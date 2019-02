Samsung brengt Galaxy Home-speaker in april uit

Samsung start de verkoop van de Galaxy Home in april. Het bedrijf onthulde de slimme speaker met Bixby-assistent in augustus vorig jaar, maar daarna bleef het relatief stil rond de Home-speaker. Het aantal ondersteunde talen voor Bixby is uitgebreid.

Samsung repte met geen woord over zijn Galaxy Home-speaker met Bixby tijdens zijn Unpacked-evenement waar het woensdag de Galaxy S10 aankondigde, maar na afloop vertelde DJ Koh, topman van de mobiele divisie van het bedrijf tegen ZDNet dat de speaker in april moet verschijnen. Hij noemde niet in welke landen de speaker uitkomt.

De kans dat Nederland en België daar bij zijn, is klein, want de persoonlijke assistent van Samsung, Bixby, begrijpt nog geen Nederlands of Frans. Woensdag maakte Samsung wel bekend dat het aantal talen dat Bixby ondersteunt, is uitgebreid met Brits Engels, Duits, Italiaans en Spaans, naast Amerikaans Engels, Koreaans en Mandarijn, de talen die de assistent al sprak.

Samsung maakte de Galaxy Home in augustus wereldkundig tijdens de aankondiging van de Galaxy Note 9 en in november toonde het bedrijf de speaker opnieuw, tijdens Samsung Developer Conference, zonder de verschijningsdatum te noemen. De prijs is nog onbekend.