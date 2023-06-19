Europese Investeringsbank getroffen door cyberaanval pro-Russische hackers

De Europese Investeringsbank is momenteel slachtoffer van een cyberaanval. De website van de Europese bank is hierdoor niet bereikbaar. De aanval werd eerder aangekondigd door de pro-Russische hackersgroeperingen Anonymous Sudan en Killnet.

De EIB erkent op Twitter dat de websites eib.org en eif.org momenteel niet bereikbaar zijn door de cyberaanval. Hoewel de investeringsbank verder geen details geeft, gaat het vermoedelijk om een ddos-aanval. Dit soort cyberaanvallen wordt vaker gebruikt door pro-Russische hacktivisten. Het doelwit is de Europese Investeringsbank, een orgaan van de Europese Unie dat Europese ontwikkelingsprojecten financiert.