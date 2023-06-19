Gerucht: Intel brengt Raptor Lake-refresh in oktober uit

Intel is naar verluidt van plan om een Raptor Lake-refresh van zowel de K-serie als de niet-K-serie dit jaar op de markt te brengen, respectievelijk in oktober en november of december van dit jaar. Ook zou er een Sapphire Rapids-refresh op de planning staan.

De informatie komt van ECSM, die op het Chinese Billibili schrijft dat er naast verbeterde versies van huidige Raptor Lake-processors ook een nieuwe variant met 8 prestatiecores en 12 E-cores op de markt moet komen. De bron beweerde grofweg een jaar geleden ook al dat de Raptor Lake-generatie in oktober van dit jaar een refresh zou krijgen. De bron publiceert regelmatig accurate informatie over processors van Intel op Chinese sociale media.

Verschillende media speculeren dat Intel deze refresh onder de naam '14th Gen Core' uitbrengt en deze naam dus niet aan de overgebleven sku's binnen de Meteor Lake-generatie geeft. Intel bevestigde recentelijk dat er inderdaad een rebrand aankomt voor consumentenprocessors, maar welke serie welke naam krijgt is niet bekend. Hierdoor heerst er veel onduidelijkheid over de aankomende processorreeksen.

ECSM onderstreept daarnaast dat Meteor Lake S-processors voor desktop inderdaad geannuleerd zijn omdat deze serie 'niet aan de verwachtingen van Intel voldoet'. Ook Tweakers hoorde op Computex in de wandelgangen dat de desktopvariant van de aankomende generatie cpu's niet uitgebracht gaat worden. Mobiele Meteor Lake-cpu's zouden in het laatste kwartaal van dit jaar op de markt moeten komen. Tweakers kreeg recentelijk een preview van deze cpu te zien.

Verder zouden er nog vernieuwde Xeon-processors in de pijplijn zitten; Intel zou naar verluidt begin 2024 een Sapphire Rapids-refresh uitbrengen, waaronder een vermeende Xeon W2500 en W3500. Arrow Lake-S moet tot slot eind 2024 of begin 2025 op de markt komen. Dit zou voor Intel de eerstvolgende grote update zijn wat processorarchitectuur betreft.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 19-06-2023 20:59 32

19-06-2023 • 20:59

32

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17 okt 2023

Intel 14th Gen Core Review

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Reacties (32)

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Verwijderd 19 juni 2023 21:02
Is dit nog steeds op 10nm?
spone @Verwijderd19 juni 2023 21:06
Het is een refresh, geen compleet nieuwe lijn met procesverbeteringen of grote architectuurwijzigingen.
Pim0377 @spone19 juni 2023 21:58
Het is een refresh, geen compleet nieuwe lijn met procesverbeteringen of grote architectuurwijzigingen.
Technically is dat geen antwoord op de vraag natuurlijk :P [/smartass mode off]

@Verwijderd Ja, is nog steeds 10nm, een refresh bij Intel was meestal de tok, waar de tik een nieuwe process node betekende en gezien dit een refrsh is van een 10nm product, ga ik er vanuit dat het nog steeds 10nm zal zijn.

[Reactie gewijzigd door Pim0377 op 28 juli 2024 14:11]

d3x @Pim037720 juni 2023 08:50
ze zijn kampioen in ++++++ varianten, dus ook deze kunnen ze wel enkele keren her-gebruiken
wildhagen @Verwijderd19 juni 2023 21:17
Ja. Dit is de tock uit het "tick tock" principe.

Daar zitten geen grote wijzigingen in (zoals een geheel ander, kleiner, procédé). Het is meer een optimalisatie van een bestaande architectuur, die vaak weer net iets efficiënter is dan de voorganger.

Dus eerder een evolutie dan een revolutie op dat vlak.
SRI @wildhagen19 juni 2023 21:48
Intel kondigde in 2016 al aan niet meer tick-tock te doen. Dit lijkt mij meer dus de derde fase (optimalisatie).

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tick–tock_model
https://en.m.wikipedia.or...2%80%93optimization_model
wildhagen @SRI19 juni 2023 21:53
Dat zeg ik dus, dit is een optimalisatie van in dit geval Raptor Lake.

Dat het niet formeel ticktock genoemd wordt maakt het principe niet anders.

Tot nu toe is elke Refresh serie een optimalisatie van de voorganger geweest. Geen enkele Refresh tot nu toe heeft een radicale wijziging gebracht, zoals bijvoorbeeld de overstap naar een kleiner procédé of de introductie van enorm impactvolle nieuwe mogelijkheden of feature.

Dat soort zaken worden in de praktijk gereserveerd voor non-Refresh ontwerpen.
bwerg @wildhagen19 juni 2023 22:32
Behalve dat dit een refresh van een refresh is, want Raptor Lake was al een refresh van Alder Lake met vrij minimale wijzigingen.

