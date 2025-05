'Core i7 van Raptor Lake Refresh krijgt twintig cores waarvan twaalf E-cores'

De Core i7-variant van Intels Raptor Lake Refresh krijgt in totaal twintig cores. Het aantal E-cores stijgt in de i7-14700K van acht naar twaalf, zegt Moore's Law Is Dead op basis van roadmaps en bronnen.

Moore's Law Is Dead zegt in een video dat het aantal cores voor de komende Refresh van de i7 van Raptor Lake stijgt. De Core i7-14700K krijgt twintig cores, waar de huidige Core i7-13700K er nog zestien heeft. Dat komt door een toename in de efficient cores of de E-cores. Het huidige Raptor Lake-model heeft acht Performance-cores en acht E-cores, maar volgens Moore's Law Is Dead en volgens enkele andere leakers heeft de refresh meer van die E-cores. Dat betekent ook dat de i7-14700K een extra cluster voor die cores heeft. De L3-cache stijgt ook in grootte; in de nieuwe versie van de soc gaat dat van 30 naar 33MB.

Een van de leakers, @wnxod, zegt de nieuwe cpu al door CPU-Z en Cinebench te hebben gehaald. Daaruit blijkt dat de nieuwe i7-14700K een basiskloksnelheid van 3,7GHz heeft en een maximale boostkloksnelheid van 5,5GHz, dus meer dan de 5,4GHz van het huidige model. Dat gaat echter om de snelheid op de P-cores en niet de extra E-cores, die doorgaans op kloksnelheden tussen de 3 en 4GHz werken.

Uit een eerdere roadmap bleek al dat Intel de Raptor Lake Refresh later dit jaar wil uitbrengen. Die modellen komen naar verwachting in oktober van dit jaar uit. Toen bleek al dat de modellen 14 tot 24 kernen krijgen.