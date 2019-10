Samsung stelt introductie van slimme Galaxy Home-luidspreker nogmaals uit

Samsung heeft de introductie van zijn slimme luidspreker met spraakassistent Bixby, de Galaxy Home, opnieuw uitgesteld. Na eerdere vertragingen stelde de fabrikant dat het apparaat in het derde financiële kwartaal op de markt zou komen, maar ook die deadline is intussen verstreken.

Samsungs derde financiële kwartaal van 2019 liep af op 30 september, maar van de Galaxy Home is vooralsnog geen spoor. De luidspreker, die in augustus 2018 werd aangekondigd, had aanvankelijk al in april van dit jaar op de markt moeten komen. Toen dat te optimistisch bleek verschoof Samsung de introductiedatum naar 'de eerste helft van 2019' en later, bij monde van topman Hyun-suk Kim, naar 'het midden van de tweede helft van het jaar'. The Verge interpreteert dat als 'uiterlijk in het derde kwartaal' en concludeert dat ook die deadline nu niet is gehaald.

Ondertussen heeft Samsung, in augustus, een nieuwe luidspreker met de naam Home Mini aangekondigd. Het gaat om een kleinere versie van de Galaxy Home die voor de release door Zuid-Koreaanse eigenaars van een Galaxy-smartphone kan worden getest. Over de oorspronkelijke Galaxy Home werd tijdens de bekendmaking van de Home Mini met geen woord gerept, en ook nadien hulde Samsung zich in stilzwijgen over het lot van het apparaat.

The Verge heeft Samsung gevraagd wanneer de Galaxy Home dan wel uitkomt, maar kreeg tot dusver geen antwoord. In een laatste officieel statement, dat intussen dateert van augustus, meldt de Zuid-Koreaanse techreus dat het 'nog steeds bezig is met het verfijnen en verbeteren van de Galaxy Home', en dat het bedrijf ernaar uitkijkt om 'spoedig meer informatie te delen'.