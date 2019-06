Samsung stelt Galaxy Home-speaker uit naar derde kwartaal

Samsung heeft de verkoop van zijn slimme speaker Galaxy Home uitgesteld naar het derde kwartaal van 2019. Een reden voor het uitstel is niet bekendgemaakt. Aanvankelijk had de speaker met ondersteuning voor de Bixby-assistent in april in de winkels moeten liggen.

Het uitstel blijkt uit vragen die The Korean Herald stelde aan ceo van Samsung Kim Hyun-suk op een persevenement. Volgens de ceo moet de speaker in 'het midden van de tweede helft van het jaar' uitkomen. Andere hooggeplaatsten binnen Samsung hebben dit volgens de Koreaanse krant geïnterpreteerd als het derde kwartaal. De speaker moet volgens Hyun-suk uiteindelijk alle 'connected apparaten' van Samsung met elkaar verbinden zodat ze via de speaker benaderd kunnen worden. Eind februari zei een Samsung-topman nog dat de speaker in april dit jaar uit moest komen.

De Galaxy Home werd vorig jaar augustus aangekondigd op het Unpacked-evenement van het bedrijf. Deze slimme speaker moet volgens Samsung 'goede audiokwaliteit' combineren met de Bixby-assistent. Het apparaat krijgt zes ingebouwde speakers, een subwoofer en acht microfoons mee. Hoeveel de Galaxy Home moet kosten is niet bekend, ook is het nog niet duidelijk of het product ook in de Benelux uitkomt. Bixby ondersteunt vooralsnog niet de Nederlandse taal.

Eind vorig jaar waren er ook geruchten over een kleinere versie van de Galaxy Home. Over dit apparaat is nog maar weinig bekend. Volgens The Korea Herald wilde Hyun-suk niet reageren op vragen over dit apparaat.