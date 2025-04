Microsoft verwacht binnen tien jaar quantumsupercomputer te bouwen

Microsoft heeft zijn roadmap voor quantumcomputers gedeeld. Het bedrijf verwacht binnen tien jaar een quantumsupercomputer te bouwen. Dat gaat het bedrijf doen op basis van de majoranaqubits die het bedrijf al langer onderzoekt.

De quantumroadmap van Microsoft bestaat uit zes facetten, zo schrijft het bedrijf in een technische blogpost. De planning begint bij het creëren en beheersen van de majoranadeeltjes. De techgigant bereikte daar vorig jaar al een doorbraak mee, toen het bedrijf voor het eerst devices wist te ontwikkelen waarmee ze een 'topologische fase van materie konden opwekken', omringd door twee majorananulmodi. Dergelijke deeltjes bestaan niet in de natuur en verschijnen alleen onder specifieke omstandigheden. Majoranaqubits zijn relatief stabiel, maar lastig te produceren.

In een gepeerreviewde researchpaper stelt Microsoft een jaar later dat deze doorbraak de eerste stap richting een quantumsupercomputer is. In de komende jaren hoopt het bedrijf nog verschillende mijlpalen te behalen in de opmaat naar een supercomputer op basis van qubits, die volgens de techgigant bepaalde berekeningen sneller moet kunnen uitvoeren dan traditionele computersystemen.

De volgende stap bestaat uit het ontwikkelen van qubits met hardwarematige bescherming, zo schrijft het bedrijf. Dergelijke quantumbits krijgen daarmee ingebouwde bescherming tegen errors en moeten het mogelijk maken om quantumcomputers verder te schalen. Volgens de techgigant worden deze qubits ieder minder dan 10 micron klein aan een zijkant. Iedere handeling van zo'n qubit moet daarnaast minder dan een microseconde duren. Met digitale spanningspulsen wordt voorkomen dat de qubits hoge foutpercentages hebben.

In de stappen daarop wil Microsoft de qubits in kwestie betrouwbaarder en weerbaarder maken en deze op termijn combineren in een systeem van meerdere kleinere qubits. Het bedrijf wil de hardwarematig beschermde qubits bijvoorbeeld nog 'verstrengelen' met een proces genaamd 'braiding'. Dat moet zorgen voor lagere foutpercentages. De laatste stap is het bouwen van een quantumsupercomputer. Microsoft zegt tegen TechCrunch dat het bedrijf verwacht binnen tien jaar een dergelijk systeem te bouwen. "We denken over onze roadmap en de tijd tot de quantumsupercomputer in termen van jaren in plaats van decennia", zei Microsoft-vicepresident Krysta Svore tegen die techwebsite.