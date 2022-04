DPG Media en Groupe Rossel willen RTL België overnemen voor online video

DPG Media en Groupe Rossel willen samen RTL België overnemen. Hiervoor hebben de twee bedrijven een overeenkomst gesloten met RTL's moederbedrijf RTL Group. De bedrijven willen zich met RTL België onder andere meer op online video richten.

Een overnamebedrag wordt in de aankondiging niet genoemd, het is ook niet bekend wanneer de overname naar verwachting afgerond zal zijn. De twee bedrijven willen met de overname 'een coherent en meer efficiënt aanbod' ontwikkelen voor Belgische klanten in de televisie-, radio- en digitale advertentiemarkten.

DPG en Rossel willen daarnaast dat de radio- en televisiezenders van RTL België versneld online worden. Zo zouden 'long-form en short-form' online video's snel groeiende segmenten zijn 'die veel kansen bieden voor televisiebedrijven'. Op het gebied van radio kijken de twee bedrijven weer naar digitale radio en podcasts.

De overname is het resultaat van een biedstrijd. De andere bieders worden in het bericht niet genoemd. Het is niet voor het eerst dat Groupe Rossel en DPG Media samen gaan werken; ze werken al 'vele jaren samen' op de advertentiemarkt en waren tot 2017 partners in Mediafin. In dat jaar verkocht DPG Media zijn belang van 50 procent in Mediafin, uitgever van onder meer De Tijd en L'Echo.

Eerder waren er al geruchten dat DPG Media en Groupe Rossel geïnteresseerd waren in RTL België. Zo schreef De Tijd een week geleden over de mogelijke overname. Op zaterdag zei De Tijd dat deze overname definitief was voor 'ongeveer een kwart miljard euro'. DPG Media zou volgens deze krant ook RTL Nederland over willen nemen. Deze Nederlandse tak van RTL maakte op dinsdag echter bekend te gaan fuseren met Talpa.

DPG Media is in Nederland onder meer eigenaar van Tweakers, Hardware Info, het AD en diens regiobladen. Groupe Rossel is naast mede-eigenaar van Mediafin ook uitgever van meerdere Franse en Franstalige kranten. RTL België bestaat weer uit drie televisiezenders, evenzoveel radiostations, streamingdienst RTL Play en nieuwssite RTLInfo.be. DPG Media heeft in de afgelopen jaren meer overnames gedaan om zijn bereik te vergroten. De uitgever wil zo concurreren met de advertentieplatformen van grote Amerikaanse techbedrijven zoals Google en Facebook, zo schreef Trouw recent.