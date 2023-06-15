Intel haalt 'i' uit toekomstige Core-processornamen, komt met Core Ultra-merk

Intel kondigt een rebrand voor zijn consumentenprocessors aan. Het bedrijf haalt de 'i' uit zijn productnamen, waarmee toekomstige chips uitkomen als Core 3, 5, 7 en 9. Het bedrijf introduceert ook een Core Ultra-merk. De wijzigingen worden later dit jaar doorgevoerd.

De grootste wijziging in Intels rebrand betreft het verwijderen van het 'i'-voorvoegsel uit zijn processornamen. Core i3 wordt bijvoorbeeld opgevolgd door Core 3, Core i5 wordt Core 5 en de Core i7-serie wordt hernoemd naar Core 7. Het bedrijf introduceert zijn toekomstige cpu's in twee varianten: mainstreammodellen en premiumvarianten. Voor die laatste chips kondigt Intel een nieuw Core Ultra-merk aan, dat wordt gereserveerd voor Intels 'geavanceerdste consumentenprocessors'. Intel zou later dit jaar bijvoorbeeld met Core Ultra 5-, 7- of 9-chips kunnen komen.

Intel gaat vanaf Meteor Lake ook niet langer een generatie aangeven in de namen van zijn productseries. Momenteel heet de Raptor Lake-serie officieel bijvoorbeeld '13th Gen Core'. Het bedrijf blijft de generaties wel in de modelnamen van individuele processors verwerken. Daarbij gaat Intel de modelnummers aanpassen, maar hoe die er exact uit gaan zien, wil Intel nog niet bekendmaken.

Het bedrijf introduceert de Core-naamswijziging officieel bij de release van Meteor Lake, Intels komende cpu-generatie die voor later dit jaar op de planning staat. Die processorserie is vermoedelijk alleen bedoeld voor laptops; Intel heeft de desktopvarianten volgens eerdere geruchten geschrapt ten faveure van een Raptor Lake-refresh. Tweakers wist dat tijdens Computex te bevestigen op basis van eigen bronnen. De eerste Core Ultra-chips verschijnen op hun beurt in de tweede helft van dit jaar, meldt Intel.

Dit is de eerste merkwijziging die Intel in jaren doorvoert in zijn series consumentenprocessors. De chipmaker introduceerde het Core i-merk in 2008, met de release van het Nehalem-platform. Daarvoor had het bedrijf onder meer de Core 2 Duo- en Core 2 Quad-series. Intel zegt dat het bedrijf zijn processornamen met de wijziging wil 'versimpelen'. De wijzigingen worden doorgevoerd in alle toekomstige cpu-series van Intel, dus zowel voor laptops als voor desktops.