Google genereert aangepast wekkergeluid op basis van weer en agenda

Google geeft zijn Assistent-software een functie om met machinelearning een wekkergeluid te genereren dat is aangepast op omstandigheden als het weer en de agenda van de gebruiker. Vooralsnog werkt de functie alleen op Lenovo's Smart Clock.

Als gebruikers kiezen voor het Impromptu-alarm worden ze volgens Google wakker met een alarm dat aangepast is aan de situatie. Het moment van de dag, het weer en de agenda zijn zaken waar naar wordt gekeken. Google zegt dat de functie machinelearning gebruikt van het Magenta-project, dat is een onderzoeksproject waarbij machinelearning ingezet wordt bij creatieve processen.

Google linkt ook naar een voorbeeld van een alarm dat afgespeeld zou worden in de ochtend bij een temperatuur van minder dan 10 graden Celcius. Andere voorbeelden van aangepaste wekkergeluiden demonstreert de zoekgigant niet. Het gaat volgens de beschrijving wel in alle gevallen om pianodeuntjes.

Volgens Google komt de functie dinsdag via een software-update uit voor de Smart Clock van Lenovo. Dat apparaat is een soort Google Home of Nest Mini met een schermpje waarop het weer en de tijd wordt weergegeven. Wanneer de functie naar andere Google Assistent-apparaten komt, is nog niet bekend.