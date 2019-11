Samsung werkt aan slimme speaker met infrarood voor bedienen apparaten

Samsung heeft meer laten zien van zijn Galaxy Home Mini-speaker, een kleine versie van de Galaxy Home die de fabrikant vorig jaar aankondigde. De kleinere speaker heeft infraroodzenders en -ontvangers voor het bedienen van apparatuur zonder wifi, maar met infrarood.

Er zitten vier infraroodzenders op om signalen over diverse afstanden te kunnen sturen, zo meldt Yonhap op basis van de Bixby Developer Day van Samsung in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Ook zitten er infraroodontvangers op om signalen te kunnen opvangen. De speaker moet daardoor met stemcommando's ook apparaten kunnen aansturen die niet via wifi bestuurd kunnen worden, zoals oudere modellen tv's of av-receivers.

Samsung toonde de Home Mini in augustus op een eigen pagina, maar heeft verder nog geen specificaties en details laten zien. Ook is nog onbekend wanneer het apparaat moet uitkomen. Zuid-Koreanen konden de speaker al testen en de feedback was volgens Samsung positief.

Inmiddels is de Galaxy Home nog steeds niet verkrijgbaar. Het apparaat werd in augustus vorig jaar aangekondigd, maar Samsung stelde het uit. Beide speakers moeten werken via Bixby, de spraakassistent van Samsung.