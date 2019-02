Microsoft opent Quantum Lab in Delft

Op de campus van de TU Delft is donderdag het Microsoft Quantum Lab Delft geopend. Microsoft gaat hier samen met de TU Delft en QuTech aan een quantumcomputer op basis van majorana-quasideeltjes werken.

De wetenschappers, onder leiding van Microsoft-medewerker Leo Kouwenhoven, hebben bij het lab en dankzij de samenwerking met de TU Delft de beschikking over diverse faciliteiten. Zo zijn er onder andere cryogene systemen die voor de temperturen rond het absolute nulpunt zorgen. Dergelijk lage temperaturen zijn nodig voor het werken met quantumeffecten. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor molecuulbundelepitaxie, voor de depositie van nano- en microstructuren van halfgeleidermateriaal.

Verder kan het team gebruikmaken van de cleanrooms van het Kavli Nanofabrication-onderzoeksinstituut van de Van Leeuwenhoek Laboratory en zijn diverse microscopen zoals die voor transmission electron microscopy, focused ion beam en scanning electron microscopy te gebruiken. Dit alles moet het onderzoek naar een quantumcomputer op basis van majorana's in een nieuwe fase brengen.

Majorana's zijn deeltjes die in 1937 door de Italiaanse natuurkundige Ettore Majorana voorspeld werden en waarvan het bestaan door Kouwenhoven in 2012 experimenteel aangetoond werd. Majorana's worden als kandidaat voor zogenoemde topologische qubits beschouwd omdat ze robuust, makkelijk te verstrengelen en vervolgens van buitenaf te manipuleren zouden zijn.

Het idee is dat een vlechtwerk van verstrengelde majorana-paren te vormen is dat veranderd kan worden, maar waarbij de connecties behouden blijven. Dit zou een computer op basis van de quasideeltjes een stuk stabieler en schaalbaarder maken dan quantumcomputers op basis van elektronenspins of supergeleiding. In tegenstelling tot die technieken moet er echter nog een begin gemaakt worden met experimenten met qubits op basis van majorana's om te zien of die zich gedragen zoals gehoopt. Als een schaalbare quantumcomputer met deze bouwstenen te maken is, kan die in potentie bepaalde complexe berekeningen uitvoeren die buiten het bereik van klassieke computers liggen.

De opening van het Microsoft Quantum Lab Delft werd bijgewoond door koning Willem-Alexander en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Het werk van Kouwenhoven werd onlangs belicht in de documentaire De Race van de VPRO, die online te bekijken is.