DPG komt met nieuwe online advertentieformaten

Uitgever DPG Media komt vanaf 1 oktober met een nieuwe vorm van online advertenties. Het Seamless Ads-systeem laat advertenties meer lijken op redactionele content. Op termijn wordt de controversiële IAB-cookiepop-up vervangen, maar de advertenties hebben geen andere tracking.

DPG Media brengt vier nieuwe soorten online advertenties uit, waarvan er op 1 oktober twee live gaan. Vanaf die datum kunnen advertenties in een losse afbeelding of carrousel worden geplaatst. Twee andere advertentievormen, voor video en online shops, volgen ergens in 2023. De advertenties 'passen naadloos in de redactionele omgeving van de titels', schrijft DPG. Dat gebeurt zowel op websites als in apps. Lezers zouden die 'niet als storend ervaren'. "Op die manier blendt de commerciële uiting van de adverteerder perfect in de redactionele omgeving van een titel", schrijft het bedrijf, al blijkt uit mediaonderzoeken regelmatig dat veel lezers redactionele artikelen en commerciële content moeilijk kunnen scheiden. Volgens de uitgever is uit tests gebleken dat Seamless Ads een viewability van tot wel 80 procent hebben. Ze zouden ook hogere click-through rates hebben, van zo'n 1,2 procent.

DPG schrijft niet op welke manier lezers die de advertenties zien, worden getrackt en welke relatie die heeft met de huidige cookiewallimplementatie van de uitgever. Vorig jaar legde de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit een boete van 250.000 euro op aan IAB Europe, de brancheorganisatie van adverteerders. IAB heeft een cookiewall ontworpen waarmee media, volgens de vereniging zelf, voldoen aan de privacywetgeving. De Belgische waakhond vond van niet en verklaarde de manier waarop die cookiewall werd geïmplementeerd illegaal. Veel DPG-titels, zoals NU.nl en de sites van de Volkskrant, Trouw en Het Parool, gebruiken een IAB-implementatie. Momenteel werkt IAB samen met de GBA aan een nieuwe versie van die cookieimplementatie.

De uitgever wil al een paar jaar naar een eigen trackingsysteem toe, waarbij lezers niet meer door derden worden gevolgd, maar wel nog door DPG zelf, via verschillende DPG-titels. Seamless Ads wordt onderdeel van dat Trusted Web. DPG zegt dat het voorlopig niet stopt met IAB-advertenties, maar het gaat dan over de formaten die IAN aanbiedt en niet om de tracking erachter via IAB's Transparancy and Consent Framework. Wel verwacht het bedrijf dat 'klanten vooral de voorkeur zullen geven aan Seamless Ads', omdat die beter scoren.

DPG is de grootste uitgever van Nederland en geeft het Algemeen Dagblad en een aantal regionale titels zoals het Brabants en Eindhovens Dagblad uit. Daarnaast is het de uitgever van de Volkskrant, Trouw en Het Parool, radiozender Q-Music en tijdschrifttitels als VT Wonen en Autoweek. Ook Tweakers is onderdeel van DPG Media, maar maakt geen gebruik van dit advertentienetwerk of dat van IAB. Tweakers-advertenties zijn sinds dit voorjaar thirdpartytrackingvrij.

Update: in het stuk is genuanceerd dat de nieuwe advertentieformaten niet te maken hebben met het IAB-systeem. Ook is duidelijker gemaakt dat de nieuwe advertenties niet te maken hebben met tracking maar met hoe ze eruit zien.