Als je echt de tick-tock-terminologie wil brengen is dit de tock-tock of de tick-tock-tock. :P

Tick-tock zoals het tot een paar jaar terug gebruikt werd, toen Intel het ook zelf zo noemde, was een afwisseling van architectuurvernieuwing en procedéverniewing. Zowel Raptor Lake als de refresh waar dit artikel over gaat bieden op beide gebieden eigenlijk maar een zeer minimale verbetering, zowel procedé als architectuur zijn praktisch hetzelfde als bij Alder Lake. In de tick-tock-tijd van vroeger zou het niet genoeg zijn voor een tick of een tock.

[Reactie gewijzigd door bwerg op 28 juli 2024 14:11]

PP_Sound @bwerg19 juni 2023 22:45
Vanaf Skylake zijn het meestal hele kleine tocks geweest met hier en daar een tick
Midnight4u @PP_Sound20 juni 2023 15:56
Er zijn ook verhalen, dat zelfs de Skylake een refresh was van Haswell. 100% zekerheid daarvan, kan ik niet geven.
hbvdh @Midnight4u20 juni 2023 21:55
Skylake ging van de ring naar de mesh bus, heeft hele andere mem controllers, geen refresh dus.
napata @bwerg20 juni 2023 10:23
Als je kijkt naar games dan concureert een 12900K met de 5800x3D terwijl de 13900K concureert met een 7800x3D qua prestaties.

Hoe kan een refresh met "minimale wijzigingen" dezeflde prestatiewinst opleveren als een nieuwe architecture van AMD op een nieuwe node? Dit is een oprechte vraag, want dit wil dan zeggen dat er iets serieus mis was met AL dat dan werd opgelost of dat Zen 4 eigenlijk maar een zeer beperkte sprong maakt ondanks de nieuwe node en architecture.

[Reactie gewijzigd door napata op 28 juli 2024 14:11]

bwerg @napata20 juni 2023 12:06
Hoe kan een refresh met "minimale wijzigingen" dezeflde prestatiewinst opleveren als een nieuwe architecture van AMD op een nieuwe node
Heel simpel: meer cores, hogere kloksnelheden, en een klein beetje extra cache. Vergelijk eens niet de absolute prestaties maar de prestaties per Watt van de P-cores, je zit gewoon naar Alder Lake met een overclock te kijken. En leg daar voor de grap eens de 7800X3D naast. Concurreert de 13900K daarmee in de toepassingen waar de 7800X3D voor bedoeld is? Als je een verbruiksverschil met een factor 3,5 niet relevant vindt, ja, dan wel.

Deze verbeteringen zijn in geen enkel opzicht een tick of tock te noemen, deze keuzes hadden ze bij Alders Lake ook al kunnen maken. Hooguit zijn deze extra's wat beter haalbaar met recente optimalisaties in hun 7-node, maar meer dan dat is het gewoon een keuze van marktpositionering en marketing.

Dit kan je natuurlijk niet blijven doen. Het verbruik, de belasting op de stroomvoorziening van het mobo en de warmteproductie lopen nu al de klauwen uit. Hooguit zijn e-cores een goede manier om efficiënt te schalen, 6 P-cores is voor de overgrote meerderheid van de "single-core" consumenten-toepassingen genoeg en tig laaggeklokte e-cores toevoegen verbetert de multicore-prestaties met een minimale verhoging van het verbruik. Maar wederom: een Alder Lake i9 had ook gewoon met 50 e-cores uitgebracht kunnen worden.

[Reactie gewijzigd door bwerg op 28 juli 2024 14:11]

napata @bwerg20 juni 2023 12:51
Maar ik had het specifiek over games waarbij meer E-cores niets toevoegen en waarbij een 13900K met een 88W limiet nog steeds sneller is dan een 12900K zonder limiet. Ook een 13600K is meestal sneller dan een 12900K.

Ik heb zelf al een concreter antwoord gevonden voor m'n vraag: dubbel zo veel L2 per P-core, meer L3, hogere clocks, betere IMC en een aanpassing aan de ringbus zodat die niet hard in kloksnelheid moet zakken als de E-cores aan staan. Elk ding op zich heeft waarschijnlijk een kleine impact maar samen leveren ze een aanzienlijke prestatiewinst op in games. Het zijn dus veel kleine wijzigingen die samen een grote impact hebben. Het zal ook heel afhankelijk zijn van de workload over hoeveel winst er is, want voor sommige workloads zal meer L2, L3 en IMC amper uitmaken.

[Reactie gewijzigd door napata op 28 juli 2024 14:11]

Blaze85 @bwerg20 juni 2023 04:19
Dus als ik het goed begrijp is het meer tock-tock-tock van Intel, waarbij ze van alles uitbrengen, behalve de kip met gouden eieren... :P
JerryJerryJerry @Blaze8520 juni 2023 09:05
:D :+ de glimlach van de dag ook weer gehad
JDx 20 juni 2023 06:23
Is er eigenlijk hardwarematig ook al iets veranderd in de toewijzing van cores?

Ik heb hier een 12600K, meteen gekocht toen hij uit kwam, dus echt versie 1.0 zeg maar en als ik Handbrake draai, gaat lekker vlot, maar ga ik dan op Tweakers en Handbrake op de achtergrond, duurt het 3 keer zo lang. Gaat ie over op E-cores voor de achtergrond?

