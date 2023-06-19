Europese Investeringsbank getroffen door cyberaanval pro-Russische hackers

Ah mijn oude werkplek waar ik als consultant heb gewerkt.
Het Luxembourg eib heeft 6 (grote) panden in Luxembourg, waarvan één van de grotere in Kirchberg. EIF betreft 1 pand.
Hun systemen waren volgens mij altijd in orde, met afdeling voor:
* security.
* IT support
* Windows servers / Linux etc
* backup/ restore
Ze hadden ongeveer toen 5-6 mensen op IAM zelfs.
..
Vindt het frappant dat European Investment funds (eif) ook meegenomen wordt, terwijl zij een eigen netwerk/telefoon centrale hadden.
Blijkbaar gaat het over de e-mail infrastructuur.
Legitimate email addresses from the European Investment Bank Group have the following suffixes: @eib.org;@bei.org; @ext.eib.org; @eif.org @ext.eif.org
aldus https://www.eib.org/en/fraud-warning/index
Maar dit zijn de beste specialisten onder de vakbroeders. Met de beste SLA's van de meest gerenomeerde leveranciers, zoals o.a. cloudflare of akamai. Ten minste, aan de jaarcijfers te zien. Geloof maar dat ze er bovenop zitten. Die voelen zich aardig in hun onderbroek gezet, terwijl de branche meer onrust kent dan ooit te voren.
Wellicht betreft het de groupware solution, met o.a. ook het sip-protocol. Zie je wel vaker bij vooraanstaande partijen. Die Cisco centrales zie je vaak; zelfs bij Mark Rutte op de foto.
klote spul; zo ben ik weleens geforceerd, door een Amerikaanse leverancier, om Jabber te gebruiken. Zware ellende; moest ik weer alle SSH-keys gaan converten om die misvormde cliënt na installatie te gebruiken.
Tja, die ban van Sputnik en RT heeft de tegenstellingen enkel vergroot en moeilijker te bestrijden gemaakt. Dus die announcement, via Trustwave, die ziet er vrij serieus uit:
following the formula of "no money - no weapons - no Kyiv regime."
Wat wel opvalt is de styling, met dat nieuwe masker.
[Reactie gewijzigd door Bulkzooi op 22 juli 2024 16:34]