Lenovo toont Smart Clock 2 met Qi-lader voor 90 euro

Lenovo heeft een opvolger van de Smart Clock geïntroduceerd, de Smart Clock 2. Het gaat om een slimme wekker met Google Assistent-integratie. De nieuwe variant heeft een gewijzigd uiterlijk en een optionele Qi-lader-dock die MagSafe ondersteunt.

De Smart Clock 2 kan op de dock worden geplaatst en voorziet deze dock van energie via pogo-stekkers. Deze dock heeft vanaf de voorkant gezien aan de rechterzijde een draadloze Qi-laadplek. Deze kan met 5W, 7,5W of 10W laden en is 'MagSafe-compatibel'. De dock kan een tweede apparaat van stroom voorzien via de USB-A-poort aan de achterzijde en heeft een nachtlampje met een lichtsterkte van 11 lumen.

De nieuwe slimme wekker heeft daarnaast een gewijzigd uiterlijk, waarbij het 4"-lcd-ips-scherm hoger begint dan bij de eerste Smart Clock. Onder het scherm zitten nu de 3W-speakers die 1,5" groot zijn. Net als de voorganger heeft de Smart Clock 2 een MediaTek MT8167S-processor met 1GB geheugen en 8GB opslag. De wekker ondersteunt Wi-Fi 4, Bluetooth 4.2, heeft een microfoon en knoppen voor het volume en om de microfoon uit te schakelen. De wekker heeft geen camera.

Met de slimme wekker kunnen gebruikers bijvoorbeeld hun gekoppelde smarthome-producten beheren, muziek afspelen, kalenderafspraken inzien, een Google Foto's-slideshow tonen en Google Assistent gebruiken. De slimme wekker verschijnt in de kleuren blauw, grijs en zwart. Lenovo verkoopt de Smart Clock 2 afhankelijk van de markt met en zonder Qi-dock, het bedrijf zegt nog niet welke markten de dock wel en niet krijgen. Inclusief dock kost de Smart Clock 2 negentig euro, deze bundel is naar verwachting in augustus te koop.