Het hoofdproces moet altijd op de voorgrond, nou kan je dit volgens mij steeds apart aanpassen in de prioriteiten enzo, maar dat moet elke keer weer en werkt soms ook niet goed.

Een optimalisatie klinkt nog niet zo gek, de bedoeling was altijd om van 12600K naar 13700K te gaan, maar nooit gedaan, inmiddels begint het "te laat" te voelen, maar een goed geoptimaliseerde processor is soms beter dan een nieuwe met kinderziektes (plus dat het een nieuw moederbord scheelt en DDR5).
Niels van Wooni
@JDx20 juni 2023 09:04
Hoi JDx ik kan je uit eigen ervaring zeggen dat een 13th gen 500mhz meer doet op hetzelfde core voltage als een 12th gen...

Als je een Asus moederbord hebt en een beetje gedreven bent met undervolten, dan kan je met een 13th gen voor ongeveer 50Watt gamen op 5.0 ghz..
d3x @JDx20 juni 2023 10:50
dit is geen CPU issue, dit is een OS scheduling issue. Op dat vlak kan Intel er niet veel aan doen en enkel technisch bespreken hoe MS omgaat met high-low prio threat. Is dit niet opgelost in WIN11?
ymmv @JDx22 juni 2023 00:14
Handbrake gaat als achtergrondtaak idd over op efficiency cores. Probleem van Windows-scheduler.

Zie https://www.reddit.com/r/...11_efficiency_cores_only/
JDx @ymmv22 juni 2023 00:18
Danku!

(edit: alsnog wel ingewikkelder dan zou moeten)

[Reactie gewijzigd door JDx op 28 juli 2024 14:11]

divvid 19 juni 2023 22:26
Ik zou mijn kaarten toch meer op AMD zetten nu. Qua performance maakt het geen bal uit, maar wel op de elmeter
DennisH82 @divvid19 juni 2023 22:43
Ik denk inderdaad ook dat deze "nieuwe" 14th gen nog wat hoger geclockt word, vooral de K versies, maar tegen ook en nog hoger stroomverbuik.
De huidige K versies en (non-K i7 - i9) moet je nu ook al met powerlimits instellen anders verbruiken ze al erg veel stroom en dus ook hitte.
Maar ik denk dat de gemiddelde consument er wellicht toch wel iets in ziet, want ja nog sneller ! |:(
We gaan het zien, ben benieuwd waar ze mee komen ;)
andru123 @DennisH8220 juni 2023 02:40
Of mischien luistert Intel naar vele kritiek over efficientie en stroom verbruik en gaat optimalizeren in plaats van domweg freq verhogen :*)
naaitsab @andru12320 juni 2023 07:22
Zo lang de i9 en i7's nog als (letterlijk) warme broodjes gaan, waarom zouden ze? Meeste bulk afnemers zoals HP en Dell zullen wel meer inschalen in de T-series welke een heel stuk minder dorstig zijn. De zwaardere AMD chips zijn ook niet super zuinig. Alleen die nieuwe X3D, zeker de 7800X3D hebben ze wel een onmiskenbaar staaltje efficiëntie uit kunnen krijgen.
LaFleche @DennisH8220 juni 2023 08:47
Gemiddelde consument weet niet het verschil tussen amd en intel laat staan i5, i7 , i9, 12th gen, 13th gen en al helemaal niet K versies versus non K versies.

Het zijn juist -bij gebrek aan een beter woord- de tweakers die snellere, betere, overclockbare cpu 'cool' vinden.
Dit soort cpu's vinden pas hun plek in de 'media-markt' consumenten markt als de volgende generatie (15th gen?) aangekondigd wordt.

my two cents.
kiddingguy @divvid19 juni 2023 22:43
Ik ben ook best wel onder de indruk van AMD.
Altijd Intel op mijn gaming notebooks, maar zit voor een volgende notebook toch echt wel te kijken naar AMD.
jeffrey-nl 19 juni 2023 21:51
Ik ben wel onder de indruk van Raptor Lake en zoek nu een laptop met Core i7 of i9. 11th gen. Intel was echt een drama qua performance en vooral batterij duur en heb spijt van die aankoop dat ik nu na 2 jaar al denk aan vervangen. Oktober is nog best ver weg, en zag dat Lenovo al aan het zakken is dus prijstechnisch misschien leuke deals komende maanden op 13th gen Intel laptops.

[Reactie gewijzigd door jeffrey-nl op 28 juli 2024 14:11]

milotic @jeffrey-nl19 juni 2023 23:27
lenovo is echt bagger kwa laptops, als je ziet hoeveel lenovos ter reparaties komen kan geen ander merk tegen op.
LievenD @milotic19 juni 2023 23:53
Ik neem aan dat je het over de Ideapad consumentenlijn hebt en niet over bijvoorbeeld een Thinkpad?
milotic @LievenD20 juni 2023 00:22
vooral de eerste ja
whersmy 20 juni 2023 00:01
Thinkpads heb ik veel gebruikt op werk en kan ik je zeker aanraden.

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