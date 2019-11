Google Assistent geeft Belgen toegang tot mannenstem en Sonos-integratie

Belgische Google Assistent-gebruikers kunnen de spraakassistent vanaf dinsdag gebruiken op ondersteunde Sonos-speakers. Zij kunnen bovendien ook de mannelijke stem instellen. Nederlanders kregen al eerder toegang tot deze mogelijkheden.

Om gebruik te kunnen maken van de mannenstem moeten gebruikers kiezen voor de oranje stem in de instellingen van de Assistent, schrijft Google. Dit kan op zowel Android- als iOS-apparaten, gekoppelde speakers en smartdisplays zoals de Nest Hub. De rode stem is de vrouwelijke standaardinstelling. Bij het eerste gebruik kiest de spraakassistent willekeurig tussen de mannelijke of vrouwelijke stem.

De mannelijke stem is sinds september beschikbaar voor Nederlandse gebruikers. Google-engineer Brant Ward zei destijds tegen Tweakers voor de vrouwelijke stem te hebben gekozen vanwege de verstaanbaarheid. De spraaktechnologie die Google eerst gebruikte, zou een mannenstem namelijk minder vloeiend en verstaanbaar maken. Inmiddels is de technologie gevorderd, waardoor deze lagere stem beschikbaar komt.

Voor de Sonos-integratie moeten gebruikers een gratis update installeren. Daarna kunnen Belgische Sonos-gebruikers onder meer muziek afspelen, het volume aanpassen en wekkers instellen, schrijft Sonos in een blogbericht. Met de Google Assistent-integratie is het ook mogelijk om gekoppelde smarthomeproducten, zoals slimme lampen, aan te sturen via de ondersteunde Sonos-speakers. De spraakassistent is beschikbaar op de speaker Sonos One, de Sonos Beam-soundbar en de mobiele Sonos Move-speaker. Oudere Sonos-luidsprekers kunnen gekoppeld worden aan een Google Home om Google Assistent mogelijk te maken.

Google Assistent kwam in afgelopen juni beschikbaar voor Nederlandse Sonos-gebruikers. Google Assistent is niet de enige spraakassistent die Sonos-speakers ondersteunen; de apparaten kunnen ook overweg met Amazon Alexa. Gebruikers kunnen per speaker zelf kiezen welke spraakassistent ze willen gebruiken, het is ook mogelijk om meerdere assistenten op een Sonos-apparaat te gebruiken. De spraakassistent van Amazon is nog niet beschikbaar voor Belgische of Nederlandse Sonos-gebruikers.