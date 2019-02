Door politie gebruikte hacktool voor data-extractie verschijnt op eBay

Op eBay worden universal forensic extraction devices van het Israëlische bedrijf Cellebrite te koop aangeboden waarop soms nog data staat. Deze tools worden onder andere door de FBI en de politie gebruikt. Cellebrite wijst klanten erop dat doorverkoop niet mag.

Verkopers bieden de ufeds van Cellebrite voor bedragen tussen honderd en duizend dollar aan, schrijft Forbes. Nieuw kosten de systemen vanaf zesduizend dollar. Een van de kopers, de ceo van trainingsinstituut Hacker House, ontdekte dat de door hem gekochte tweedehands tool nog gegevens bevatte over welke apparaten wanneer doorzocht werden en welke gegevens verwijderd werden.

Ook bleken imei-nummers te achterhalen en de beveiligingsonderzoeker denkt dat daarnaast contactlijsten en chats nog te herstellen waren, als hij verder had gezocht. De ufeds van Cellebrite worden wereldwijd door autoriteiten gebruikt om data van in beslag genomen apparaten zoals smartphones te onttrekken. Onder andere de Amerikaanse FBI maakt er van gebruik, maar Security.nl wijst erop dat ook het Nederlands Forensisch Instituut, de politie en de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel in Nederland de tools inzetten.

Cellebrite heeft klanten inmiddels in een e-mail gewaarschuwd dat de systemen alleen door de originele koper gebruikt mogen worden en dat het doorverkopen of verstrekken aan andere partijen niet mag. Het bedrijf verzoekt afnemers hun niet gebruikte systemen te vernietigen of terug te zenden aan Cellebrite.