terwijl de i3 uiteraard sneller is, om dan nog over de verdere voordelen zoals de pci-express bus en nvme ondersteuning te zwijgen.

Het zou Intel verkoop technisch ook goed doen om het wat overzichtelijker te maken en klanten beter voor te lichten over de voordelen van hun nieuwe cpu's en hoe ze te herkennen als leek.
Gamefan Gaming 15 juni 2023 17:22
Dit is echt een slechte wijziging...
Dit is wat ik denk dat er gaat gebeuren:
De ''standaard'' processoren houden normalen prijzen, maar zijn relatief zwak. De ''ultra'' processoren gaan veel duurder worden, want het zijn wel de ''ultra'' modellen hè...
Maar als gamer zul je die ultra processoren moeten kopen omdat de standaard modellen te zwak zijn. Wat ze zeiden over de komende generaties, was bijvoorbeeld dat de core 9 van de 15e generatie (arrow lake) tot wel 40 cores zou bevatten. Ik durf te wedden dat dat zo'n ultra model gaat worden, en dat de standaard core 9 veel minder cores zal bevatten.

Oftewel dit is gewoon een truc om prijsverhogingen te kunnen verantwoorden (vermoed ik).
DennisH82 15 juni 2023 19:23
Ik ben erg benieuwd naar wat dan die "Ultra" gaat worden, denk zelf wat nu de K is, maar wat gaan ze doen met de F versies ?
Word het dan Intel Core Ultra 9 14900 (F) :?
Nee dat is lekker duidelijk :P
Veel mensen hebben nu al geen idee, ze weten nog net dat de K versie sneller is, maar ik krijg regelmatig vragen of de F versie trager is dan de K icm KF.... dus uitleggen nee verschil is alleen geen igpu etc
En sommige mensen denken nog dat de igpu op het moederbord zit, want ja daar zitten die monitor aansluitingen toch op ;)

[Reactie gewijzigd door DennisH82 op 22 juli 2024 18:20]

nelizmastr 15 juni 2023 15:02
Originaliteit is weer ver te zoeken.

Intel verzint i3 i5 i7 i9
AMD komt met Ryzen 3, 5, 7, 9
Apple komt met Pro, Max Ultra
Intel komt met Ultra

:+
Marnixjee @nelizmastr15 juni 2023 15:03
Ik heb liever dat ze er een universeel labeltje ''ultra'' aan hangen als dat ze het de hyperflex super 5/7/9 noemen..
-=bas=- @Marnixjee15 juni 2023 15:13
1x raden wat er na Ultra gaat komen.
Madshark @-=bas=-15 juni 2023 15:44
1x raden wat er na Ultra gaat komen.
Uh, EPIC ? Oh wacht.... :)
Marctraider @Madshark15 juni 2023 17:26
Jammer, je grap had beter gewerkt met de naam Epyc. (Aangezien AMD..)

[Reactie gewijzigd door Marctraider op 22 juli 2024 18:20]

Aikon @Marctraider15 juni 2023 17:54
|:( _/-\o_

[Reactie gewijzigd door Aikon op 22 juli 2024 18:20]

IrBaboon79 @-=bas=-15 juni 2023 15:21
Mega Mindy edition?
SinergyX @IrBaboon7915 juni 2023 15:23
Kaioken x10 :P
Vitruvian @SinergyX15 juni 2023 17:35
8-)
mr.loepie @IrBaboon7915 juni 2023 15:52
whahahahahaaha _/-\o_
NoepZor @-=bas=-15 juni 2023 15:44
RAMPAGE
Duke of Savage @-=bas=-15 juni 2023 16:52
Mijn gok(u) is: Autonomous Ultra
ViPER_DMRT @-=bas=-16 juni 2023 23:42
We at Intel listened, this line is for you !

i7
i9
and now....
<^^ SuperFlashTurboZoomCatchow ^^> &
<^^ SuperFlashTurboZoomCatchow ^^>-k

[Reactie gewijzigd door ViPER_DMRT op 22 juli 2024 18:20]

Foxke @nelizmastr15 juni 2023 15:05
Net als in de tijd van Windows XP dat ineens alles xp moest heten…
BLACKfm @Foxke15 juni 2023 15:14
Een beetje zoals met AI, want tegenwoordig is alles ook AI terwijl het gewoon een if/else dingetje is die elke keer hetzelfde is.
SinergyX @BLACKfm15 juni 2023 15:24
Hadden we al met smart :P
Jdewit @BLACKfm15 juni 2023 15:25
Precies dit, de abs computer uit mijn w116 uit 1978 is dan ook ai
ViPER_DMRT @Jdewit16 juni 2023 23:44
`egt nieh`

Zat geen geen `Cloud` in. Kan dus niet.

/s
Neckreth @nelizmastr15 juni 2023 15:25
* BMW verzint 3, 5 en 7

Later is Intel i9 daar bij gekomen. Overigens heeft BMW ook een "i" achter het typeaanduiding. 3xxi, 5xxi & 7xxi etc., etc.

edit: ooit had BMW vooral de 3, 5 en 7 series, daar zijn later andere series bij gekomen.

[Reactie gewijzigd door Neckreth op 22 juli 2024 18:20]

dabronsg @Neckreth15 juni 2023 15:41
De vraag is dan natuurlijk of Intel processors sjoemel software bevatten...
badnews.nl @dabronsg15 juni 2023 20:15
Dat hadden ze toch al gedaan met Meltdown ?
ViPER_DMRT @badnews.nl16 juni 2023 23:44
Dat was voor Sjoemel Hardware (Intel)
faim @Neckreth15 juni 2023 17:42
Inmiddels heeft BMW de i3, i5 en de aankomende i7.
Neckreth @faim19 juni 2023 11:43
Haha ja klopt, life imitates art.
dtn.370 15 juni 2023 15:05
Ik ga mijn i5-2400 in de toekomst missen :((
i klinkt veel beter dan Core Ultra.

[Reactie gewijzigd door dtn.370 op 22 juli 2024 18:20]

Verwijderd @dtn.37015 juni 2023 15:32
Je processor uit 2011 behoudt gelukkig gewoon de naam 🙂
watercoolertje @Verwijderd15 juni 2023 17:01
Hij behoudt die processor waarschijnlijk niet (voor altijd) :+

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