Hackingsoftware van spionagebedrijf verschijnt op internet

Activistische hackers hebben 1,8 terabyte aan software en broncode online gezet van het Israëlische spionagebedrijf Cellebrite. Ook is data van een Zweedse concurrent uitgelekt. De tools worden onder andere gebruikt door Nederlandse en buitenlandse opsporingsdiensten.

De data is gepubliceerd door Distributed Denial of Secrets, een hacktivismeorganisatie die vaker interne bedrijfsdocumentatie lekt. De data werd eerder al verdeeld onder hackersgroepen door hackcollectief Enlace Hacktivista, maar DDoS heeft de data nu online gezet als torrent.

De hackers hebben 1,7 terabyte aan gegevens online gezet van Cellebrite. Dat is een Israëlisch spionagebedrijf dat software maakt om smartphones uit te lezen. Die software wordt ook in Nederland ingezet. Onder andere het Nederlands Forensisch Instituut gebruikt de tools om telefoons te kraken. Ook de Nederlandse politie zou de tools inzetten, net als veel internationale politiediensten. Er wordt gespeculeerd dat Cellebrite de software leverde waarmee de Amerikaanse FBI de iPhone 5c van de San Bernardino-terrorist wist te kraken. Die situatie mondde jaren geleden uit in een hoogoplopende juridische strijd tussen de politiedienst en Apple.

Welke files er precies in de torrent van DDoS staan, is niet bekend. Het zou gaan om 'forensische software en documentatie', maar het is niet bekend of er bijvoorbeeld binary's in zitten waarmee de software kan worden opgebouwd door andere partijen.

Naast de software van Cellebrite hebben de leakers ook data openbaar gemaakt van MSAB. Dat is een Zweedse tegenhanger van Cellebrite. Daarbij gaat het wel om aanzienlijk minder data: 103 gigabyte, ten opzichte van 1,7 terabyte voor de Cellebrite-data.

Het is niet de eerste keer dat er data van Cellebrite op internet verschijnt. Dat gebeurde bijvoorbeeld al in 2017. Het leek toen aanvankelijk alleen te gaan om wat naw-gegevens, maar later zouden er toch ook iOS-hacktools online zijn verschenen.