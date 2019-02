D-Wave kondigt 'quantum annealer' met vijfduizend qubits aan

D-Wave maakt halverwege 2020 een nieuwe versie van zijn quantum annealer beschikbaar die over vijfduizend qubits beschikt. Bij het nieuwe systeem heeft D-Wave daarnaast de hoeveelheid ruis bij zijn quantum processing units teruggebracht.

De komende generatie D-Wave-systemen krijgt met vijfduizend qubits meer dan de dubbele hoeveelheid qubits van de huidige D-Wave 2000Q-systemen. Het bedrijf hanteert een gewijzigde rangschikking van qubits, iets wat D-Wave de Pegasus-topologie noemt. Elke qubits is daarbij met vijftien andere qubits verbonden. Bij de Chimera-topologie van de D-Wave 2000Q zijn ze met zes andere qubits in verbinding.

De quantumprocessors van het bedrijf, de quantum processing units, hebben daarnaast minder last van ruis, wat de coherentie van de qubits verbetert. Dit, in samenhang met de grotere hoeveelheid qubits stelt afnemers volgens het bedrijf in staat snellere en krachtiger quantumapplicaties te draaien. Bedrijven kunnen de nieuwe systemen vanaf halverwege 2020 via internet benaderen of zelf huisvesten.

De werking van de systemen van D-Wave berust op quantum annealing en het zijn dan ook geen universele quantumcomputers. Wel zijn ze geschikt om bepaalde berekeningen sneller uit te voeren dan klassieke computingsystemen. Onder andere Google en NASA zetten de systemen daarom in bij berekeningen voor kunstmatige intelligentie. De relatief grote invloed van ruis op de qubits in D-Wave-systemen beperken de mogelijkheden om complexe rekentaken af te handelen, al brengt de nieuwe generatie hier mogelijk verandering in.

Links de Chimera-topologie van qubits van de huidige D-Wave 2000Q-systemen, rechts de Pegasus-topologie van komende systemen.