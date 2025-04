Britse autoriteiten zetten ddos-as-a-service-websites op als honeypot

De Britse Nationale Crime Agency heeft zelf verschillende websites voor ddos-as-a-service-diensten opgezet om daarmee potentiële kopers op te sporen. De NCA zegt niet hoeveel sites het heeft opgezet, maar wel dat het zo 'enkele duizenden' personen op het spoor is gekomen.

De overkoepelende opsporingsdienst schrijft dat het de websites opzette als onderdeel van Operation Power Off, een internationaal samenwerkingsverband van politiediensten die als doel hebben om ddos-as-a-service-diensten offline te halen. Tijdens die operatie werden vorig jaar vijftig booters offline gehaald, mede door de Nederlandse politie.

Met dergelijke 'booters' kunnen kopers voor weinig geld een ddos-aanval opzetten. Soms doen die diensten zich voor als legitieme manieren om bijvoorbeeld een eigen netwerk te testen, maar de politie accepteert die redenatie zelden en ziet booters als illegaal. Dat is ook in het Verenigd Koninkrijk zo. De ddos'er die in 2017 verschillende banken en ook Tweakers aanviel met veelbesproken ddos-aanvallen, gebruikte daarvoor ook een online aangeschafte booter.

De National Crime Agency zegt nu dat het 'de online criminele marktplaats' heeft geïnfiltreerd door 'een aantal sites' op te zetten die zich voordoen als ddos-as-a-service-verkopers. Om hoeveel websites het gaat, is niet bekend. Ook andere details, zoals hoe lang de sites werden uitgebaat, ontbreken. De NCA hoopt dat potentiële kopers in de toekomst 'nooit zeker kunnen weten wie er achter zit, dus waarom zouden ze het risico lopen?'

De NCA zegt dat gebruikers zich moesten aanmelden, maar dat vervolgens hun data naar de autoriteiten werd gestuurd. Gebruikers uit het VK worden door de NCA of lokale politie opgespoord en krijgen 'een waarschuwing'. Informatie over buitenlandse gebruikers wordt, waar mogelijk, naar de lokale autoriteiten doorgestuurd.