Gerucht: Intel brengt Raptor Lake-refresh in oktober uit

Intel is naar verluidt van plan om een Raptor Lake-refresh van zowel de K-serie als de niet-K-serie dit jaar op de markt te brengen, respectievelijk in oktober en november of december van dit jaar. Ook zou er een Sapphire Rapids-refresh op de planning staan.

De informatie komt van ECSM, die op het Chinese Billibili schrijft dat er naast verbeterde versies van huidige Raptor Lake-processors ook een nieuwe variant met 8 prestatiecores en 12 E-cores op de markt moet komen. De bron beweerde grofweg een jaar geleden ook al dat de Raptor Lake-generatie in oktober van dit jaar een refresh zou krijgen. De bron publiceert regelmatig accurate informatie over processors van Intel op Chinese sociale media.

Verschillende media speculeren dat Intel deze refresh onder de naam '14th Gen Core' uitbrengt en deze naam dus niet aan de overgebleven sku's binnen de Meteor Lake-generatie geeft. Intel bevestigde recentelijk dat er inderdaad een rebrand aankomt voor consumentenprocessors, maar welke serie welke naam krijgt is niet bekend. Hierdoor heerst er veel onduidelijkheid over de aankomende processorreeksen.

ECSM onderstreept daarnaast dat Meteor Lake S-processors voor desktop inderdaad geannuleerd zijn omdat deze serie 'niet aan de verwachtingen van Intel voldoet'. Ook Tweakers hoorde op Computex in de wandelgangen dat de desktopvariant van de aankomende generatie cpu's niet uitgebracht gaat worden. Mobiele Meteor Lake-cpu's zouden in het laatste kwartaal van dit jaar op de markt moeten komen. Tweakers kreeg recentelijk een preview van deze cpu te zien.

Verder zouden er nog vernieuwde Xeon-processors in de pijplijn zitten; Intel zou naar verluidt begin 2024 een Sapphire Rapids-refresh uitbrengen, waaronder een vermeende Xeon W2500 en W3500. Arrow Lake-S moet tot slot eind 2024 of begin 2025 op de markt komen. Dit zou voor Intel de eerstvolgende grote update zijn wat processorarchitectuur betreft.