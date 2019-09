'Google claimt dat het quantum supremacy heeft bereikt'

Google claimt volgens het FT dat het met een quantumprocessor een berekening heeft uitgevoerd die de krachtigste klassieke computers in de praktijk niet kunnen verwerken. Daarmee zou het punt van zogenoemde quantum supremacy bereikt zijn.

De quantumprocessor van Google zou de berekening in drie minuten en twintig seconden kunnen uitvoeren, waar de Summit-supercomputer er zo'n tienduizend jaar over zou doen. De doorbraak zou behaald zijn met Sycamore, een quantumsysteem met 53 qubits. Dat zou staan in een onderzoeksdocument van Google dat kort op een NASA-website stond. Het document is verwijderd, maar de Financial Times heeft deze ingezien. Het IBM Summit-computingcluster van het Amerikaanse ministerie van Energie is 's werelds snelste supercomputer met prestaties van 143,5 petaflops en piekprestaties van 200,8 petaflops.

Het zou gaan om een technisch complexe berekening zonder enig praktisch nut. "Voor zover ons bekend is het de eerste berekening die alleen op een quantumprocessor uitgevoerd kan worden", zou in het document staan. Verder zouden de Google-wetenschappers toegeven dat het moment waarop quantumsystemen te gebruiken zijn voor het oplossen van praktische problemen nog heel wat jaren zal duren. Daar staat tegenover dat ze verwachten dat de kracht van quantumcomputers jaarlijks 'dubbel exponentieel' zal toenemen. De wet van Moore voor traditionele computing is te interpreteren dat de transistordichtheid van chips elke twee jaar verdubbelt, wat lange tijd voor exponentiële groei van de rekenkracht van cpu's zorgde.

Details over de berekening en het gebruikte quantumsysteem zijn verder niet bekend en ook is onduidelijk of en zo ja wanneer een definitieve publicatie volgt. Google schreef in 2017 er van uit te gaan dat quantumcomputers vanaf 50 qubits berekeningen aan kunnen die klassieke computers niet kunnen verwerken. Net als Google heeft ook IBM een systeem van 53 qubits gereed.

Tot nu gebruiken onderzoekers veelvuldig klassieke computersystemen om quantumsystemen te simuleren, maar de rekenkracht van een quantumcomputer wordt vanaf een bepaald punt te groot om nog te kunnen simuleren. Dat punt wordt quantum supremacy genoemd. De uitdaging is de quantumsystemen stabiel te houden voor praktisch rekenwerk bij het vergroten van het aantal qubits. Volgens sceptici kan het nog tientallen jaren duren voor quantumsystemen in de praktijk gebruikt kunnen worden.

