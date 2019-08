Samsung toont onaangekondigde Home Mini-speaker

Samsung heeft op een Zuid-Koreaanse pagina een speaker laten zien met de naam Home Mini. De speaker was al bij diverse keuringen te zien, maar het is voor het eerst dat de fabrikant het bestaan van de kleinere slimme speaker bevestigt.

Zuid-Koreanen kunnen de Home Mini-speaker voor de release testen, zo blijkt op de pagina, die TizenHelp tegenkwam. De test maakt duidelijk dat Samsung van plan is om de Home Mini binnen afzienbare tijd uit te brengen. Het is een kleinere versie van de Samsung Home, een speaker die de Zuid-Koreaanse fabrikant meer dan een jaar geleden aankondigde en nog steeds niet heeft uitgebracht. De release is diverse malen uitgesteld.

Samsung wil de eigen digitale assistent Bixby draaien op de slimme speakers. Andere makers van digitale assistenten hebben ook vrijwel allemaal al slimme speakers uitgebracht: Amazon heeft zijn Echo-apparaten, Google de Home-serie van speakers en Apple bracht vorig jaar de Homepod uit. Behalve de digitale assistent integreren de speakers ook met Samsungs smarthomeplatform SmartThings.

De fabrikant heeft geen specs online gezet. Behalve het formaat en vermoedelijk het geluid verschilt ook de fysieke aansluiting. De grotere Home heeft een usb-c-poort, de kleinere Home Mini beschikt over een oudere micro-usb-aansluiting.